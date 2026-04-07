山梨県産の白桃果汁を使用した新商品が登場！ “さわやかな香りと瑞々しい味わいの清涼飲料” 『ニッポンエール 山梨県産 白桃』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、全国農業協同組合連合会（本所：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田 義文、以下 JA全農）の商品ブランド「ニッポンエール」との共同開発商品として「ニッポンエール 山梨県産 白桃」を4月20日（月）より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売いたします。

「ニッポンエール」とは、にっぽん生まれ、にっぽんそだち。「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう。」をコンセプトに誕生したブランドです。

本商品は、国産果汁を使用した清涼飲料で、手軽に国産フルーツのおいしさを楽しんで頂くことを目的に開発いたしました。暖かくなってくる時期にぴったりな「すっきりとした味わいでごくごく飲めるフルーツウォーター」として、2026年春から新発売いたします。

第一弾の「ニッポンエール 山梨県産 白桃」は、JA全農グループから仕入れた山梨県産の白桃果汁を限定使用しており、「さわやかな香り」と「瑞々しい味わい」の清涼飲料に仕上げました。

当社は本商品の販売を通じて、「山梨県産白桃」のおいしさを届けることで白桃そのものの販売拡大につなげ、生産者の皆様を応援します。また、今後もJA全農との共同開発商品を販売することにより、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。

【商品概要】

商品名 ：ニッポンエール 山梨県産 白桃

種類別 ：清涼飲料水

内容量 ：1000ml

保存方法 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー：39kcal / コップ1杯（200ml）当たり

発売地域 ：全国（沖縄県を除く）のコンビニエンスストア

※店舗によって取扱いのない場合がございます

価 格 ：160円（税込）

発売日 ：2026年4月20日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/