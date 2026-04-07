ヘアカラーブランド『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』より、“透き通る暖色”を表現する「ルベライト」「オレンジカーネリアン」の2色が新登場

株式会社ミルボン

美容室専売メーカーの株式会社ミルボン（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：坂下秀憲 以下、ミルボン）は、ヘアカラーブランド『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』より、“透き通る暖色”をデザインし、褪色するほどグレージュ感が増す新色を発売します。灰味を帯びた淡いピンク「ルベライト」と、透き通るようにやわらかなオレンジ「オレンジカーネリアン」の2色相（全10色）を、2026年4月11日（土）に発売し、全国の理美容室向けに展開します。

誕生の背景

『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』は、2017年のブランドデビュー以来、濁りの無いクリアな発色で、自由なカラーデザインを叶えるラインナップを展開してきました。

近年、新たなニーズとして、“やわらかさ”と“透明感”をもつ暖色カラーへの需要が高まっています。その背景には、「肌がきれいに見えるため、様々な暖色デザインを試してみたい」という声や、サロンからの“色持ちの良いカラー提案”として、暖色が選ばれる機会の増加があります。さらに “やわらかさ”と“透明感”を感じさせるピンク系・オレンジ系の人気が高まり、実際にサロンでのオーダー数も増えているという声も寄せられています。

一方で、暖色の開発においては“やわらかな透明感の表現”に加え、“褪色過程の汚さ”や“残留による次回カラーへの影響”といった課題がありました。そこで、『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』では、仕上がりから褪色過程、褪色後まで楽しめるデザインを追求。褪色後もきれいな状態が保てることが、満足度向上に不可欠であると考えました。

こうした背景を踏まえ、『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』は、褪色変化や残留までもコントロールし、やわらかな透明感をもつ暖色を実現するため、新色「ルベライト」「オレンジカーネリアン」を発売するに至りました。

商品概要

■商品特長

“透き通る暖色表現”と“グレージュ褪色”の両立を叶える「グレージュシフト設計」を採用

暖色カラーにおいて生じる１.仕上がりのくすみや濁り、２.褪色過程での暖色方向への褪色、といった課題に対して、「グレージュシフト設計」を確立。“灰青紫色”に着目した独自の設計により、“透き通る暖色表現”と“グレージュ褪色”の両立を実現します。

■デザインテクニック

細やかな時間差ハイライトで何層にも陰影をつける「ダブルハイライト」

一度の施術で複数回ハイライトを入れたようなデザインを実現します。また、「ルベライト」と「オレンジカーネリアン」2色を使用することで、褪色していく過程でも、ナチュラルなグラデーションが続き、“どの瞬間でも美しいデザイン”が完成します。

■商品名の由来

透明感を連想させる天然石をカラー名に採用

やわらかな透明感をもつ新色「ルベライト」と「オレンジカーネリアン」は、天然石の名称から名付けられています。

商品ラインナップ

オルディーブ アディクシー ルベライト【医薬部外品】（1色相／全5色 3,5,7,9,13Lv）

アンダーを感じさせない淡く灰味を帯びたピンク

オルディーブ アディクシー オレンジカーネリアン【医薬部外品】（1色相／全5色 3,5,7,9,13Lv）

アンダーを感じさせない透き通るやわらかなオレンジ

● イラストはすべてイメージです。

『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』とは

ブラウンをかき消すクリアブルーベースのヘアカラー。濁りの無いクリアな発色で自由なカラーデザインを叶えます。今回発売する「ルベライト」「オレンジカーネリアン」は、『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』のStandard Lineに属し、この2色相・全10色の追加により、ブランドとして全102色が揃いました。



＜ALL LINEUP＞

＜ご使用にあたっての注意＞

ヘアカラーについて：●ヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。●ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。

※ブリーチについて：●過硫酸塩配合の製品でかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。●本品は過硫酸塩配合の製品で、アレルギー反応をおこすことがあります。

『ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）』ブランドサイト・ミルボン公式SNS

オルディーブ アディクシー ブランドサイト：https://www.milbon.co.jp/fyb-magazine/addicthy-color

ミルボン公式Instagram：@milbon.japan(https://www.instagram.com/milbon.japan/?hl=ja)

ミルボン公式X：@milbon_FYB_MAG(https://x.com/milbon_FYB_MAG)