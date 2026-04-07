シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

中伊豆ワイナリー シャトーT.S（所在地：静岡県伊豆市、代表取締役社長：蘆川聡）では、2026年のゴールデンウィークに、【 WINE GARDEN ワインガーデン 】を開催いたします。目の前に広がるぶどう畑の風を感じ、大自然に抱かれながら、贅沢でゆったりとしたひと時をお過ごしください。

URL：https://nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)

緑が美しい季節に、テラスでワインを楽しむイベント「WINE GARDEN」。今年は規模を拡大して、

フードメニューを充実いたしました。ぶどう畑に特別席の設置や、チェアリング用のお席もご用意いたします。

ぶどう畑の特別席 チェアリング席

ぶどうの樹に囲まれた畑の中の特別席は３席。

通常チェアリングの方にお出ししているアウトドアチェアーとワイン箱を重ねたテーブル席は多数ご用意。ワインを楽しむのはもちろん、お酒の飲めない方も是非お食事をお楽しみください！

ノンアルコールドリンクもご用意いたします。

■フードメニュー

ローストビーフサンド 900円 ／ ソーセージ 600円 ／ スモークサーモン 900円

魚介のアヒージョ 900円 ／ 牛肉の赤ワイン煮込み 1,200円 ／ ローストビーフ 1,200円

厚切りベーコン 600円 ／ クラッカー＆チーズ 300円 ／ チリコンカン 600円

パスタ各種 1,200円 ／ クロッフル 600円 ／ フランクフルト 300円

■イベント詳細

開催日：2026年5月3日（日）・4日（月）・5日（火）

会 場：シャトー本館 2Fテラスおよびぶどう畑

※5月3日（日）は2Fテラス席のみとなります。

※雨天の場合は屋内の会場となります。

時 間：11:00～16:00（L.O.15:00）

●フード＆ドリンク チケット10枚セット

フード＆ドリンクチケット 300円×10枚付きのセットです。

チケットはお好きなフードやドリンク（グラスワイン・ノンアルドリンク）と引き換えられます。

金額相当分のチケットでお支払いください。

お一人様 3,000円（税込）

＜ チケット事前予約 ＞

事前予約（電話）の場合はお得な2,700円（税込） TEL:0558-83-5111

●伊豆ワイン フリーフロー 60分

自社畑のぶどうで造った伊豆ワインが１時間飲み放題。

ノンアルコールドリンクもご用意しております。グラスワインでの販売もあり。

お一人様 60分 2,500円（税込）

●畑の中の特別席（テーブル席 ※5/4・5のみ）３席のみ

１時間 1,000円（税込） ※事前予約可

＜修善寺駅からのシャトルバス（無料）＞

修善寺駅→シャトー 9:35 10:35 11:35 12:35

シャトー→修善寺駅 10:55 11:55 14:20 15:10 16:00 17:00

※交通状況によりお時間前後する場合がございます。

※写真はイメージです。内容は一部変更になる場合がございます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※飲酒後の運転はお控えください。

新緑の美しい季節には、ぶどう畑でゆったりワインを楽しむ【WINE GARDEN】をお楽しみください。

皆様のお越しをお待ちしております。

2000年の「中伊豆ワイナリー シャトーT.S」の開業以来、霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールの畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造の技術者たちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えた総合リゾート施設ですので、その時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。

※イベントの内容や料金は、状況により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はすべてイメージです。

中伊豆ワイナリーシャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE ホテルワイナリーヒル

■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉とスポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。

所在地：

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1433-27

・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501静岡県伊豆市下白岩1431-21

・ホテルワイナリーヒル〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1434

アクセス：

１.電車の場合

JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分。

※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。

２.お車の場合

東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分

※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access

■会社概要 社 名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

代表者：代表取締役会長 志太 勤一

設 立：2015年4月23日

所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の 運営、

ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売