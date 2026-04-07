タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、川口自動車交通90台にサービス導入

S.RIDE株式会社

S.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）は、2026年4月6日（月）、株式会社川口自動車交通（以下、川口自動車交通）の車両90台へタクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」のサービスを導入しました。

今回導入した車両は、法人契約プラン「S.RIDE Biz」にも対応し、法人利用の利便性がさらに向上します。

埼玉県県南中央交通圏でのネットワークを拡大し、地域の移動利便性をさらに高める

埼玉県県南中央交通圏は、東京都心へのアクセスの良さから人口が密集しており、通勤・通学、ビジネス、生活支援など多様な移動ニーズが存在します。S.RIDEはこれまでも埼玉県内でのサービス提供エリアを順次拡大してまいりましたが、今回新たに地域に根差した川口自動車交通の車両90台が加わることで、同エリアでのS.RIDE対応車両数が大幅に拡充されます。

長年にわたり地域住民の重要な足として親しまれてきた川口自動車交通へのサービス導入により、日常の移動からビジネスシーンまで、よりスムーズで安定した配車環境を提供できるようになり、地域の皆様の移動利便性向上に大きく貢献してまいります。

S.RIDE株式会社は、自動運転時代に向けて技術革新が進む中、事業の差異化の源泉となる新規の高付加価値サービスをソニーのAI/IT技術をベースに創出してきました。「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というPurpose（パーパス、存在意義）のもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引していきます。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。