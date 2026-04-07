3～6歳向け「きらきらキッズ」から菓子2品が新登場

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）は、子育て世帯を応援する商品拡充の一環として、3～6歳児向け「きらきらキッズ」から「CO・OP 牛乳ビスケット」、「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」の2商品を2026年4月21日より順次発売します。

「きらきらキッズ」は、主に3～6歳頃の、⻭が生えそろい、食べる楽しさ、おいしさを覚えていく時期の子どもを対象としたシリーズです。乳幼児向けサブブランド「きらきらステップ」のコンセプトはそのままに、大人と同じものを食べ慣れていく時期の子どものために、コープならではの「安心感」、ママ＆パパとの「共感」が感じられる商品をお届けしています。今回新商品として登場する「CO・OP 牛乳ビスケット」は、組合員から寄せられた「手に油が付く」、「保管しづらく、チャックシール付きだとありがたい」などの声をもとに、商品形状や仕様、包装形態を見直しました。

日本生協連では、日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連、代表理事理事長：笹川博子）と共に、子育て層への支援強化と生協ブランドの統一を目指した新コンセプト「１００か月CO・OP」を実施しています。本施策では、妊娠からお子様が小学1年生までの約100か月、組合員のくらしに寄り添い続ける「生協の価値」を発信しており、今後も子育て層への支援をしてまいります。

詳細はサイトをご覧ください：https://jccu.coop/100coop/



新商品ラインアップ

● CO・OP 牛乳ビスケット

国産小麦と蒜山ジャージー牛乳を配合したビスケットです。香料や膨張剤を使用せず、シンプルなミルク味に仕立てました。油がけをしていないため、手がべたつきにくく、ビスケット型はくまやうさぎ、りんごの木など、全6種で見た目にも楽しい形状です。チャックシール付き。組合員の声から誕生しました。



● CO・OP こめぽん ほんのりだし味

国産うるち米、国産玄米を使用した一口サイズの米生地を、ザクっとした食感に仕上げたお米のスナックです。米のおいしさを楽しめるように、シンプルな原料と味付けは国産ホタテパウダーや国産かつおぶしなどをつかったほんのりだし味にしました。米原料本来の美味しさと米スナックらしい食感が楽しめます。チャックつき。

日本生協連は、今後も組合員の声とくらしに寄り添った商品づくりを行ってまいります。

●新商品概要

扱いの有無、時期、価格は各生協によって異なります。