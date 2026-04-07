【串カツ田中】KTリーグSEASON3の総合優勝店舗が決定！総合優勝店舗は長野店！！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、2026年3月24日(火)に、串カツ田中総会を実施しました。串カツ田中総会のメイン企画として、KTリーグSEASON3の総合優勝店舗決定戦がおこなわれ、長野店が総合優勝店舗に決定したことをご報告いたします。

■KTリーグSEASON3総合優勝店舗決定戦について

KTリーグSEASON3は、2024年11月～2025年4月を前半戦、2025年5月～10月を後半戦としておこないました。後半戦終了時点でKT１に所属している店舗の中から、前半・後半の合計ポイントが高い上位10店舗が予選会をおこない、六甲道店・八王子駅前店・長野店の3店舗が今回行われた総合優勝店舗決定戦へ進出し、串カツ田中総会に出席した大勢の関係者（※）の前で取り組み内容をプレゼンしました。

（※）ユニシアホールディングスに属する、各グループ会社の従業員と、加盟企業の従業員様、招待した取引先企業様を含む。

出場店舗紹介

■六甲道店

【店舗理念】

【プレゼン内容】

■八王子駅前店

【店舗理念】

【プレゼン内容】

■長野店

【店舗理念】

【プレゼン内容】

明るく、元気で、楽しくて、優しいお店・テーブルの“今”に気付いて動く先回りの接客・ひとりの気づきをチームの動きへの繋ぐ 情報連携の徹底・自分たちで考え言語化する約束の積み重ね思いやりのある店舗・本物の「思いやり」を紡ぎ出す細部へのこだわり・仲間の心を繋ぐ店舗理念の徹底・「思いやり」の連鎖でお客様と仲間の笑顔を大きな「縁」に“美味しい”をもっと楽しく・全員のスイッチを入れ次に繋ぐ朝礼と終礼・接客の質を磨き上げるロープレ動画・お客様の人生を彩る思い出を作る「人の力」へのこだわり

■KTリーグSEASON3総合優勝店舗について

各店プレゼンを経て、特別審査員5名、会場来場者約６00名の投票の結果、長野店が、KTリーグSEASON3総合優勝店舗に決定しました。

■優勝店舗情報

■店舗名：長野店

■住所：長野県 長野市 北石堂町1435

■TEL：026-262-1194

■アクセス：JR各線 長野駅 徒歩8分

■営業時間：

平 日 16:00～23:30

土日祝 12:00～23:00

■席数：78

長野店 店舗ページ :https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/nagano

KTリーグSEASON4および、2027年の串カツ田中総会について

KTリーグは、2025年11月よりSEASON4を開始しました。前半戦は2025年11月～2026年4月まで、後半戦は2026年5月～10月までおこないます。

来年の串カツ田中総会は、「挑む」をテーマに予選会を経て選出された優秀店舗がプレゼンをいたします。

優秀店舗の選出方法は2通りです。



１. KTリーグの得点が高い上位10店舗

前半・後半を通して、リーグを問わずポイント(得点)が高い上位10店舗となります。

今まではＫＴ１だけでしたが、来年からはＫＴ２・ＫＴ３にもチャンスがございます。

２. エントリー店舗

部署による推薦枠となります。

これらの店舗が、予選会を経て、厳選なる審査を通過した3店舗が来年2027年の串カツ田中総会にてテーマに沿った発表をします。

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／LA.TA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE