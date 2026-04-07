hince、@cosme TOKYOにて期間限定POP-UPストアを開催 “光をまとい、肌になじむ”ラディアンス体験を提案

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、 Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、2026年4月15日（水）から4月21日（火）までの7日間、

東京・原宿の@cosme TOKYOにて期間限定POP-UPストアを開催いたします。

本POP-UPでは、“なめらかに光をまとうツヤ”をテーマに、

ブランドを代表する「ラディアンスライン」を中心としたアイテムを展開。

実際にテクスチャーや仕上がりを体験できるほか、SNS連動型の参加イベントやスペシャル企画も多数ご用意しております。

■ hince @cosme TOKYO POP-UPイベント概要

・開催期間：

2026年4月15日（水）～4月21日（火）

・開催場所：

@cosme TOKYO ポップアップストア 1階

（150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

営業時間：平日・土日祝 11:00～21:00

※営業時間は変わる場合がございます。

※混雑状況により入場制限をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。

■ ご来場・ご体験特典

ご来場いただいたすべてのお客様に、POP-UPをより楽しんでいただける体験型コンテンツとスペシャル特典をご用意しております。

- ご来場特典ご来場の方全員に、リーフレット＋ポアーショットブラープライマーサンプルをプレゼント- 体験イベントヒンス公式SNSフォロー＋店頭体験で参加OK・ クレーンゲームチャレンジ・ 結果に応じてミニギフトをプレゼント（シュシュ/ ヘアブラシキーホルダー / アイプライマー / クッションファンデパフ等）▼参加方法・ hinceの日本公式SNS（Instagram／X／LINE／TikTok）いずれかをフォロー・ ポップアップスペースでルースパウダーをタッチアップ・ パウダーカラー投票に参加※取れなかった方にも参加賞あり（パフ2個入り）※お一人様1回 / 数量限定

■ 購入特典

- SNSキャンペーン１.hince公式指定投稿をシェア（リポスト）で、先着順にオリジナルハンドミラー（ライトピンク）をプレゼント- SNSキャンペーン２.POP-UPイベント終了後、ハッシュタグ投稿に参加いただいたお客様へ、抽選で10名様にヒンス商品プレゼント※お一人様1回限りとさせていただきます。※すべて数量限定のため、なくなり次第終了となります。※予告なく終了する場合がございます。

POP-UP期間中、店頭にて商品をご購入いただいたお客様へ、以下の特典をご用意しております。

- 全購入者：ショッパー＋ミニハートパフ- ラディアンスUVルースパウダー購入時：パウダーパフプレゼント- 税込3,500円以上購入時： ※ポアーショットブラープライマーミニとヒンスNewポーチ追加プレゼント

※予告なく終了する場合がございます。

※ルースパウダーご購入特典との併用が可能でございます。

※すべて数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 展開アイテム（一部）

POP-UPでは、hinceを代表するベースメイクおよびカラーアイテムを展開。

“ツヤ・密着・透明感”を軸としたラインナップをご体験いただけます。

■ ラディアンスUVルースパウダー

SPF50+ PA++++ 紫外線吸収剤フリーのUVパウダー

価格：2,200円（税込） / 7g / 全2色

光で仕込む立体感。

ツヤ膜で包んで、さらっとフィックス。

#ツヤ膜パウダー

01 トランスルーセント

ピュアな透明感をまとえるクリアホワイト。

02 シマリングベージュ

繊細なパールが上品に輝くシャインベージュ。

POINT 1. さらっとした仕上がりで、透明感のあるラディアンス肌へ

ダイヤモンドパウダー※でツヤと透明感をプラスし、毛穴をぼかしてなめらかな立体肌へ。

※ダイヤモンド末（光沢成分）

POINT 2. 強力UVカット × ふわっと軽やかな仕上がり

SPF50+ PA++++でしっかり守りながら、白浮きせず軽やかな仕上がりをキープ。

POINT 3. うるおいを守るスキンケア発想のフェイスパウダー

うるおいを守る設計で、しっとり感をキープし乾燥しにくいなめらか肌へ。

■ ポアーショットブラープライマー

価格：2,420円（税込） / 30ml

毛穴の存在感に、鍵をかけるひと塗り

毛穴ロック※¹下地

※¹メイク効果による

POINT 1. 目立つ毛穴から黒ずみ毛穴までしっかりとカバー、毛穴レス肌を長時間※²キープ

目立つ毛穴や凹凸までなめらかにカバーし、ヨレにくい毛穴レス肌をキープ。

※2当社調べ

POINT 2. 皮脂くずれを防ぎ、肌の凹凸をフラットに整え、メイク持ちが格段にアップ

さらっとなめらかな肌仕上がりでメイク持ちをキープ。

POINT 3. 毛穴の存在感にアプローチし、うるおいで満たす密着感

うるおい密着テクスチャーで乾燥を防ぎ、ふっくらなめらかな肌へ。

■ 最後に

今回のPOP-UPでは、光・質感・密着のバランスを体験しながら、

自分自身の美しさを再発見する時間をお届けします。

ふわっと軽く、でも確かに残る余韻。その瞬間をぜひ店頭でご体感ください。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp