【新商品】スリーピングウェアブランド「ergoPouch（エルゴポーチ）」春の新作をお届け「コクーンスワドルバッグ」と「レイヤーロングスリーブ」より新ラインアップが登場！

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate ）が運営する、オーストラリア生まれのスリーピングウェアブランド「ergoPouch（エルゴポーチ）」は、支持を得続けている人気商品「コクーンスワドルバッグ」と「レイヤーロングスリーブ」の新ラインアップを2026年4月9日（木）よりエルゴポーチ公式サイトおよび全国の取り扱い専門店にて同時発売します。

「コクーンスワドルバッグ」はやさしい雰囲気のある新柄４種類が加わり、「レイヤーロングスリーブ」は新カラーとして深みのある「ココア」とやわらかな「ラテ」の2色が仲間入りします。

エルゴポーチ公式サイト：https://ergopouch.jp/

エルゴポーチ公式Instagram：https://www.instagram.com/ergopouch_japan/

■コクーンスワドルバッグ（新生児～／スワドル）

バタフライガーデンホエール左からエレファントパレード／サバンナ商品概要

▪︎0.2TOG

サバンナエレファントパレードバタフライガーデンホエール

商品名：コクーンスワドルバッグ（Cocoon Swaddle Bag）

新カラー：

・サバンナ（キリンやゾウなど動物たちが集まったサバンナ柄）

・エレファントパレード（ゾウさんが並んだやさしいピンクトーンの柄）*数量限定*

・バタフライガーデン（ラベンダーカラーに小花とちょうちょのガーデン柄）

・ホエール（ネイビー地にクジラや海のモチーフを散りばめたマリン柄）

価格：\5,170（税込）

素材：オーガニックコットン 95% /ポリウレタン 5%（伸縮性のある素材を使用）

生地の厚み：＜夏向け＞0.2TOG（室温目安：22～26℃）

サイズ：計3サイズ（0-3M／3-6M／6-12M）

※バタフライガーデンのみ6-12Mのお取り扱いはございません。

対象年齢：新生児～

コレクションページ：https://ergopouch.jp/products/cocoonswaddlebag0-2tog-26ss

▪︎1.0TOG

サバンナバタフライガーデンホエール

商品名：コクーンスワドルバッグ（Cocoon Swaddle Bag）

新カラー：

・サバンナ（キリンやゾウなど動物たちが集まったサバンナ柄）

・バタフライガーデン（ラベンダーカラーに小花とちょうちょのガーデン柄）

・ホエール（ネイビー地にクジラや海のモチーフを散りばめたマリン柄）

※1.0TOGのエレファントパレードのお取り扱いはございません。

価格：\5,940（税込）

素材：オーガニックコットン 55%/バンブーレーヨン 40%/ポリウレタン 5% （伸縮性のある素材を使用）

生地の厚み：＜オールシーズン向け＞1.0TOG（室温目安：21～24℃）

室温に合わせて、中に肌着やロンパース・パジャマなどのレイヤーを着せてあげましょう。

サイズ：計3サイズ（0-3M／3-6M／6-12M）

対象年齢：新生児～

コレクションページ：https://ergopouch.jp/products/cocoonswaddlebag1-0tog-26ss

モロー反射による覚醒を防ぎ、赤ちゃんもママもしっかりサポート

コクーンスワドルバッグは、新生児～寝返りが始まった頃の赤ちゃんにおすすめのスワドルです。

ジップ式なので誰でも簡単に着脱できます。室温に合わせて生地の厚みを選べるTOG規格のアイテムは、掛け布団を使用せずに赤ちゃんが安全に眠れる環境を整えることができます。(必要に応じて中に肌着やロンパースなどのレイヤーを着せてください。）

ママのお腹の中の環境に似た程よいフィット感を再現することで、赤ちゃんが安心して眠ることができます。さらに人間工学に基づいて作られたベル型ボトムは、健康的な発育のために赤ちゃんの腰と脚が外側に自然に膨らむように設計されています。新生児～3、4ヶ月までに多いといわれているモロー反射で赤ちゃんがびっくりして起きてしまうのを緩和します。赤ちゃんや家族の眠れる環境づくりをサポートします。モロー反射で何度も起きてしまう、夜泣き、寝冷え対策などにおすすめです。

