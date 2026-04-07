日本エネルギー総合システム、株式会社SAWADAとの系統用蓄電池設置工事請負契約締結のお知らせ

日本エネルギー総合システム株式会社

日本エネルギー総合システム株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役：黒淵 誠二、 以下「JPN」）は、株式会社SAWADA（本社：広島県福山市、代表取締役：澤田 宏紀、以下 「SAWADA」）と系統用蓄電池設置工事請負契約を締結したことをお知らせいたします。

今回新設される系統用蓄電所は2026年10月の連系を目指しており、本システムのアグリゲーションはJPNグループのＲＥ１００電力株式会社が請け負います。今回の締結によって新設される蓄電所は、国内でのエネルギー供給の安定化に寄与し、再エネ電力の普及・拡大に資するものです。

SAWADAは、全国で太陽光発電事業を主軸とした再生可能エネルギー事業を展開し、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めてまいりました。あわせてカーボンオフセット事業にも注力し、持続可能な社会の実現に寄与しています。

今後は再エネのさらなる普及拡大を目指し、全国で系統用蓄電池事業の導入を推進してまいります。

JPNは、今後も当該蓄電設備を用いた運用を通じ、再生可能エネルギーの導入拡大と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

＜参考資料＞

1. 系統用蓄電所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/37_1_d834b70d74cdb52d7daa3023155c396c.jpg?v=202604071251 ]

1. 会社概要

■株式会社SAWADA

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/37_2_62add4e999ed5e5f51de61c96d83d179.jpg?v=202604071251 ]



■日本エネルギー総合システム株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/37_3_eca86f2c8eaa00a3485c5347d2afa228.jpg?v=202604071251 ]



▶リリース原文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d113700-37-955ebad007ccbb5dd81b756fbed163ea.pdf

会社概要

会社名：日本エネルギー総合システム株式会社

本社所在地：香川県高松市林町1964-1

代表者：代表取締役 黒淵 誠二

設立日：2013年5月7日

資本金：1億円

事業概要：再生可能エネルギー事業、住宅事業、新電力事業 など

URL：https://www.jpn-energy.jp