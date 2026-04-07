【新概念】日本語学校ではなく「日本学校」へ。“日本そのもの”を学ぶ新サービス「The Japan School」4月1日開校

株式会社One&Co

株式会社One&Co（本社：東京都新宿区、代表取締役：兒嶋 裕貴、以下One&Co）は、2026年4月1日より、従来の語学スクールの枠を超え、「日本そのもの」を学び、日本社会で豊かに生きるための力を養う新サービス「The Japan School（以下、TJS）」を東京4拠点（新宿、池袋、上野、吉祥寺）およびオンラインにて開始いたしました。

■ 背景：急増する在住外国人と、置き去りにされた「社会適応」の教育

現在、日本で暮らす外国人は過去最多を更新し続けています。しかしその裏側で、ゴミ出しや騒音、公共マナーといった「地域社会との摩擦」が深刻な課題となっています。言葉が不自由なだけでなく、日本の社会ルールや暗黙の了解を理解していないために、意図せず周囲と対立してしまい、結果として孤立やドロップアウトを招くケースも少なくありません。 これまで「読み書き」を教える日本語学校は数多く存在してきましたが、「日本社会での正しい振る舞い方」を体系的に教えるサービスは、驚くほど存在しませんでした。

■ 開発の源泉：世界70カ国籍のスタッフと向き合ってきた確信

TJSの着想は、One&Coが創業以来、世界70カ国籍以上の多様なスタッフを採用・マネジメントしてきた実体験から生まれました。 現場で直面したのは、「日本語能力の高さに関わらず、社会の前提（OS）を理解していなければ、日本で真に活躍することは難しい」という現実です。この膨大な現場ノウハウを投入し、異なる文化的背景を持つ人々が、日本社会のルールや価値観を正しく理解した上で、無理なく、対立なく、互いに豊かに関わり合える社会を目指して設計されたのが、今回の新サービスです。

■ 学習内容：日本社会のOSを習得する、2つの統合型カリキュラム

TJSは、単に文法や試験合格を目指す場所ではありません。「ただ日本語を教えるのではなく、日本社会の仕組みを教える（We don't just teach Japanese. We teach how Japan works.）」を掲げ、以下の2つのカリキュラムを両輪で提供します。

■ロゴデザインと色彩に込めた哲学

- Standard Class（基礎構築）「知っている」を「話せる」へ変えるコミュニケーション特化型レッスンです。日本の語学学校でありがちな「教科書の暗記」や「試験対策」ではなく、実生活でのアウトプットに重きを置いています。文法ミスを恐れることなく、実際の場面で通じる運用能力と、日本語を話すことへの確かな自信を育みます。- Discovery Japan（社会適応プログラム）日本の社会参画法を体系化した、実体験・実装型の選択制クラスでTJSの象徴となるプログラムです。教科書を超え、オンライン開講に始まり、教室内でのワークショップから街中での実践まで、多角的にカルチャーや生活術を深掘りします。ロゴの3本線が示す通り、以下の3つの柱で構成されています。- Nihongo Hacks（言語のハック）： 暗記の壁を越え、言語の背後にあるロジックを読み解くクラス。教科書が省略してしまう文法のショートカットや、漢字の構造、実践的なスラングなどを高効率で習得します。- Cultural Practice（文化の実践）： 日本特有の「行間や空気を読むコミュニケーション」を学ぶクラス。お宅訪問のマナーや、「いいえ」と「はい」の繊細なニュアンスの違いなど、言葉通りの意味を超えた社会的な距離感を伝授します。- Life in Japan（生活の知恵）： 日々の生活で生じる摩擦や不自由をゼロにするサバイバル術のクラス。スーパーでの半額シールの狙い方、複雑なゴミ分別のルール、地震発生時の正しい行動など、日本社会をスムーズに生き抜くための知恵を体系的に伝授します。

TJSのロゴは、日本社会そのものを主題（Subject）として捉え、日本（日の丸）を中心に、それを囲む3本の線で構成されています。この3本線は、後述する実践カリキュラムの3つの柱（言語のハック・文化の実践・生活の知恵）を表現しています。

色彩については、日本特有の藍染め（藍色）から着想を得ました。藍には数百を超える多様な青（藍）が存在しており、その奥深さは、ハイコンテクストな日本文化の深奥を象徴しています。日の丸を彷彿とさせる鮮やかな朱色とのコントラストにより、伝統と革新のバランスを表現しました。

また、「School」の『oo』の文字は、異なる文化や人々が結びつく様子（無限大や知恵の輪）をモチーフにしており、多様な個性が共創する社会への願いを込めています。

代表メッセージ

2014年の創業以来、700名・70カ国以上のスタッフと向き合う中で、私たちは一つの確信に至りました。

外国人が日本で「豊かに生きる」ためには、 日本語だけでは不十分であるということです。

言葉を理解していても、 その背景にある文化や価値観、社会の前提が分からなければ、 本当の意味で日本社会に溶け込むことはできません。

しかし、これまで「日本そのもの」を体系的に学べる場は、ほとんど存在しませんでした。

The Japan School（TJS）は、 その課題に応えるために生まれた新しい学びの場です。

実践的な日本語（Language）、 日本の文化や社会ルール（Culture）、 そして日本人の思考様式（Mindset）。この3つを切り離さずに学ぶことで、 日本社会で生きるための“OS”をインストールする。

さらに、その学びを教室内にとどめることなく、 多様なコミュニティの中で実践し、アップデートし続ける。TJSは、語学教育の枠を超え、 日本で生きる力を総合的に提供するサービスです。

私たちは、TJSと英会話スクール「ワンコイングリッシュ」の両輪を通じて、 日本と世界の多様な個性が共創する、カラフルな社会の実現を目指してまいります。

株式会社One&Co

代表取締役 兒嶋 裕貴

【サービス概要】

名称: The Japan School（TJS）

開校日: 2026年4月1日

拠点: 新宿、池袋、上野、吉祥寺、オンライン

URL: https://thejapanschool.com/

【会社概要】

会社名: 株式会社One&Co

代表取締役: 兒嶋 裕貴

所在地: 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-13-24 U square 四谷三丁目 5F

設立: 2014年8月8日

事業内容: 英会話スクール事業・日本語学校事業・海外留学支援事業・国際交流会運営事業

会社URL: https://oneandco.jp/