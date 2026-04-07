「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く 堺北花田」4月24日(金)オープン！ プレゼントキャンペーンやキャラクターショーを開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』をテーマにした室内型のあそび場「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」(以降ゆめぱ～く)を、イオンモール堺北花田(大阪府)に2026年4月24日(金)にオープンします。

ゆめぱ～く 堺北花田では、店舗の外にも『クレヨンしんちゃん』のデザインを施し、来店前からわくわくする仕掛けを用意。

オープン記念キャンペーンとして、施設をご利用いただいた方に3つのお得な特典を用意しました。

【オープン記念キャンペーン】

■特典1 事前友だち追加で200円引きクーポンプレゼント

オープン前までに公式LINEの友だち追加をした方に、会計時に使える200円引きクーポンをプレゼント！

■特典2 オープン記念シールプレゼント

施設をご利用いただいたお子さま(6か月～12歳)全員に先着で「オープン記念シール」をいずれか1枚プレゼントします。

■特典3 次回来店時500円引きクーポンプレゼント

5月22日(金)までに施設をご利用いただいた家族限定で「次回来店時500円引きクーポン」をプレゼントします。

さらに、店頭や4月26日(日)に開催するクレヨンしんちゃんのステージショーでは、しんちゃんの顔型チラシを無料配布します。

ステージショーの詳細は、以下サイトにてご確認ください。

イオンモール堺北花田公式サイト： https://sakaikitahanada-aeonmall.com/news/event/

ゆめぱ～くやキャンペーンの詳細は、以下公式サイトよりご確認ください。

公式サイト URL: https://bandainamco-am.co.jp/kids/shinchan-yumepark/sakai.html

【オープン記念キャンペーンの詳細】

4月24日(金)からゆめぱ～く堺北花田をご利用いただいた方に先着で以下特典をプレゼントします。

■特典1 事前友だち追加で200円引きクーポンプレゼント

オープン前までにLINEの友だち追加をしてくれた方に、200円引きクーポンをプレゼント！

・事前友だち追加期間：2026年4月23日(木)23:59まで

・クーポン有効期限：2026年4月24日(金)～5月31日(日)

ゆめぱ～くのLINE公式アカウントを友だち追加し、以下あいことばを送ると、クーポンが届きます。

あいことば：きたはなだ

※1会計につき1枚ご使用可能

※ほかのクーポンとの併用不可

「ゆめぱ～く公式LINE」への友だち追加URL

https://line.me/ti/p/@862mpeqr

■特典2 オープン記念シールプレゼント

施設をご利用いただいたお子さま(6か月～12歳)全員に先着で「オープン記念シール」をいずれか1枚プレゼントします。

・プレゼント開始：2026年4月24日(金)～なくなり次第終了

※ランダム配布。デザインは選べません。

■特典3 次回来店時500円引きクーポンプレゼント

5月22日(金)までに施設をご利用いただいた家族限定で「次回来店時500円引きクーポン」をプレゼントします！

・クーポン配布期限：2026年4月24日(金)～5月22日(金)

・クーポン有効期限：2026年6月1日(月)～7月10日(金)

※1会計につき1枚ご使用可能

※他のクーポンとの併用不可

※クーポンは「ゆめぱ～く公式LINE」にてお渡しします。

さらに、店頭では顔に当てて、しんちゃんになりきった写真が撮れる顔型チラシを配布します。

ステージショーでも配布を予定しています。

■「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」とは

大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』をテーマにした室内型のあそび場で、『クレヨンしんちゃん』の世界観を感じながら、親子で一緒に楽しい思い出づくりができます。

『クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く 堺北花田』 概要

[所在地]

大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12 3階

[オープン日]

2026年4月24日(金)

[施設面積]

448.22m2(135.58坪)

[営業時間]

10:00～19:30(最終受付19:00)

※隣接のゲームコーナーは、21:00まで営業します。

[利用料金]

【平日基本料金】

こども(0歳6か月～12歳)：30分 700円 / 延長料金15分 350円

保護者(18歳以上)： 700円 / 延長料金なし

【休日基本料金】

こども(0歳6か月～12歳)：30分 900円 / 延長料金15分 450円

保護者(18歳以上)： 800円/ 延長料金なし

対象年齢 0歳6か月～12歳(小学生)

※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。

※大人のみの入場はできません。詳しくは公式サイトをご確認ください。

なお、4月29日(水)からはゴールデンウイークの料金設定のため、公式サイトをご確認ください。

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/kids/shinchan-yumepark/

[公式LINE]

https://line.me/ti/p/@862mpeqr

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/crayonshinchan_orano_yumepark/

[権利表記]

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK



■「クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ～く」施設写真

●『クレヨンしんちゃん』について

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”「野原しんのすけ」と、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。2025年に原作コミックの連載開始35周年を迎える。

その人気は国内のみならず世界中に広がっている。原作コミック『新クレヨンしんちゃん』が「まんがクレヨンしんちゃん.com」(双葉社)で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト https://www.shinchan-app.jp/(https://www.shinchan-app.jp/)

「クレヨンしんちゃん」公式X https://x.com/crayon_official(https://x.com/crayon_official)

「まんがクレヨンしんちゃん.com」 https://manga-shinchan.com/(https://manga-shinchan.com/)

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

●2026年夏休みに公開決定！

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ行くことになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ！？ 妖怪の国に誘い込まれてしまった野原家は、どこか懐かしく、摩訶不思議な世界で予測不能な大冒険を繰り広げます。妖怪たちとの、ゆかいで不思議な出会いにワクワク・ドキドキすること間違いなしの作品が誕生します！

「映画クレヨンしんちゃん」公式サイト https://shinchan-movie.com/2026/(https://shinchan-movie.com/2026/)

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026

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