【串カツ田中】KTリーグSEASON3の総合優勝店舗が決定！総合優勝店舗は長野店！！
株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、2026年3月24日(火)に、串カツ田中総会を実施しました。串カツ田中総会のメイン企画として、KTリーグSEASON3の総合優勝店舗決定戦がおこなわれ、長野店が総合優勝店舗に決定したことをご報告いたします。
■KTリーグSEASON3総合優勝店舗決定戦について
KTリーグSEASON3は、2024年11月～2025年4月を前半戦、2025年5月～10月を後半戦としておこないました。後半戦終了時点でKT１に所属している店舗の中から、前半・後半の合計ポイントが高い上位10店舗が予選会をおこない、六甲道店・八王子駅前店・長野店の3店舗が今回行われた総合優勝店舗決定戦へ進出し、串カツ田中総会に出席した大勢の関係者（※）の前で取り組み内容をプレゼンしました。
（※）ユニシアホールディングスに属する、各グループ会社の従業員と、加盟企業の従業員様、招待した取引先企業様を含む。
出場店舗紹介
■六甲道店
【店舗理念】明るく、元気で、楽しくて、優しいお店
【プレゼン内容】・テーブルの“今”に気付いて動く先回りの接客
・ひとりの気づきをチームの動きへの繋ぐ 情報連携の徹底
・自分たちで考え言語化する約束の積み重ね
■八王子駅前店
【店舗理念】思いやりのある店舗
【プレゼン内容】・本物の「思いやり」を紡ぎ出す細部へのこだわり
・仲間の心を繋ぐ店舗理念の徹底
・「思いやり」の連鎖でお客様と仲間の笑顔を大きな「縁」に
■長野店
【店舗理念】“美味しい”をもっと楽しく
【プレゼン内容】・全員のスイッチを入れ次に繋ぐ朝礼と終礼
・接客の質を磨き上げるロープレ動画
・お客様の人生を彩る思い出を作る「人の力」へのこだわり
■KTリーグSEASON3総合優勝店舗について
各店プレゼンを経て、特別審査員5名、会場来場者約６00名の投票の結果、長野店が、KTリーグSEASON3総合優勝店舗に決定しました。
■優勝店舗情報
■店舗名：長野店
■住所：長野県 長野市 北石堂町1435
■TEL：026-262-1194
■アクセス：JR各線 長野駅 徒歩8分
■営業時間：
平 日 16:00～23:30
土日祝 12:00～23:00
■席数：78
長野店 店舗ページ :
https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/nagano
KTリーグSEASON4および、2027年の串カツ田中総会について
KTリーグは、2025年11月よりSEASON4を開始しました。前半戦は2025年11月～2026年4月まで、後半戦は2026年5月～10月までおこないます。
来年の串カツ田中総会は、「挑む」をテーマに予選会を経て選出された優秀店舗がプレゼンをいたします。
優秀店舗の選出方法は2通りです。
１. KTリーグの得点が高い上位10店舗
前半・後半を通して、リーグを問わずポイント(得点)が高い上位10店舗となります。
今まではＫＴ１だけでしたが、来年からはＫＴ２・ＫＴ３にもチャンスがございます。
２. エントリー店舗
部署による推薦枠となります。
これらの店舗が、予選会を経て、厳選なる審査を通過した3店舗が来年2027年の串カツ田中総会にてテーマに沿った発表をします。
株式会社ユニシアホールディングスについて
設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二
本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階
事業内容：飲食店の経営、FC開発
URL：https://unisia.co.jp/
グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／LA.TA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE