中遠支部の配送トラック全車両を電気自動車化

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下「グリーンコープ」）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおかは、4月6日に中遠支部の配送トラック全24台の電気自動車（以下、「EV」）への移行を完了しました。

グリーンコープでは2027年までに事業で排出する温室効果ガスゼロを目指しており、3月現在、16の生協で使用する配送用トラック894台のうち440台をEVトラックへ切り替え済みです。

グリーンコープ生協ふくおか中遠支部のEVトラック

■中遠支部で導入したEVトラックの24台の内訳

・日野自動車「日野デュトロZEV」17台

・本田技研工業「N-VANｅ:」4台

・三菱自動車「ミニキャブEV」3台

■カーボンニュートラルコープ～2027年までに全てのトラックのEV化を推進～

グリーンコープが事業から排出するCO2（scope1、scope２）は、年間1万4,855トンです。そのうち、配送トラックから排出されるCO2は約4,778トンで、全体の約3分の1を占めます。グリーンコープが目指す2027年までのカーボンニュートラルの実現には、配送トラックのEV化は不可欠です。2022年からEVトラックの導入を開始し、2026年度に206台の追加導入を予定しています。

■電気は化石燃料に頼らない太陽光、小水力、地熱、バイオマスなどを利用

EVトラックの充電には、発電時にCO2を排出しない「グリーンコープでんき」の電気を使用しています。EVトラックを動かす電気にもこだわり、カーボンニュートラルを追求しています。

■再エネ電気の自給自足

中遠支部では屋根上に出力45kWの自家消費型太陽光発電システムを設置しています。

この設備では年間約63,000kWhの電力がつくられ、事業所内での利用に加え、EVトラックの充電にも活用されています。

■使用済EVバッテリーは「回収」「リユース」「再製造」で循環

福岡県が設立した、グリーンEVバッテリーネットワーク福岡（愛称：㎇Net福岡）に参画し、使用済みEVバッテリーの資源循環にも貢献します。㎇Net福岡は、県の呼びかけに賛同した自動車メーカー、金属リサイクル業者等の企業・団体で構成され、使用済みEVバッテリーの「回収」「リユース」「再製造」の一連の工程で、環境・経済の好循環の実現を目指しています

カーボンニュートラルコープ

https://carbonneutral.greencoop.or.jp/

■参考URL（プレスリリース）

ガソリン価格急騰下でも配送トラックEV化で燃料コストを月間37％削減

グリーンコープは全てのトラックのEV化を目指し2026年度に206台追加導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000123722.html

■グリーンコープ生活協同組合ふくおか 中遠支部

住所：福岡県遠賀郡遠賀町尾崎字友田1712-52

■組織概要

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号 博多大博通ビルディング3階

理事長：坂本 寛子

https://greencoop-fukuoka.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。