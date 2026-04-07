『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーが誕生 「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」 2026年4月28日(火)東京・立川にオープン

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『それいけ！アンパンマン』のアミューズメント施設向け乗り物やゲーム機がずらりとそろう「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」を2026年4月28日(火)、『namcoららぽーと立川立飛店』内にオープンします。

「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」は、バンダイナムコエクスペリエンスが展開中の『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機(6機種)を設置し、空間演出や遊びの仕掛けを加えた『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーです。

気軽に楽しめる乗り物やゲーム機を通じて、お子さまの日常に“ちょっぴり特別な時間”をお届けします。

▼「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」の魅力

・『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機、6機種を設置

・お子さまがワクワクする、こども部屋をイメージしたカラフルな内装

・“けんけんぱ”をモチーフにした床デザインや壁のめくり遊びなど、遊べる仕掛けを配置

・遊び疲れたときに休める積み木モチーフのベンチを設置

・ベビーカーを置いてゆっくり遊べるように、絵本風デザインのベビーカー置き場を設置

・『それいけ！アンパンマン』の景品が入ったクレーンゲーム機やカプセルトイ機も設置

▼設置する『それいけ！アンパンマン』の乗り物、ゲーム機(6機種)

１.アンパンマンはどーこだ？２

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/dokoda/

２.アンパンマンのたいこでどんどん２

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/taiko/

３.ピコピコアンパンマンごう２

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/pikopiko/

４.アンパンマンの缶ピタつくろう!

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/kanpita/

５.カードでタッチ!ぐるぐるアンパンマンごう

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/guruguru/

６.アンパンマンと出発進行!ワクワクＳＬマン

【公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/sl/

「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」概要

[住所]

東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 3F 『namcoららぽーと立川立飛店』内

[営業時間]

月～金：10:00～20:00

土：10:00～21:00

日・祝：母体施設の営業時間に準ずる

定休日：母体施設の休館日に準ずる

[面積]

約120平方メートル （約36坪）

[オープン日]

2026年4月28日(火)

[入場料金]

無料 ※乗り物、ゲーム機などの利用は有料

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawatachihi/

※『namcoららぽーと立川立飛店』のWEBページです

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV



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