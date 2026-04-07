Snowflake、医療データ流通の社会実装を加速 - 業界コンソーシアムを技術支援

Snowflake合同会社

2026年4月7日 - AIデータクラウドを提供するSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員長：浮田 竜路、以下、Snowflake）は、医療メディア、製薬関連企業、AI・アドテクノロジー企業などの有志によって設立された「ヘルスケアアドネットワーク推進コンソーシアム」に、Snowflakeはテクノロジープロバイダーとしてデータクリーンルームを中核基盤として提供し、透明性とガバナンスを備えた安全なデータ連携と健全な医療情報流通の社会実装を技術面から支援することをお知らせいたします。

医療DXの進展とともに顕在化する「情報の透明性・信頼性」の課題

医療の世界でも、AI活用を含むDXが急速に進展し、情報へのアクセスは効率化しています。一方、従来の情報提供の仕組みにおいては、透明性や中立性の面で課題が指摘されてきました。本コンソーシアムが実施した調査によると、医療従事者の7割近くが中立的な情報提供を望んでおり、以下の課題が浮き彫りになっています。

- 情報の中立性と信頼性の確保- 臨床現場におけるニーズと情報提供方法のギャップ解消- 効果測定の透明性向上と適切なインセンティブ設計

製薬企業にとっても、情報が適切に届いているか把握しづらく、効果測定の透明性が不足している状況があります。患者・生活者も、利益相反のない信頼できる医療情報への適切なアクセスを求めています。

Snowflake データクリーンルームが実現する「安全」かつ「検証可能」なデータ連携

本コンソーシアムでは、倫理的かつ透明性の高い複数の医療メディアを横断した最新の「ネットワーク型広告モデル」の構築に取り組みます。Snowflakeは、この取り組みの技術的中核としてSnowflakeのデータクリーンルームを提供し、以下を実現します。

- プライバシー保護と透明性の両立各社が生データを開示することなく、安全に連携・分析できる環境を提供します。データアクセスや処理は監査可能な形で記録され、ガバナンスを強化します。- AI活用を見据えた運用基盤配信最適化、効果検証、透明性向上を一体で進めるためのデータ基盤として活用できます。- セキュアなクロスメディア分析複数メディア横断での分析やインサイト抽出を、コンプライアンスに配慮しながら実行できます。- 透明性の高い効果検証の基盤データに基づく客観的な効果測定・検証を可能にし、説明可能性を高めます。

コンソーシアムの取り組みと今後の展開、医療情報流通の未来

ヘルスケアアドネットワーク推進コンソーシアムは、2026年前半より、複数の医師向けメディアを横断したネットワーク配信として先行提供を開始する予定です。さらに以下の取り組みも計画されています。

- 医師やアカデミアと連携した評価指標の導入- 広告の第三者評価や認証制度の確立、- デジタルを活用した情報提供活動の成果指標やケーススタディによる検証の実施

情報倫理等の業界内での人材育成

医師やアカデミアと連携した客観的な評価指標の導入や独立した第三者による広告評価も、Snowflakeの安全で監査可能なデータ連携環境を通じて実現されます。Snowflakeは、データクリーンルームを通じた監査可能で安全なデータ連携基盤の提供により、医師が中立的な情報にアクセスしやすい環境、製薬企業が倫理的かつ生産性高く情報提供できる環境、医療メディアが透明性と信頼性を担保しながら価値を高められる環境の実現に貢献してまいります。

Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む13,300社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくはsnowflake.com/ja/(http://snowflake.com/ja/)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

(C)2026 Snowflake Inc All rights reserved. Snowflake、Snowflakeのロゴ、および本書に記載されているその他すべてのSnowflakeの製品、機能、サービス名は、米国およびその他の国におけるSnowflake Inc.の登録商標または商標です。 本書で言及または使用されているその他すべてのブランド名またはロゴは、識別目的でのみ使用されており、各所有者の商標である可能性があります。 Snowflakeが、必ずしもかかる商標所有者と関係を持ち、または出資や支援を受けているわけではありません。