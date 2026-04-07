Waygate TechnologiesとLiminal Insights、高性能二次電池向けマルチモーダル検査の推進に向けた戦略的協業を発表

Liminal Insights, Inc

製造ライフサイクル全体における不具合検出を実現する業界初の統合型検査ソリューションにより、電池メーカーのコスト削減と生産歩留まりの向上に貢献

ドイツ・ヒュルトおよび米国カリフォルニア州エメリービル、2026年3月31日 - 米Baker Hughes（ベーカーヒューズ）傘下で産業およびエネルギーインフラ向け非破壊検査（NDT）ソリューションのグローバルリーダーであるWaygate Technologies（ウェイゲート・テクノロジーズ）と、AIを活用した高性能二次電池用超音波検査のベンチャー企業であるLiminal Insights（リミナル・インサイツ）は本日、電池製造向け業界初の統合型マルチモーダル検査ソリューションの提供を目的とした戦略的な技術およびチャネル協業を発表しました。

本協業のもと、両社は電池製造、技術開発、現場サービス検査の各分野において連携し、電池セルの品質向上に向けた次世代プローブの開発および統合サービス提供を含む取り組みを進めます。またWaygate Technologiesは、大量生産環境におけるインライン検査用途でLiminalのEchoStat検査システムを活用し、電池ギガファクトリーおよびその他の電池関連顧客に対する優先チャネルおよび統合パートナーとしての役割を担います。

電池ライフサイクル全体にわたる歩留まり向上とコスト効率改善を推進

Waygate Technologiesの産業用CT検査および放射線検査における業界トップのポジションと、Liminalの独自リアルタイム超音波AI解析技術を組み合わせることで、セル製造からモジュール組立、現場サービスに至るまでのライフサイクル全体を対象とした検査能力を提供します。

放射線検査およびCT分野では、研究室環境における品質保証および故障解析向けCTシステム、セル開発および材料特性評価向けのR&Dグレードnano CT、さらに電池パックおよびモジュールレベル検査向けの高エネルギーCTを活用します。またWaygate TechnologiesのKrautkramer製品ラインは、フェーズドアレイ電子機器から高度なビームフォーミングアルゴリズム、産業用途向けに自社設計されたプローブまで、幅広い超音波ソリューションを提供します。

Liminalとの共同開発では、Waygate Technologiesの独自アレイプローブ技術および信号処理電子技術と、LiminalのEchoStatハードウェアプラットフォームおよびAI解析レイヤーを組み合わせることで、高感度かつ生産ライン環境に適した堅牢性を備えた次世代インライン超音波検査（UT）プラットフォームを実現します。

X線CTを基準データ（グラウンドトゥルース）として活用し、インラインスクリーニング用超音波検査と機械学習による工程データとのフィードバック連携を組み合わせることで、メーカーは不具合への早期対応、最終工程におけるスクラップ削減、ならびにデータに基づく工程最適化を実現できます。

Waygate Technologies（Baker Hughes）の戦略・技術・パートナーシップ担当ディレクターであるPaul Perera（ポール・ペレラ）は次のように述べています。

「ギガファクトリー規模では、わずか1パーセント未満の歩留まり改善でも年間数千万ドル規模のコスト削減につながります。両社の強みを組み合わせることで、お客様の検査精度と生産効率を飛躍的に向上させることが本協業の目的です。」

Liminal InsightsのCEOであるShaurjo Biswas（ショウジョウ・ビスワス）は次のように述べています。

「マルチモーダル検査は電池検査の未来を切り拓く重要なアプローチです。Waygate Technologiesのグローバルな導入実績と長年にわたるNDT分野での経験は、当社のEchoStatインライン検査システムの展開を加速させるうえで理想的な基盤となります。両社は研究開発から量産に至るまでワンストップで対応できる検査ソリューションを提供し、現在市場に存在しない統合価値を実現します。」

英国電池R&Dセンターにおける実証実績：400セル超の評価で効果を確認

Waygate Technologiesは、英国コベントリーに所在する欧州有数の電池プロセス開発拠点であるUK Battery Industrialisation Centre（UKBIC）に拠点を有しています。両社の共同PoCプログラムでは、UTとCTを組み合わせたワークフローにより400個以上の電池セルを評価し、包括的な電池データサイエンス用データセットを構築しました。このプログラムにより、マルチモーダル検査は単一モダリティ検査と比較して10%以上のコスト削減効果と、さらに12%の欠陥検出率向上を実現することが確認されました。

本戦略的協業の発表は、UKBICの新しい電解液注入ラインの稼働開始に合わせて行われました。これにより、電解液注入からフォーメーション、エージングに至るまで、実生産に近いスケールで統合検査ワークフローを検証し、商用ギガファクトリーへの展開に向けた最適な評価環境が整いました。

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Waygate Technologiesの産業検査ポートフォリオおよびLiminalとのパートナーシップの詳細はこちらをご覧ください:

● Waygate Technologies NDT for Batteries, NDT for Battery and Automotive Manufacturers

https://www.bakerhughes.com/waygate-technologies/industry/ndt-batteries/ndt-battery-and-automotive-manufacturers

● Waygate Technologies LinkedIn Channel

https://www.linkedin.com/company/waygate-technologies?originalSubdomain=de

● Waygate Technologies YouTube Channel

https://www.youtube.com/@WaygateTechnologies

Waygate Technologiesについて

Waygate TechnologiesはBaker Hughesの事業部門です。産業検査ソリューションプロバイダーであり、非破壊検査（NDT）分野における世界的リーダーとして、安全性、品質、生産性の向上に貢献しています。130年以上にわたる経験と、Krautkramer、Phoenix、Seifert、Everest、Agfa NDTといった伝統ある製品ブランド群を基盤に、エネルギー、電池、電子機器、航空宇宙、自動車、鉄道、輸送分野を含む数百の企業ブランドから信頼を得ています。

また、クラウドベースおよびAI強化ツールと、産業用放射線検査およびコンピュータ断層撮影（CT）、遠隔目視検査（RVI）、超音波検査（UT）、ロボット検査における受賞歴のある幅広いソリューションポートフォリオを通じて、デジタルトランスフォーメーションを推進しています。

Waygate Technologiesは、Baker Hughes（NASDAQ: BKR）のIndustrial & Energy Technology事業セグメント内のIndustrial Productsポートフォリオの一部です。

検査はWaygate Technologiesから始まります

bakerhughes.com/waygate-technologies

メディアお問い合わせ先（Waygate Technologies）

Henning Juknat

Global Communications Leader

Waygate Technologies

Baker Hughes

+49 2233 601272

henning.juknat@bakerhughes.com

Liminalについて (www.liminalinsights.com)

Liminal Insightsは、超音波検査とAIを活用した解析を通じて品質、歩留まり、コスト最適化を推進する電池製造インテリジェンス企業です。同社のEchoStatプラットフォームは、セル内部欠陥の検出、工程モニタリング機能の提供、およびセルメーカー・電池メーカーが即座に活用できるインサイトを提供するインラインおよびオフライン検査システムを提供します。

Liminalのソリューションは、すべての主要なセルフォーマットおよび化学系における製造品質課題に対応し、データに基づくインサイトによって製造パフォーマンスの向上と信頼性の高いスケールアップを支援します。Liminalは世界有数の電池メーカーおよび自動車メーカーと協働しています。

メディアお問い合わせ先（Liminal）

Nicolina Nanni

Head of Product

Liminal Insights Inc.

+1 510 313 2399

info@liminalinsights.com

Liminal Insightsは（株）東京大学エッジキャピタルパートナーズの投資先です。

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liminal@ut-ec.co.jp