■特徴

- GOTS認定オーガニックコットン使用- 股関節に優しいベル型ボトム- 寝返りし出したら腕出しスタイルにできる- TOG規格の暖かさ- 2WAYジップ式- 掛け布団不要- 洗濯機洗いOK

■お手入れ方法

■レイヤー（新生児～／ロンパース）

- 洗濯機で優しく洗ってください。- 低温でのタンブル乾燥可- 必要に応じて中温でアイロンをかけてください。- ドライクリーニング不可商品概要ココアラテ

▪︎1.0TOG

ココアラテ

商品名：レイヤーロングスリーブ（Layers Long Sleeve）

新カラー：計2色 ココア／ラテ

価格：\5,940（税込）

素材：

本体・袖：バンブーレーヨン 67% / オーガニックコットン 28% / ポリウレタン 5%

カフス：オーガニックコットン 95% / ポリウレタン 5%

生地の厚み：＜オールシーズン向け＞1.0TOG（室温目安：21～24℃）

サイズ：計4サイズ（0-3M／3-6M／6-12M／1Y）

対象年齢：新生児～

コレクションページ：https://ergopouch.jp/products/layerslongsleeve1-0tog-26ss

スワドルやスリーパーの下に着るアンダーウェアとしてはもちろん、1枚でデイリーウェアとしても使える万能ロンパースです。肌着としても、カバーオールとしても使えて、とても可愛らしいので、ねんねの時だけでなく日中用にも欲しくなること間違いなしです。心地よく柔らかく伸縮性のあるオーガニックジャージーコットンで作られており、睡眠中の快適さと暖かさを実現します。スリムフィットデザインで、お子様のポーチの下でもたつくのを防ぎます。また、通気性のある天然繊維が体温を調節し、体温が熱くなりすぎるのを防ぎます。

■特徴- バンブー・ビスコース素材- 通気性のある天然繊維- 伸縮性を保ったフィット感- 袖と裾のカフス付き- TOG規格による保温性- ポーチと連携したTOG規格- ジッパー付き（3方向ジッパー）- 洗濯機で洗える- 低温でのタンブラー乾燥可能- どんなスワドル、スリーパーにも着用可能

■お手入れ方法- 洗濯機で優しく洗ってください- 低温での乾燥機の使用可- 中温アイロン可

ドライクリーニング不可

■着せ方

1.0 TOG レイヤーは、ポーチの下にもう１枚必要な涼しい夜に最適です。保護者の方は、ポーチに付属している室温計付き着せ方ガイド*に従って、 どんな室温でもお子さまに最適なアンダーレイヤーを見つけることができます。

※本製品には室温計は付属しておりませんのでご了承ください。

■ergoPouch（エルゴポーチ）とは

エルゴポーチは、心地よい眠りで健やかな成長をサポートするオーストラリア発のスリーピングブランドです。新生児から安心して使えるオーガニックコットンと、安全性を最優先に人間工学に基づいて設計されたデザインで、赤ちゃんと家族の快適な眠りをサポートします。誕生から最初の5年間は、睡眠（または睡眠不足）が難しく、様々な課題があります。新生児から6歳児まで(日本では4歳児まで）、気温に関係なく、お子さまが安全に眠れるような服装を提案します。

エルゴポーチ公式サイト：https://ergopouch.jp

エルゴポーチ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/ergopouch_japan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/ergopouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergopouch_prtimes_footer_260407(https://b2b.weskiii.com/pages/ergopouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergopouch_prtimes_footer_260407)



お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=[ergopouch]_prtimes_footer[260407]&inquiry_channel=[ergopouch]_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=%5Bergopouch%5D_prtimes_footer%5B260407%5D&inquiry_channel=%5Bergopouch%5D_prtimes_footer)