『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーが誕生 「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」 2026年4月28日(火)東京・立川にオープン

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株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『それいけ！アンパンマン』のアミューズメント施設向け乗り物やゲーム機がずらりとそろう「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」を2026年4月28日(火)、『namcoららぽーと立川立飛店』内にオープンします。




「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」は、バンダイナムコエクスペリエンスが展開中の『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機(6機種)を設置し、空間演出や遊びの仕掛けを加えた『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーです。



気軽に楽しめる乗り物やゲーム機を通じて、お子さまの日常に“ちょっぴり特別な時間”をお届けします。


▼「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」の魅力




・『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機、6機種を設置


・お子さまがワクワクする、こども部屋をイメージしたカラフルな内装


・“けんけんぱ”をモチーフにした床デザインや壁のめくり遊びなど、遊べる仕掛けを配置


・遊び疲れたときに休める積み木モチーフのベンチを設置


・ベビーカーを置いてゆっくり遊べるように、絵本風デザインのベビーカー置き場を設置


・『それいけ！アンパンマン』の景品が入ったクレーンゲーム機やカプセルトイ機も設置


▼設置する『それいけ！アンパンマン』の乗り物、ゲーム機(6機種)



１.アンパンマンはどーこだ？２



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/dokoda/







２.アンパンマンのたいこでどんどん２



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/taiko/







３.ピコピコアンパンマンごう２



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/pikopiko/








４.アンパンマンの缶ピタつくろう!



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/kanpita/







５.カードでタッチ!ぐるぐるアンパンマンごう



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/guruguru/







６.アンパンマンと出発進行!ワクワクＳＬマン



【公式サイト】


https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/sl/






「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」概要


[住所]


　東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 3F 『namcoららぽーと立川立飛店』内


[営業時間]


　月～金：10:00～20:00


　土：10:00～21:00


　日・祝：母体施設の営業時間に準ずる


　定休日：母体施設の休館日に準ずる


[面積]


　約120平方メートル （約36坪）


[オープン日]


　2026年4月28日(火)


[入場料金]


　無料　※乗り物、ゲーム機などの利用は有料


[公式サイト]


　https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawatachihi/


　※『namcoららぽーと立川立飛店』のWEBページです



(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV




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