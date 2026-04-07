オフィス街の真ん中に“ほっとひと息つく時間”を届ける特別イベント「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」4月15日（水）より丸の内・大手町エリアで期間限定開催

花王melt PR事務局

花王株式会社のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、がんばる人にとろける癒しの時間をお届けする「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」を、大手町タワー森のプラザにて2026年4月15日（水）から4月17日（金）までの期間限定で開催します。本イベントでは、「melt」が掲げる“休みながら美しく、休息美容”というコンセプトのもと、香りやドライヘッドスパなど様々な感覚に訴えかける体験を、忙しい人々が行きかう大手町にお届け。都会の中でほっとひと息つける時間を提案します。

●現代女性の約6割が「浅呼吸」 忙しい毎日を過ごす人々の実態

調査では、現代女性の約6割が「浅呼吸」の状態にあることが明らかになっており、十分にリラックスできていない現代人の実態が浮かび上がっています（2025年12月、花王調べ）。忙しい毎日を過ごす中で、知らず知らずのうちに呼吸が浅くなっている人が増えていることが分かりました。

●「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」詳細

ゆっくりと深呼吸をしたくなる香りやタッチアップ、ドライヘッドスパなどの体験を通して、「melt」が提案する“休みながら美しく、休息美容”の世界観を深く楽しめる体験型イベントです。来場者はサンプリングエリアやカウンセリングを通じて自分に合った香りやヘアケアを見つけながら、セルフケア方法やおすすめアイテムを試すことができます。さらに、10分間のとろける時間を届ける本格ドライヘッドスパ体験もご用意し、オフィス街にいながら“自分を大切にする時間”を体験いただけます。

■体験内容

ほっとひと息つく時間を差し入れ「サンプリングエリア」

深呼吸をしながら「melt」の3つの香り（モイスト／スムース／ディープ）を楽しみ、自分に合った“気分が癒される香り”を見つけていただきます。体験いただいた方には、「休みながら美しく 休息美容キット」を配布。それぞれの香りに込められたストーリーを知っていただき、気に入った香りのシャンプーと生炭酸*パウダーをお持ち帰りいただけます。香りを通じて深呼吸の大切さを感じていただき、“休息美容”に触れていただくエリアです。

* パウダーを水に混ぜると発生

あなたに必要なケアをチェック「カウンセリングエリア」

サンプリングエリアで選んだ香りをもとに、スタッフが髪のお悩みを丁寧にヒアリング。一人ひとりの状態におすすめのケアをご提案します。また、お悩みに合わせたシリーズのシャンプー・トリートメントのサンプルもプレゼント。深呼吸がもたらすリラックス効果や、休息美容の考え方についてもご紹介します。

嗅覚と触覚を満たしてリラックス気分「タッチアップエリア」

カウンセリング結果をもとに、スパークリング美容泡、髪の化粧水、美容注入オイルの中からおすすめのアウトバスアイテムを実際にお試しいただけます。とろりとしたテクスチャーや香りを体感しながら、ご自宅でも実践できるセルフケア方法をご紹介したカードもお渡しします。体験内容はキットにまとめてお持ち帰りいただけるため、自分だけの「休みながら美しく 休息美容キット」を完成させることができます。

10分間のとろける時間「スペシャルケアエリア」

プロによる本格的なドライヘッドスパ体験をご用意。意識的に深く呼吸をしていただきながら、「melt」の香りを感じて、“自分を大切にする時間”にゆったりと浸っていただけます。順番を待つ間には、セルフヘッドスパを体験いただくことも可能。ご自宅でも実践できるケア方法をご紹介します。

■melt×OLちゃん 特別コラボレーションセット販売

イベントを記念して、多忙OLを代表するインフルエンサーの「OLちゃん」セレクトの特別セットを花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天）で販売。がんばる人をサポートするオリジナルドライヤー速乾ブラシや、ヘッドスパ発想の生炭酸*パウダーなどを組み合わせたセットで、ご自宅でも「休みながら美しく 休息美容」をご体験いただけます。

* パウダーを水に混ぜると発生

4月14日（火）販売開始予定

https://item.rakuten.co.jp/kao-haircare/c/0000000049/

●開催概要

開催期間：2026年4月15日（水）～4月17日（金）

営業時間：11:30～20:00 ※初日のみ12:00～開始となります。

開催場所：大手町タワー 地下2階 森のプラザ（東京都千代田区大手町1丁目5-5大手町タワー B2F）

アクセス：東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、都営三田線「大手町駅」直結

入場料：無料

●「melt time project」について

「melt time project」は、「休みながら美しく、休息美容。がんばる人にとろける時間を。」という思想を体現し、日常の中に“ご自愛時間”を創出し、都市や生活の中心に休息と美容の体験を届けるプロジェクトです。

ブランドローンチ時より、都心の特別なロケーションで心身を癒す体験を提供する「URBAN YOGA」に協賛しています。忙しい日常から離れ、都会の素敵な空間での野外ヨガイベントを通じて、「特別な癒し」時間をお届けしてきました。また、2025年10月には全国３都市で体験イベント「melt rest spot」を開催し、五感を活用した擬似入浴“五感浴”を中心としたプログラムで、都会の真ん中でとろけるような休息体験をお届けしました。YOGAやイベントを通じて、累計約1.5万人の方にご来場いただき、様々な感覚に働きかける体験をお届けしてきました。今後も、こだわりの音・泡・香り・感触を通じて「melt」の世界観をお届けしながら、日常のヘアケアを超えた、自分をいたわるひとときとなる特別な体験を提供します。

なお、「休みながら美しく 休息美容ステーション」の開催期間中、「melt URBAN YOGA」の一環として、「丸の内YOGA」（有料/先着）を開催します。丸の内の高層ビルに囲まれた静かな屋上空間でキャンドルの灯りを感じる幻想的なヨガイベント。呼吸とともに心身を整えるひとときをご体験いただけます。

・4月15日（水）1部 19:00-19:45 2部 20:10-20:55

・4月17日（金）1部 19:00-19:45

お申し込みは下記よりご確認いただけます。

https://urban-yoga.jp/

●「melt」について

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、2024年春に発売しました。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってまいりました。発売以降の累計出荷本数が700万本*2を突破。多くのお客さまからご好評いただいています。

今後もより多くのお客さまに、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案してまいります。

*2 2024年2月～2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ

「melt」ブランドサイト・公式SNS：

ブランドサイト(https://meltbeauty.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/meltbeauty_jp) X (旧:Twitter) (https://x.com/meltbeauty_jp)TikTok(https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp)