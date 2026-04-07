発売1か月で6,000枚完売のブラウスを再発売！販売部数No.1雑誌『ハルメク』が読者と共同開発した、大人世代のリアルなおしゃれの悩みに応える一着

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数 No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、2023年3月に発売し、1か月で6,000枚が完売した「ハルメク読者と作ったこだわりブラウス」を再発売したことをお知らせします。

本商品は、50代からの女性が抱える「年齢を重ねた今、自分に似合う服がわからない」「何を着て出かければよいのかわからない」といった悩みをもとに、ハルメク独自のモニター組織「ハルトモ」とともに試着・座談会を重ねて開発したオリジナル商品です。4月5日より販売を開始し、現在通販および全国22店舗の「ハルメク おみせ」で購入することができます。

ハルメク通販サイトhttps://ec.halmek.co.jp/shop/e/e3260402/

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2025年1月～6月）

50代からの女性の “おしゃれしたいのに、迷ってしまう” 悩みに着目

ハルメクの調査（※2）では、40代から80代の女性の約半数が「おしゃれをすることに意欲がある」と回答する一方で、「おしゃれに関する悩みがある」と答えた人は8割を超えました。中でも、ファッションに関する悩みとして最も多かったのは、「マンネリ化している」（28.2%）でした。また、おしゃれ意欲がある人がおしゃれをするうえで大切にしていることは、「清潔に見えること」（63.3％）、「きちんとして見えること」（60.2％）が上位に挙がっています。これらの結果から、加齢による体型変化をカバーしつつ、品よく見せたいという切実なニーズが浮き彫りになっています。

こうした背景を受けて開発したのが、「ハルメク読者と作ったこだわりブラウス」です。初回販売時には、発売からわずか1か月で6,000枚が完売。今回は、読者から寄せられた多くの要望により再発売します。

（※2）ハルメク 生きかた上手研究所「シニア女性のファッション・美容に対する意識実態調査 2023」（https://www.halmek-holdings.co.jp/news/insights/2023/x9ny8-z40ola/）

読者と導き出した “ハルメク世代のブラウス” に必要な４つの条件1. 顔まわりが明るく見える色

加齢による肌のくすみをカバーし、表情をパッと明るく見せる色を厳選。今回の再発売では、新色の「ラベンダー」も追加しました。ピンクがかったやさしい色合いで、着るだけで若々しい印象を与えます。

2. 清潔感をつくる素材

シニア女性が重視する「清潔感」を保つため、ハリのある綿混素材を採用しました。高級感がありながら、洗濯機洗いが可能で、シワになりにくく、アイロンの手間も軽減。きちんとした印象もキープします。

3. どこから見ても姿勢よく、品よく見えるデザイン

「姿勢よくシャンとして見えるのが品のよさには必須」という読者の声を反映。特に丸みが出やすい背中まわりはドレープでカバーし、後ろ姿まで美しく見せるこだわりのデザインに仕上げました。

４. シーンを問わず使える着回し力

どんなに素敵でも「その場所にしか着ていけない」服はいらない。そんな声から、カジュアルからよそゆきまで活用できるデザインに。ブラウスの前を開ければ羽織りとしても使え、着こなしの幅がさらに広がります。

商品概要

商品名： ハルメク読者と作ったこだわりブラウス（八分袖）

価格： 11,990円（税込）

展開色：ホワイト / ネイビー / サックス / ラベンダー（新色）

サイズ：Ｓ / Ｍ / Ｌ / LL

素材：本体（ポリエステル62％、綿34％、ポリウレタン4％） / 織物【レース部分】綿100％

原産国：ベトナム製

洗濯：手洗い・洗濯機・ドライ、すべて可能

■Web動画も公開

こだわった背中のドレープの動きも伝わるように動画も制作しました。

本動画は、ハルメクの公式YouTubeチャンネルでも公開しています。

・ハルメク公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/A9uPx33PjBQ

また、本商品の情報は、下記Instagramの各種ハルメク公式チャンネルでも紹介しています。

・ハルメクおしゃれ公式Instagram： https://www.instagram.com/halmek_fashion/

・ハルメク通販公式Instagram：https://www.instagram.com/halmek_ec/

商品開発担当者コメント（ハルメク 物販ビジネスユニット ファッション事業部 峯積 抄公子）

登場時、大きな反響をいただいたブラウスを再びお届けすることができて嬉しいです。このたび、当時購入してくださった読者の方々に改めてお話を伺う機会があり、私たちが想像していた以上に、それぞれの着こなしを楽しんでいらっしゃる姿に喜びを感じました。今後も、読者のみなさまのリアルなご要望や悩みに応える商品づくりを続けてまいります。

販売部数No.1「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログと、オンラインでの通信販売を行っています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/

HALMEK up ： https://halmek.co.jp/