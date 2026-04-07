Repro、アプリ改修なしでWebViewを高速化する「Repro Booster for App」β版を提供開始

Repro株式会社

マーケティングソリューションの提供によりWebとアプリの収益最大化を支援するRepro株式会社（以下、当社）は、アプリ内で表示しているWebページ（WebView）を、アプリの改修なしで高速化できる新製品「Repro Booster for App」β版の提供を既存顧客向けに開始しました。従来、アプリ内の表示速度改善はアプリ開発に依存する領域でしたが、本製品はCDN技術を活用することで、アプリの外側から高速化を実現します。これにより、開発工数をかけずにユーザー体験の改善と収益向上を支援します。

開発の背景

近年では、開発効率や運用の柔軟性の観点から、アプリ内の一部画面や機能をWebViewで構成するケースが広がっており、特にEC領域では、商品ページや購入導線などをWebベースで提供する設計も見られます。

一方で、WebViewの高速化は、Webコンテンツそのものだけでなく、アプリ側の処理や実装にも影響を受けるため、改善が難しい領域とされてきました。また、OSやアプリ構成の違いによって最適な対応が異なることから、開発コストや運用負荷が高く、十分な改善が進まないケースもあります。

こうした課題を受け、当社はアプリの開発やプラットフォームに依存しにくい形で導入できる新たなアプローチとして、「Repro Booster for App」の開発に至りました。

「Repro Booster for App」について

「Repro Booster for App」は、開発不要でWebViewの高速化を実現する新製品です。既存のWebサイト向け表示速度改善ツール「Repro Booster」とは別製品として開発しており、アプリで利用されるWebViewの高速化に特化しています。CDNエッジで動作するサーバー型の仕組みを採用し、アプリプラットフォームに依存しにくい形で導入できる製品です。

本製品は、ユーザーとWebサーバーの間にCDN（コンテンツ配信ネットワーク）を介在させ、配信経路上で「Repro Booster for App」の高速化処理を適用し、Webコンテンツの表示処理を最適化することで高速表示を実現します。アプリ側での大規模な改修を伴わず、管理画面上の設定変更を中心に導入できる構成を想定しています。

「Repro Booster for App」は、Webサイト向けの表示速度改善ツール「Repro Booster」とは対象領域が異なる別製品です。

Webサイト（PC・スマートフォンブラウザ）上の表示速度改善には「Repro Booster」が適用され、アプリ内で表示されるWebViewの高速化には「Repro Booster for App」が適用されます。

これにより、企業はユーザーの利用環境に応じて、それぞれのチャネルに最適化された表示速度改善に取り組むことが可能になります。

「Repro Booster for App」の特長

「Repro Booster for App」は、アプリ開発に依存せず、WebView領域の表示速度改善を実現できる点を特長としています。

1. アプリの改修不要で導入可能

アプリのコード変更を伴わず、管理画面上の設定変更を中心に導入可能です。開発リソースに依存せず、迅速な改善に取り組めます。※1

2. CDNによる“外側からの高速化”

ユーザーにコンテンツを届ける配信経路上で「Repro Booster for App」の高速化処理を適用し、Webコンテンツの表示処理を最適化することで、アプリやOSの制約を受けにくい形で高速化を実現します。従来は改善が難しかったWebView領域に対して、新たなアプローチで対応します。※2

3. 効果の可視化と継続的な改善

既存の「Repro Booster」と同様に、導入後の表示速度改善効果を確認しやすいほか、A/Bテストや各種計測を通じて施策の効果を可視化できます。

今後の展開

現在は既存顧客を中心に試験導入を進めており、機能検証および提供体制の整備を行っています。2026年5月以降の正式提供開始を予定しています。

ご興味をお持ちの企業様は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

pr@repro.io または下記のフォームからお問い合わせください。

https://repro.io/contact/

※1：ご利用のアプリプラットフォームの仕様やアプリの構成により、個別の対応が必要となる場合があります。

※２：CDNエッジ技術を活用

Repro株式会社について

AIフレンドリーなデータ構造を基盤にアプリ、Web、メール、LINEを統合したマーケティングオートメーションを実現する「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」、専門のプロフェッショナルチームによる収益最大化支援サービスを提供しています。

製品・サービスの詳細は（https://repro.io）をご覧ください。

社名 ：Repro株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F

代表者 ：代表取締役 平田 祐介

設立 ：2014年4月

事業内容 ：マルチチャネル統合マーケティングオートメーション「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」の開発・提供

URL ：https://company.repro.io/

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