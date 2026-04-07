JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、多様な経験を持つ即戦力人財の確保を目的として、当社を退職された方を対象とした「アルムナイ採用制度」を新たに開始します。本制度は、2026年4月より本格運用を開始いたします。

■ 制度導入の背景

近年、労働市場における人財流動性の高まりにより、中途採用市場は競争が一層激化しています。J:COMにおいても中途採用の規模は年々拡大しており、優秀な人財の安定的な確保が重要な経営課題となっています。

こうした状況の中、当社は企業文化や業務を理解し、過去の在籍経験を通じて即戦力として活躍できる人財に着目しました。退職後に他社で培った新たな知識・スキル・経験を、再びJ:COMで発揮していただくことで、組織に新たな価値をもたらすことができると考え、本制度の導入に至りました。

■ アルムナイ採用制度の概要

本制度では、J:COMを退職された方（正社員として一定期間在籍された方）を対象に、通常の中途採用と同様の選考プロセスのもと、再入社の機会を提供します。

<主な特徴>

即戦力としての活躍を期待

J:COMの企業文化や業務プロセスを理解しているため、スムーズな職場適応が可能です。

外部経験の還元

退職後に得たスキルや知見、人脈などを組織に還元することで、新たな価値創出につなげます。

公正・透明な選考

中途採用応募者と同様の選考を行い、処遇については退職後の経験等を踏まえ総合的に判断します。

※なお、家庭事由による退職者を対象とした既存の「ウェルカムバック制度」は、引き続き別制度として運用します。

■ 応募・利用方法

アルムナイ採用への応募は、J:COM採用サイト内に新設する専用ページより受け付けます。

公開中の中途採用求人への応募に加え、キャリア登録を通じた情報提供も行っていく予定です。

J:COM退職者の再採用（アルムナイ採用制）応募サイト : https://hrmos.co/pages/jcom/jobs/0000000

J:COMは本制度を通じて、退職後も前向きな関係を築き続けられる企業を目指すとともに、多様なキャリアを尊重し、挑戦を後押しする人財循環モデルの構築を進めてまいります。