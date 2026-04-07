「ANRI 人文奨学金～未完の問い～」第2期募集を開始

ANRI

独立系ベンチャーキャピタルANRI（本社：東京都港区、代表：佐俣アンリ、以下「ANRI」）は、2026年4月7日より「ANRI 人文奨学金～未完の問い～」（以下「本奨学金」）の第2期募集を開始いたします。

2025年に新設された本奨学金は、第1期で282件の応募が寄せられ、10名の若手研究者を採択いたしました。採択者はANRIの媒体（Podcast、Web記事、ZINE）を通じた研究発信や交流会への参加など、活発に活動を行っています。





第2期では、従来の一般枠（採択者1名あたり50万円、最大10名）を継続しつつ、新たに25歳以下を対象とした「U25枠」を新設。より若い世代の研究者にも門戸を広げ、人文知の次世代育成をさらに推進いたします。

奨学金概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40191/table/83_1_d9e9810b541da19808637129967e3fff.jpg?v=202604080151 ]

応募資格

【一般枠】

- 人文系分野の研究に取り組む35歳以下（2026年6月7日時点）の大学院生、ポスドク、学部生、フリーランス研究者- 狭義の人文学に限らず、政治学や社会学、経済学、その他融合領域なども含めて、広く人文社会系の研究が対象- 国籍・所属は不問- 2026年8月21日（金）に開催予定の交流会に参加可能であること- ANRIの媒体（ポッドキャスト、Web記事、ZINEなど）を通じ、研究成果を発信していただけること



【U25枠】

募集期間・応募方法

選考スケジュール

選考基準

求める人物像

- 人文系分野の研究に取り組む25歳以下（2026年6月7日時点）の大学院生、学部生等- その他の条件は一般枠と同様[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40191/table/83_2_f40f0cedfb7e4655f0a3863842532866.jpg?v=202604080151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/40191/table/83_3_866881b51e0be8d7c381ae13387b2929.jpg?v=202604080151 ]- 研究内容の具体性と社会・未来への影響力- 従来の枠組みにとらわれない新たな発想と挑戦意欲- 学問に対する真摯な姿勢- 自身の研究が社会や未来に及ぼす影響を明確に認識し、その意義を説明できる方- 研究成果を社会へ発信する意欲を持ち、他分野の人々と積極的に交流できる方- 異なる領域との対話を楽しみ、新たな視点や知見を柔軟に取り入れられる方

ANRI人文学奨学金2期 応募フォーム :https://forms.gle/2U9gGigFWekBePyf8

第1期の実績

2025年に実施した第1期では、282件の応募の中から10名の若手研究者を採択しました。採択者は交流会での研究発表のほか、ANRIの媒体を通じたPodcast出演やZINEへの寄稿など、研究を社会に開く活動を積極的に行っています。

ANRI人文学奨学金～未完の問い～ :https://humanities-staff-hash.github.io/anri-humanities-2nd/

ANRI人文奨学金プロジェクトリーダー/ANRIジェネラルパートナー 中路隼輔からのコメント

ANRI人文奨学金の第2期を始めるにあたって、改めて、なぜベンチャーキャピタルであるANRIが人文知に対する奨学金を行っているのかを書いておきたい。

ビジネスの基本は課題解決だと言われる。問いを「解くべき課題」に変換し、答えを出していく営みだ。理工系の学問に注目が集まるのも、この「問いと解決」のサイクルを回せるからだろう。ANRIが別途行っている基礎科学の奨学金「未解の知」も、まだ誰も踏み込んでいない領域に立ち向かう研究者を支援するものであり、それは非常に大事なことだ。

一方で、人文知の力はもっと手前にある。答えを出すことではなく、問い自体を生むことにあるのではないかと思っている。人間や社会と向き合うとき、たった一つの正解があるわけではない。時代によって解釈は変わり、永遠に「解けた」とは言えない問いがある。そういう問いを考え続けられること--それが人文知の、何ものにも代えがたい役割なのだと個人的には捉えている。

第1期の募集に向けて、自分はこう書いた。1期を終えた今、この考えはより強くなった。

”いつか、何かの形で社会に還元されるかもしれないし、あるいはまったく実用化されないかもしれない。それでも、"問いを消さない"ことの大切さは、この資本主義と効率化が猛スピードで回る世界では、ますます貴重になるのではないかと思う。”

だから第2期から「未完の問い」というものをタグラインに掲げたい。人間や社会には、完結した答えなどない。常に未完であり、だからこそ問い続ける価値がある。その未完の問いに向き合い続ける研究者を支援することで、問いを絶やさない世界をつくっていきたい。

私たちANRIは「圧倒的未来」の実現を掲げている。けれど圧倒的未来とは何か、社内で話してもひとりひとり答えが違う。それでいいのだと今は思う。世界情勢が揺れ動く今だからこそ、「これだけが正しい」というものではなく、多様な問いを持つことこそが、圧倒的未来をつくることにつながる--1期を通じて、そう確信した。

今回も、気概ある研究者を支援できることを心から楽しみにしている。

本件に関するお問い合わせ先

ANRI 人文奨学金 担当：中路隼輔

mail：humanities-staff@anri.vc

ANRI人文奨学金第2期ホームページ

お問合せフォーム :https://forms.gle/jNtiXNbBBTtyd86f8ANRI人文学奨学金ホームページ :https://humanities-staff-hash.github.io/anri-humanities-2nd/

会社概要

応募フォーム :https://forms.gle/2U9gGigFWekBePyf8

社名：ANRI株式会社

代表者：代表パートナー 佐俣アンリ

所在地：東京都港区六本木６丁目１０－１六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

企業HP：https://anri.vc