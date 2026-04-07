来場者約1.5万人、国内最大級のきものイベント「東京キモノショー2026」日本橋人形町界隈で開催

一般社団法人きものの未来協議会

一般社団法人きものの未来協議会および東京キモノショ―2026実行委員会（所在地：東京都中央区、代表：中野光太郎）は、2026年4月17日（金）から19日（日）の3日間、日本橋人形町問屋街界隈にて「東京キモノショー2026」を開催いたします。

公式サイト：https://tokyokimonoshow.com/

Hair&Makeup Artist：奥平正芳、Art Direction/Styling:細野美也子、Photo:KATOMI、Design:Nana Kubota、Dress：須田久美子、Model:Yuki Creo

本イベントは、きものと和文化の魅力を「着る・見る・体験する」という多角的な切り口で発信する国内最大級のきものイベントです。2025年は3日間で延べ約1.5万人が来場しました。

9回目の開催となる今回は、「新・日本回帰 引き継がれるきものたち」をテーマに伝統と現代が交差する展示や企画を通じて、きもの文化の新たな価値を発信します。

日本橋一帯を舞台に、きもの文化が広がる3日間

歴史あるきものの街・日本橋人形町問屋街界隈を中心に、メイン5会場（サンライズビル、富沢町グリーンビル、田源ビル、ブルーミング中西ビル、丸上別館）と、周辺23のサテライト会場で同時開催。街全体がきもの文化の発信拠点となります。

近年、きもの文化は担い手の減少やライフスタイルの変化により転換期を迎えています。本イベントでは伝統を守るだけでなく、現代の感性と融合させることで次世代へと受け継がれる新しいきもの文化の在り方を提示します。

「東京キモノショー」は、きものを“特別なもの”ではなく、“もっと自由に楽しめる文化”として広げていく場です。伝統と革新が共存するこのイベントを通じて、多くの方にきものの魅力を体感していただきたいと考えています。

「東京キモノショー2026」コンテンツ

■150体以上の展示「キモノスタイル展」（会場：サンライズビル）

サンライズビルでは「新・日本回帰 受け継がれるきものたち」をテーマに、大正から昭和にかけて受け継がれてきた逸品きものを中心に、150体以上をトルソー展示。歴史的資料から現代作家による作品まで、時代を超えたきものを紹介します。

また、初音ミクをイメージした初音工房のきもの、台湾の国民的デザイナー「JUST IN XX」やファッション系の大学が創作した先進きものなども並びます。

■トークショー、ファッションショーなど多彩なステージ（会場：ブルーミング中西）

女優・山村紅葉さんによるトークショー、着物研究家・シーラ・クリフさん、きもの著述家・山崎陽子さんらによる講演、きものファッションショーなどを開催。伝統文化を多角的に体感できます。

■160以上のブランドが集結する「和マルシェ」（会場：グリーンビル、田源ビル、ブルーミング中西）

全国から160社以上のブランドやクリエイターが出展。新作きものや和装小物、アウトレット商品など、作り手と直接交流しながら買い物を楽しめます。

■初心者も楽しめるワークショップ（会場：丸上別館）

きものカラー診断、水引アクセサリーや羽織紐づくり、パーソナルメイクレッスンなど気軽に参加できる体験型プログラムを全12種類用意。初心者から愛好家まで幅広く楽しめます。

（入場料とは別にワークショップ参加費がかかります。ご予約優先、空席があれば当日参加可）

■三流派のお茶席と和文化体験（会場：サンライズビル）

「遠州流茶道」「大日本茶道学会」「茶道松尾流」の３流派のお茶席を日替わりで開催。日本舞踊、箏、運針など日本文化を体験できるプログラムのほか、ミニステージも開催いたします。

（入場料とは別に茶席料や体験料がかかります）



■街と連動した回遊型イベント

メイン5会場の他、日本橋人形町問屋街界隈に点在する23のサテライト会場でも同時開催。

プロ着付師によるワンポイント講座、きものレンタル、呉服問屋を開放する「とんやの街オープンデイ」、人力車の運行など、日本橋の街全体を楽しめる回遊型イベントとして展開します。

（人力車の乗車料金：1回500円／1名様）

「東京キモノショー2026」会場

「東京キモノショー2026」開催概要

会期：2026年4月17日（金）～19日（日）10:00～18:00（キモノスタイル展のみ最終日17:00）

会場：東京都中央区日本橋人形町問屋街界隈メイン5会場、サテライト23会場で同時開催

＜メイン5会場＞

サンライズビル(東京都中央区日本橋富沢町11-12)

田源ビル（東京都中央区日本橋堀留町2-3-8）

ブルーミング中西ビル（中央区日本橋人形町3-2-8）

富沢町グリーンビル（東京都中央区日本橋富沢町9-8）

丸上別館（東京都中央区日本橋久松町5-4）

入場料：前売券 税込1,500円、当日券 税込2,000円（３日間有効・再入場可）

主催：東京キモノショ―2026実行委員会、一般社団法人きものの未来協議会

「東京キモノショー2026」WEB、SNS

公式サイト https://tokyokimonoshow.com/

Facebook https://www.facebook.com/tokyokimonoshow/

Instagram https://www.instagram.com/tokyokimonoshow/

X https://x.com/TKkimonoshow

運営者概要

商号：一般社団法人きものの未来協議会

代表理事：中野光太郎

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6-5 アソルティ人形町3階 スタジオアレコレ内

URL : http://kimononomirai.org/

【取材のお申込みおよび本件に関するお問い合わせ先】

東京キモノショー 2026 実行委員会

担当者:岡本・細野(スタジオアレコレ)

Email：info@tokyokimonoshow.com

TEL:03-6264-9307

FAX:03-6264-9308