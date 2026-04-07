GW2都市開催「THE MEAT（ザ・ミート）」は今年もアツイ！カラオケ、スポーツアトラクションに加えDJ SHOWも！ 2026GWは大阪とさいたまで2会場同時開催決定！

LAF Entertainment株式会社

"肉が、人をつなぐ。"をコンセプトにしたお肉がテーマのフードイベント「THE MEAT（ザ・ミート）」（https://themeat.jp）。全国各地から選び抜かれた多彩な肉料理に加えて、音楽やスポーツなどのカルチャーが融合することで、同じ時間と空間を共有することで人と人が自然につながる空間を創出。2026年ゴールデンウィークは、大阪の「THE MEAT OSAKA 2026（ザ・ミート オオサカ 2026）」とさいたまの「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」の2会場同時に開催。会場内に展開される、“ついでにちょっと”が楽しめるコンテンツ「THE CHALLENGE」エリアの全貌をご紹介。音楽やスポーツなどを来場者が気軽に体験できる企画がそろい、肉好きはもちろん、肉をきっかけに人が集まって時間を共有することで、今年のGWは記憶に残るフードイベントを体験できること間違いなし！

▶︎▶︎「THE CHALLENGE」とは、MUSIC、SPORTS、ART、DANCE、BRAINの5つのテーマから毎回厳選されたチャレンジコンテンツが展開される。なかには無料で参加できる種目もあり、気軽に参加できることができるのが魅力。今回は、【MUISIC】カラオケチャレンジ、【SPORTS】フリースローチャレンジほか4種目、【BRAIN】謎解きチャレンジBINGOを実施。

■実質500円で楽しめる謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」は、食券とファストチケット付き！

今回の初企画は【BRAIN】チャレンジとして、THE MEATオリジナルの謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」が登場。数字を揃えるビンゴゲームに謎解きの要素を掛け合わせた体験型ゲームで、謎解きキットに記載された問題と、会場内に設置された問題を解いていくスタイル。販売キットは1800円（税込）で専用ブースで購入でき、謎解きキットには『800円食券1枚、ファストチケット（500円相当）1枚』がついてくるので、実質500円で謎解きが楽しめる！ さらに、全問正解すると「クリアカード」がもらえ、抽選にも参加ができる！謎解きファンだけでなくても楽しめるので、お肉のひとときと一緒にぜひ。

■【MUSIC】「カラオケチャレンジ」のほか、定番のフリースローなど全5種目の【SPORTS】エリアにも注目！

95点以上の得点が出れば、会場で使える「食券」（800円分）がプレゼントされる「カラオケチャレンジ」は、無料で参加OK。我こそはというチャレンジャーの挑戦をお待ちしております！

そして、スポーツエリアの「フリースローチャレンジ」（1回500円）は、1回につき3投挑戦ができ、成功数にあわせて特典がもらえる大人気アトラクション。挑戦者だけでなくギャラリーも盛り上がること必至。そのほか無料で参加できるスポーツアトラクション4種も登場。

体内感覚で29.0秒ピッタリを目指す「MEAT STOP29（ドンピシャチャレンジ）」、自分の限界へジャンプする「MEAT JUMP（垂直跳び）」、目隠しして10mをまっすぐ歩く「10mサバイバル」、倒したピンの数を競う「ペットボトルボウリング」と、どれも気軽に挑戦できるのが嬉しい。

※カラオケチャレンジの実施時間は会場によって毎日異なります。

※フリースローチャレンジは、大阪会場は毎日実施、さいたま会場は試合等の合間に実施。

※カラオケチャレンジ、スポーツエリアは、雨天中止の場合があります。

■各会場3日間限定で、人気DJを招いてスペシャルDJ SHOW タイムで各会場大盛り上がり！

2会場でJ-POPや昭和歌謡、K-POPまで、幅広いジャンルのDJ勢が集結！激アツ音楽とともに召し上がれ！

●大阪会場：

【4/30】13:00～DJダイノジ／15:30～デッカチャン／18:00～昭和歌謡DJブラッシュ

【5/3】13:00～DJやついいちろう（エレキコミック）／15:00～DJ CHIKA

【5/4】14:00～DJダイノジ／17:00～DJコメサンタ



●さいたま会場：

【5/4】14:00～マーク・パンサー（globe）

【5/5】14:00～DJ CHIKA／17:00～昭和歌謡DJブラッシュ

【5/6】14:00～デッカチャン／15:15～DJハスキー／16:00～DJダイノジ

■＜さいたま会場限定＞：SPORTS AREA「THE URBAN SQUARE」では3x3 バスケットボールやパルクールも！

▶︎5/2,3,4：3x3 バスケットボール【ZOZO CUP Associated with 3x3 JAPAN TOUR】

プロ・アマ・キッズ誰でも参加可能な3人制バスケットボール大会「3x3 ZOZO CUP」を開催。埼玉県初開催となる今大会は5/2 OPEN WOMEN、5/3 U15 BOYS&GIRLS、5/4 OPEN MENの３カテゴリーの開催！東京2020オリンピックから正式種目となった３x３バスケットボール公式大会！（※雨天中止）

▶︎5/4：バスケットボール【Red Bull Run the Racks】

米国発祥のプレミア・バスケットボールシューティングコンテスト【Red Bull Run the Racks】が、ついに2026年から日本にも上陸！レッドブル・アスリートのリーサル・シューターが協力するこのイベントでは、全米トップクラスのシューターたちが挑んできた“ラン・ザ・ラックス”の極限バトルを、日本の舞台でも体感できる。

▶︎5/5：車いす3x3 バスケットボール【Push Up】

2026年度初開催！国内唯一の車いす3x3バスケットボール公式大会「Push Up」！国内車いすバスケットボール最高レベルの選手が集う車いす3x3のまさにオールスタートーナメント！今年は天皇杯優勝チームも参戦！

▶︎5/5：【チアダンス】

チアダンス、チアリーディング、Kpopダンスなどのチームを招聘してチアホリックがブレイクタイムを盛り上げます！

▶︎5/6：パルクール【『パルクール ボスチャレンジ』by MISSION TOKYO】

日本最大級パルクール専用施設「MISSION TOKYO」が贈る『パルクール ボスチャレンジ』

パルクールを駆使してボスに挑もう！Lv.1から順番にパルクールミッションをクリアを目指し、Lv.3でついにボスに挑戦！さらに、未経験でもOKの体験会も！

★【THE MEAT OSAKA 2026】（ザ・ミート オオサカ 2026）開催概要

■日時 2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

10：00～20：00（平日のみ11：00～）

■場所 長居公園 自由広場（大阪市東住吉区長居公園1-1）

■アクセス Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅からすぐ

■入場無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■協力 Osaka Metro

■お問合せ 0570-200-883（THE MEAT OSAKA 2026 事務局）

※12:00～17:00（土・日・祝休み）

★【THE MEAT SAITAMA 2026】（ザ・ミート さいたま 2026）開催概要

■日時 2026年5月1日（金）～5月6日（水・振休）

10：00～20：00

■場所 さいたま新都心 けやきひろば

（さいたま市中央区新都心10）

■アクセス JR「さいたま新都心」駅からすぐ

■入場無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT、さいたまアリーナ

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■後援 J-WAVE 81.3FM

■お問合せ https://themeat.jp

■HP https://themeat.jp

■X：@the_meat_LAF

■Instagram：the_meat_LAF