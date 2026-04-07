ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：シータン・キトニー、以下：「Visa」）は、世界有数のコンテナ海運会社Ocean Network Express Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Jeremy Nixon、以下：「ONE」）が中小規模の荷主企業向けに提供するファイナンス関連総合ポータル「ONE Finance」に、Visaが初のB2Bカード決済サービスとして採用されたことを発表します。本サービスにより、請求・支払プロセスのさらなる効率化と透明性向上が図られ、中小荷主企業の資金管理負担の軽減や、海運業界における業務プロセスのデジタル化を支援してまいります。

■ 導入の背景

日本の貿易の99％以上（重量ベース）を担う海上輸送業界では、紙の請求書や銀行振込といったアナログな決済手段が依然として主流であり、取引から売上回収までに時間と手間がかかる構造が続いていました。加えて、為替変動や金利環境の変化がキャッシュフローに直結し、キャッシュサイクルの長期化や請求・消込業務の負荷は、特に中小荷主にとって大きな経営課題となっていました。

このような状況を踏まえ、VisaはONEとの提携を通じ、日本市場においてB2Bカード決済を活用した新たな決済プロセスの構築を支援し、中小荷主の資金繰り改善と海運取引の利便性・透明性の向上に向けた取り組みを推進することとしました。

■ 海運 × デジタル決済がもたらす新しい価値

ONEは世界有数のコンテナ海運会社として260隻以上のコンテナ船を運航し、世界120カ国超を結ぶコンテナ輸送サービスを提供しています。こうしたグローバルな事業基盤を背景に、今回ONEが導入するB2Bカード決済は、日本市場での実装を起点とし、将来的な海外展開も視野に入れた取り組みです。

中小荷主にとっては、後払いが可能なカード決済を導入することで、より資金繰りの柔軟性が高まり、経営負担の軽減につながります。また、支払い確認の即時化により、貨物や書類のリリースが迅速になり、物流全体のスピードと利便性の向上に寄与します。

■ デジタルプラットフォーム「ONE Finance」との連携

ONEが目指すコンテナ海運事業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化を推進するため、Visa主催のワークショップなどを通じ、B2B決済における課題やデジタル化の可能性について検討を重ねてきました。今回、VisaのB2Bカード決済サービスがONEのファイナンス関連の総合ポータル「ONE Finance」に組み込まれたことで、より円滑で透明性の高い請求・支払プロセスが可能となります。

Visaは本取り組みにおいて、海運業界および荷主企業に対し、カード導入のメリットに関する理解促進を図るとともに、荷主のニーズに適した法人カードソリューションの提案およびプロモーション活動を支援します。また、ONEにおける他国での導入・展開についても、Visaのグローバルネットワークを活用し、幅広く支援してまいります。

■ ONEにとっても業務効率化とリスク低減を実現

今回の取り組みは中小荷主の支援だけでなく、ONE社内の業務改革にも直結します。カード決済データと会計システムの連携により、支払情報の自動突合が可能となり、手作業による照合作業が大幅に削減されます。さらに、Visaネットワークによる決済保証によって、未回収・遅延リスクが低減し、資金回収サイクルの安定化にも貢献します。海運業界ではカード決済の普及が進んでいない中、今回の取り組みは、サービス価値の向上を通じて取引量の拡大や新規顧客獲得の可能性を広げる一つのステップとなります。

■ 各代表者コメント

ONE エグゼクティブバイスプレジデント 道田 賢一様

B2Bカード決済導入は、中小企業のお客様が抱える資金繰りや請求・清算の負担を軽減し、より迅速で信頼性の高い物流サービスを提供するための大きな一歩です。Visaはこの取り組みを共に進める非常に心強いパートナーであり、日本での導入を皮切りに、将来的にはグローバル展開も視野に入れています。

Visa 法人ソリューションズ本部長 松田 海

Ocean Network Express様の取り組みは、中小企業の資金繰り改善と海運業界における業務プロセスのデジタル化を同時に支えるものです。Visaは、企業間取引における生産性向上と、安定したキャッシュフローの実現を支援する観点から、本協業を通じてB2B決済の可能性が広がることを期待しています。

Visaは今後も、B2B決済に関する知見とグローバルネットワークを活かし、海運業界の決済プロセスのデジタル化と企業間取引の効率化を推進してまいります。

【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、事業者、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(https://www.visa.com/en-us)（英語サイト）またはwww.visa.co.jp(https://www.visa.co.jp/)（日本語サイト）をご覧ください。