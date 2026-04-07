プロ野球4球団の公式スーツを刷新！選手着用モデルの「レプリカスーツ」を洋服の青山にて数量限定で発売

写真拡大 (全13枚)

青山商事株式会社


青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、オフィシャルスーツサプライヤーとして提供しているプロ野球4球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ）の公式スーツをフルモデルチェンジいたします。これを記念し、監督・コーチ・選手が遠征や公式行事で実際に着用するスーツと同素材・同型の「レプリカモデル」を、4月7日（火）より各球団の本拠地を中心とした「洋服の青山」限定店舗および公式オンラインストアにて数量限定で発売します。


商品ページ：https://tinyurl.com/2c4am8nv



この度、2026シーズンに向けて監督・コーチ・選手が遠征や公式行事などで着用する公式スーツをリニューアルいたします。今回提供する公式スーツは、各球団の要望を反映させたオリジナルモデルとなっています。



・最高級のシルエットとこだわり：洋服の青山の最上級ブランド「HILTON（ヒルトン）」の型紙を採用し、アスリートの体型を美しく見せるシルエットを実現しました。



・球団独自のディテール：上着の内側には球団ロゴマークを配置。見返しのパイピングにはそれぞれの球団カラーを施した、レプリカならではの特別仕様です。



・進化した素材選定：遠征時の移動を快適にするストレッチ性に優れたジャージー素材を採用するなど、球団の要望を取り入れた最適な素材を選定しています。



当社ではプロ野球5球団の他、Jリーグ２クラブを加えた計７団体に公式スーツを提供しています。こうした活動を通じて、スポーツ界のさらなる発展に寄与してまいります。


■レプリカモデル概要

【北海道日本ハムファイターズ】







「北海道日本ハムファイターズ」レプリカモデル商品概要


販売店舗　「洋服の青山」北海道内の店舗（一部店舗除く）計28店舗、公式オンラインストア


品番　H26V4400-11


デザイン　シングル2つボタン、ノータック


色柄　ネイビー/無地


素材　ウール65％、ポリエステル35％


サイズ　YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）


価格　税込65,890円


オフィシャルサイト：https://www.fighters.co.jp/



【東北楽天ゴールデンイーグルス】







「東北楽天ゴールデンイーグルス」レプリカモデル商品概要


販売店舗　「洋服の青山」東北6県・新潟県の一部店舗　計33店舗、公式オンラインストア


品番　H26V4401-47


デザイン　シングル2つボタン、ノータック


色柄　グレー/ヘリンボーン


素材　ウール89％、ポリエステル11％


サイズ　YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）


価格　税込65,890円


オフィシャルサイト：https://www.rakuteneagles.jp/



【オリックス・バファローズ】







「オリックス・バファローズ」レプリカモデル商品概要


販売店舗　「洋服の青山」大阪府・兵庫県・奈良県の一部店舗　計26店舗、公式オンラインストア


品番　H26V4402-19


デザイン　シングル2つボタン、ノータック


色柄　ネイビー/織柄


素材　ウール80％、ポリエステル20％


サイズ　YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）


価格　税込65,890円


オフィシャルサイト：https://www.buffaloes.co.jp/



【東京ヤクルトスワローズ】







「東京ヤクルトスワローズ」レプリカモデル商品概要


販売店舗　「洋服の青山」東京都内の店舗（一部店舗除く）計33店舗、公式オンラインストア


品番　Ｈ26V4405-39


デザイン　シングル2つボタン、ノータック


色柄　チャコールグレー/織柄


素材　ウール78％、ポリエステル22％


サイズ　YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）


価格　税込65,890円


オフィシャルサイト：https://www.yakult-swallows.co.jp/



※記載の情報はリリース発表時現在のものです。