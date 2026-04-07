バイウィル、あいち銀行と連携して構築した「あいぎん J-クレジット定期預金」が募集総額到達により早期完売

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、株式会社あいち銀行（本店：愛知県名古屋市、代表取締役頭取執行役員：鈴木 武裕、以下「あいち銀行」）と連携し提供スキームを構築した「あいぎんJ-クレジット定期預金」について、募集総額に到達したことにより、2026年3月13日をもって受付が終了したことをお知らせいたします。

【「あいぎん J-クレジット定期預金」の募集結果】

本取組は、法人のお客さまが預入を行うことで、満期時元本に応じて東海エリアの森林由来J-クレジット(*1)によるカーボン・オフセットが付与される仕組みです。中部地方に本店を置く金融機関において、預金商品にカーボン・オフセットを付与する取り組み(*2)は今回が初めてとなります。

当初、2026年2月2日から3月30日までを募集期間としておりましたが、法人のお客さまから高い関心を集め、募集総額100億円に対し108億円（117件）の預入があり、期間を前倒しして終了する結果となりました。

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

*2：本取り組みの詳細（2026年2月20日発表）はこちら https://www.bywill.co.jp/news/20260220

【今後の展望】

今回の早期完売は、環境価値を組み込んだ金融商品の需要の高まりを示すものと考えています。バイウィルは今後も、金融機関との連携を通じて環境価値の流通を拡大し、企業が日常の経済活動の中で自然に脱炭素に貢献できる仕組みの普及を推進してまいります。

【あいち銀行 会社概要】

■社名：株式会社あいち銀行

■代表者：代表取締役頭取執行役員 鈴木 武裕

■所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.aichibank.co.jp/

【バイウィル 会社概要】

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）