【チーズガーデン】感謝や労りの気持ちを彩る母の日限定パッケージとティータイムセット『「母の日」御用邸チーズケーキ』『母の日焼菓子ボックス』発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2026年4月15日（水）より、『「母の日」御用邸チーズケーキ』※1と『母の日焼菓子ボックス』を期間限定で販売いたします。

※1.中身は通常の『御用邸チーズケーキ』です。公式オンラインショップでは、商品名・パッケージデザインが異なります。

※画像はイメージです

2026年の「母の日」は5月10日（日）です。チーズガーデンでは、カーネーションブーケと水色のリボンのイラストに、手書き風の文字で感謝の言葉を添えた、柔らかなテイストでありながら華やかなパッケージの『「母の日」御用邸チーズケーキ』をご用意いたしました。側面には、チーズガーデンのシンボルマークの鳥でもあり、澄んだ声を遠くまで響かせる“森の名歌手”とも呼ばれる「オオルリ」が描かれており、日頃の感謝や大切に思う気持ちを、チーズケーキとともに届けるという想いを込めました。

『母の日焼菓子ボックス』は、チーズガーデン人気の焼菓子4種とチーズガーデンオリジナルブレンドティー手茶（てっさ）人気No.1「御用邸」のティーバッグを1箱に詰め合わせた、母の日限定のセットです。

「母の日」当日はもちろん、ゴールデンウィークの帰省など、少し早い母の日などにもご利用いただける、『「母の日」御用邸チーズケーキ』と『母の日焼菓子ボックス』で、感謝や労りの気持ちをお伝えください。

※シールイメージ

また、母の日オリジナルのシール※2もご用意いたしました。こちらは、チーズケーキや焼菓子に無料で付けることができます。ご入用の際は、スタッフにお声がけください。

※2.公式オンラインショップでは、別デザインのシールをご用意しております。

【1994年の発売から30年以上の信頼の味で感謝を伝える『「母の日」御用邸チーズケーキ』】

『御用邸チーズケーキ』は、チーズガーデンで1番の人気を誇る、しっとりとした食感と濃厚な味わいのベイクドチーズケーキです。職人が生地の状態を見極め、１つ１つケーキの焼き加減や焼き色を確認するなど、職人の目と手で丁寧に作っています。保存料不使用でありながら、常温でのお持ち歩きが可能なため、ご自宅用やゴールデンウィークの帰省土産などにぴったりです。

※画像はイメージです

＜商品概要＞

商品名：「母の日」御用邸チーズケーキ

販売価格：1,730円（税込）

販売期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）

※数量限定パッケージのため、無くなり次第終了となります。

※中身の対象商品は『御用邸チーズケーキ』のみとなります。

販売店舗：チーズガーデン全店

※店頭のみの販売商品です。公式オンラインショップでは、商品名・パッケージデザインが異なります。

【『母の日焼菓子ボックス』販売概要と商品詳細】

『母の日焼菓子ボックス』は、チーズガーデン人気の焼菓子4種とチーズガーデンオリジナルブレンドティー手茶（てっさ）人気No.1「御用邸」のティーバッグを1箱に詰め合わせた、母の日限定のセットです。上から見ると、まるでカーネーションブーケを思わせるパッケージは、手書き風の文字で感謝の言葉を添えた、華やかなデザインです。

こちらのボックスの側面にも、チーズガーデンのシンボルマークの鳥でもあり、澄んだ声を遠くまで響かせる“森の名歌手”とも呼ばれる「オオルリ」が描かれており、日頃の感謝や大切に思う気持ちを、焼菓子、ブレンドティーとともに届けるという想いを込めました。

「母の日」にちなんで、日頃お世話になっている方へのささやかなプレゼントや、一息つきたい時などの自分へのご褒美などにもぴったりの商品です。

※画像はイメージです

商品名：母の日焼菓子ボックス

販売店舗：チーズガーデン全店、公式オンラインショップ

販売価格：1,450円（税込）

販売期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）

セット内容：御用邸ミニチーズケーキ1個／フィナンシェ1個／オレンジフィナンシェ1個／ガレットチーズ1枚／手茶御用邸（ティーバッグ）1包

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

『御用邸チーズケーキ』の特徴であるしっとりとした食感と濃厚な味わいをミニサイズで味わえる『御用邸ミニチーズケーキ』と、香ばしいバターとアーモンドの風味が際立つ、クラシックな味わいの『フィナンシェ』、オレンジとグレープフルーツの2種のピール、爽やかな柑橘感とほのかな苦みがあるスパイス“マーガオ”を加えてしっとりと焼き上げた季節限定フレーバー『オレンジフィナンシェ』に、良質なバターを使用してザクザクと食べ応えのあるよう厚めに焼き上げた『ガレットチーズ』の全4種の焼菓子と、チーズガーデンオリジナルブレンドティー「手茶」のなかで人気 No.1 の茶葉“御用邸”のティーバッグ1包をセットにしました。

チーズガーデン人気の焼菓子とオリジナルブレンドティーで、くつろぎのティータイムをお楽しみいただけます。

【公式オンラインショップ・楽天市場・LINEギフトにて『母の日ギフト特集』展開中】

公式オンラインショップ・楽天市場・LINEギフトにて、母の日にぴったりなチーズガーデンのチーズスイーツを購入できる『母の日ギフト特集』を2026年4月1日（水）より展開中です。母の日限定パッケージ※3の御用邸チーズケーキや大人かわいい印象のカーネーション鉢とのセット、公式オンラインショップ・楽天市場・LINEギフト限定の「母の日限定掛け紙」を掛けたチーズケーキやギフトセットをご用意しております。

※3.公式オンラインショップでは、商品名・パッケージデザインが異なります。

公式サイト 母の日ギフト特集ページ：https://cheesegarden.jp/pages/mothersday(https://cheesegarden.jp/pages/mothersday)

- 公式オンラインショップ https://cheesegarden.jp/pages/onlineshop- 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/cheesegarden/- LNEギフト https://mall.line.me/sb/bae9efcd

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/