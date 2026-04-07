住宅市場縮小と非住宅建築需要の拡大を背景に、非住宅案件をつなぐ建築ネットワーク「クラフトユナイテッド構想」始動

株式会社木造非住居推進機構

株式会社木造非住居推進機構（代表：福原昌樹）は、倉庫・工場などの非住宅建築案件を地域の建築会社へ紹介するネットワーク「クラフトユナイテッド構想」を開始しました。

人口減少による住宅市場の変化と、物流施設や工場などの非住宅建築需要の拡大を背景に、地域の建築会社が新たな市場へ挑戦できる仕組みづくりを目的としています。

■背景：住宅市場は長期的に縮小

国土交通省の住宅着工統計によると、日本の新設住宅着工戸数は長期的に減少傾向にあります。

人口減少や世帯数の変化により、住宅市場は構造的な転換期を迎えており、多くの建築会社が住宅以外の新しい市場を模索しています。

非住宅建築市場は拡大

一方で、建設経済研究所の建設投資見通しでは、企業設備投資の増加を背景に、民間非住宅建設投資は今後も一定の規模を維持すると予測されています。

近年は特に以下の分野で需要が拡大しています。

・物流施設

・倉庫

・工場

・事業所

EC市場の拡大により、物流施設需要が高まっていることも背景の一つです。

注目される非住宅木造

こうした状況の中で、非住宅建築においても木造建築が注目されています。

背景には以下の要因があります。

・鉄骨価格の高騰

・建築コスト上昇

・環境配慮の意識の高まり

中大規模木造建築の技術開発も進み、非住宅分野での木造活用の可能性が広がっています。

■課題：地域建築会社は参入できていない

しかし多くの地域建築会社では以下の課題を抱えています。

・非住宅建築の営業ノウハウが不足

・案件情報が入らない

・構造や設計の経験が少ない

その結果、非住宅建築市場への参入が難しい状況が続いています。

クラフトユナイテッド構想

こうした課題を解決するため、株式会社木造非住居推進機構では「クラフトユナイテッド構想」

を立ち上げました。

この構想は、地域建築会社が連携し、非住宅木造市場に挑戦するためのネットワークです。

非住宅木造に特化した集客プラットフォーム「ローコスト工房」を活用し、全国から集まる倉庫・工場などの建築案件情報を加盟企業へ紹介（送客）します。

これにより、住宅中心の建築会社でも非住宅建築案件に挑戦できる環境を整えます。

ネットワークの特徴

クラフトユナイテッド構想では以下の仕組みを提供します。

・倉庫・工場など非住宅建築案件の紹介

・非住宅木造建築ノウハウの共有

・地域建築会社ネットワーク形成

地域建築会社が連携することで、新しい建築市場への挑戦を支援します。

■今後の展望

クラフトユナイテッド構想では、今後5年間で全国150社の建築会社ネットワーク構築を目指しています。

地域建築会社が主役となり、非住宅木造市場を広げていくことで、日本の建築業界に新しい可能性を生み出していきます。

説明会のご案内

現在、建築会社向け説明会を開催しています。

説明会では

・住宅市場の今後

・非住宅木造市場の可能性

・非住宅案件の獲得方法

・クラフトユナイテッド構想の仕組み

について解説します。

参加費：無料

開催方法：オンライン

詳しくはこちら

クラフトユナイテッド構想公式サイト

https://www.craft-united.jp/

説明会申込み

https://www.craft-united.jp/#contact

会社概要

会社名：株式会社木造非住居推進機構

代表者：福原昌樹

所在地：大阪府豊中市桜の町3-6-7 １F

事業内容：非住宅木造推進事業

ホームページ：https://www.craft-united.jp/