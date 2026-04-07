『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーが誕生 「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」 2026年4月28日(火)東京・立川にオープン
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『それいけ！アンパンマン』のアミューズメント施設向け乗り物やゲーム機がずらりとそろう「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」を2026年4月28日(火)、『namcoららぽーと立川立飛店』内にオープンします。
「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」は、バンダイナムコエクスペリエンスが展開中の『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機(6機種)を設置し、空間演出や遊びの仕掛けを加えた『それいけ！アンパンマン』の公式ゲームコーナーです。
気軽に楽しめる乗り物やゲーム機を通じて、お子さまの日常に“ちょっぴり特別な時間”をお届けします。
▼「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」の魅力
・『それいけ！アンパンマン』の乗り物やゲーム機、6機種を設置
・お子さまがワクワクする、こども部屋をイメージしたカラフルな内装
・“けんけんぱ”をモチーフにした床デザインや壁のめくり遊びなど、遊べる仕掛けを配置
・遊び疲れたときに休める積み木モチーフのベンチを設置
・ベビーカーを置いてゆっくり遊べるように、絵本風デザインのベビーカー置き場を設置
・『それいけ！アンパンマン』の景品が入ったクレーンゲーム機やカプセルトイ機も設置
▼設置する『それいけ！アンパンマン』の乗り物、ゲーム機(6機種)
１.アンパンマンはどーこだ？２
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/dokoda/
２.アンパンマンのたいこでどんどん２
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/taiko/
３.ピコピコアンパンマンごう２
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/pikopiko/
４.アンパンマンの缶ピタつくろう!
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/kanpita/
５.カードでタッチ!ぐるぐるアンパンマンごう
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/guruguru/
６.アンパンマンと出発進行!ワクワクＳＬマン
【公式サイト】
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/anpanman/sl/
「アンパンマンのおでかけゲームぱーく」概要
[住所]
東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 3F 『namcoららぽーと立川立飛店』内
[営業時間]
月～金：10:00～20:00
土：10:00～21:00
日・祝：母体施設の営業時間に準ずる
定休日：母体施設の休館日に準ずる
[面積]
約120平方メートル （約36坪）
[オープン日]
2026年4月28日(火)
[入場料金]
無料 ※乗り物、ゲーム機などの利用は有料
[公式サイト]
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawatachihi/
※『namcoららぽーと立川立飛店』のWEBページです
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