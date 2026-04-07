プロ野球4球団の公式スーツを刷新！選手着用モデルの「レプリカスーツ」を洋服の青山にて数量限定で発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、オフィシャルスーツサプライヤーとして提供しているプロ野球4球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ）の公式スーツをフルモデルチェンジいたします。これを記念し、監督・コーチ・選手が遠征や公式行事で実際に着用するスーツと同素材・同型の「レプリカモデル」を、4月7日（火）より各球団の本拠地を中心とした「洋服の青山」限定店舗および公式オンラインストアにて数量限定で発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/2c4am8nv

この度、2026シーズンに向けて監督・コーチ・選手が遠征や公式行事などで着用する公式スーツをリニューアルいたします。今回提供する公式スーツは、各球団の要望を反映させたオリジナルモデルとなっています。

・最高級のシルエットとこだわり：洋服の青山の最上級ブランド「HILTON（ヒルトン）」の型紙を採用し、アスリートの体型を美しく見せるシルエットを実現しました。

・球団独自のディテール：上着の内側には球団ロゴマークを配置。見返しのパイピングにはそれぞれの球団カラーを施した、レプリカならではの特別仕様です。

・進化した素材選定：遠征時の移動を快適にするストレッチ性に優れたジャージー素材を採用するなど、球団の要望を取り入れた最適な素材を選定しています。

当社ではプロ野球5球団の他、Jリーグ２クラブを加えた計７団体に公式スーツを提供しています。こうした活動を通じて、スポーツ界のさらなる発展に寄与してまいります。

■レプリカモデル概要

【北海道日本ハムファイターズ】

「北海道日本ハムファイターズ」レプリカモデル商品概要

販売店舗 「洋服の青山」北海道内の店舗（一部店舗除く）計28店舗、公式オンラインストア

品番 H26V4400-11

デザイン シングル2つボタン、ノータック

色柄 ネイビー/無地

素材 ウール65％、ポリエステル35％

サイズ YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）

価格 税込65,890円

オフィシャルサイト：https://www.fighters.co.jp/

【東北楽天ゴールデンイーグルス】

「東北楽天ゴールデンイーグルス」レプリカモデル商品概要

販売店舗 「洋服の青山」東北6県・新潟県の一部店舗 計33店舗、公式オンラインストア

品番 H26V4401-47

デザイン シングル2つボタン、ノータック

色柄 グレー/ヘリンボーン

素材 ウール89％、ポリエステル11％

サイズ YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）

価格 税込65,890円

オフィシャルサイト：https://www.rakuteneagles.jp/

【オリックス・バファローズ】

「オリックス・バファローズ」レプリカモデル商品概要

販売店舗 「洋服の青山」大阪府・兵庫県・奈良県の一部店舗 計26店舗、公式オンラインストア

品番 H26V4402-19

デザイン シングル2つボタン、ノータック

色柄 ネイビー/織柄

素材 ウール80％、ポリエステル20％

サイズ YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）

価格 税込65,890円

オフィシャルサイト：https://www.buffaloes.co.jp/

【東京ヤクルトスワローズ】

「東京ヤクルトスワローズ」レプリカモデル商品概要

販売店舗 「洋服の青山」東京都内の店舗（一部店舗除く）計33店舗、公式オンラインストア

品番 Ｈ26V4405-39

デザイン シングル2つボタン、ノータック

色柄 チャコールグレー/織柄

素材 ウール78％、ポリエステル22％

サイズ YA4～8、A4～8、AB4～8、BE4～8（計20サイズ）

価格 税込65,890円

オフィシャルサイト：https://www.yakult-swallows.co.jp/

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。