Momentum株式会社、株式会社Hakuhodo DY ONEを「ACP Safe Video Ads」パートナーに認定

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平、以下Momentum）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下Hakuhodo DY ONE）がブランド毀損（※1）対策強化の一環としてMomentumの認定プログラム「ACP Safe Video Ads」に参加したことを発表しました。これによりHakuhodo DY ONEは、YouTube広告におけるブランド保護と配信品質をさらに高め、広告主へ安全で信頼性の高いデジタル広告環境を提供していきます。

※1 ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す。

背景

YouTubeでは生成AIにより動画制作が効率化した一方、収益目的の「量産型AI動画」が急増しています。これらにはフェイクニュースや著作権侵害等、倫理・法的に問題のある内容も多く、広告掲載が「不適切な発信者への資金提供」と見なされるリスクがあります。企業の社会的信用を守るため、今やブランド対策は不可欠です。

Hakuhodo DY ONEとの取り組み

Hakuhodo DY ONEは、Web面におけるブランドセーフティ対策に加え、YouTube面においても以前よりMomentumの「HYTRA DASHBOARD Channel Unsafe List」を活用し、リスク対策を強化してきました。このたび、Web面の認定制度である「ACP Safe Display Ads」に加え、新たに「ACP Safe Video Ads」パートナーへ加盟しました。これによりHakuhodo DY ONEが広告主にとって信頼できる広告会社として、ブランド保護とリスク管理において有力なパートナーであることを示しています。

本認定プログラム「ACP Safe Video Ads」は、MomentumのYouTube面の非推奨チャンネルリスト「HYTRA DASHBOARD Channel Unsafe List」、配信推奨リスト「HYTRA DASHBOARD Channel Safe List」、いずれかまたは両方の適正な活用を通じ、信頼性の高い広告配信を実現する代理店を認定するものです。

本認定プログラムでは定期的な勉強会や最新情報のインプットを積極的に行っており、それらを活かすことで認定パートナーは他の代理店にはないノウハウや実績を獲得しています。本認定プログラムが、広告主にとって代理店を選定する時の一つの指標になれば幸いです。

現在の認定パートナー一覧はこちら：https://www.m0mentum.co.jp/partner(https://www.m0mentum.co.jp/partner)

「HYTRA DASHBOARD Channel Unsafe List」とは

「HYTRA DASHBOARD Channel Unsafe List」は、YouTube広告のブランドセーフティを確保するための配信非推奨チャンネルリストです。ブロックリスト配信により、広告の表示先を制限し、ブランド毀損リスクを軽減します。Momentumでは、機械的な判定に加え、専任オペレーターの目視チェックを行い、リストの精度を向上。ダブルチェックにより高品質なブロックリストを提供し、広告主のブランドを守ります。さらに、独自ツール（Google Ads Script）を活用し、リスト設定を自動化することで、運用コストを大幅に削減できます。

HYTRA DASHBOARDの詳細はこちら：https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-dashboard(https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-dashboard)

株式会社Hakuhodo DY ONEについて

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

株式会社Hakuhodo DY ONE 会社概要

■Momentum株式会社について

- 本社所在地：〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー- 代表者：代表取締役社長 北爪宏彰- 社員数：3,172名（2025年4月1日時点）- 創立：2024年4月1日- 事業内容：デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業- URL：https://www.hakuhodody-one.co.jp

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く弊社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業様に加盟いただいております。「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という弊社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp