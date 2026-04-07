GW前の販促需要に対応、短納期ノベルティを5%OFFで提供「短納期ノベルティ割引キャンペーン」を開始|販促花子ノベルティ

チャンスメーカー株式会社

チャンスメーカー株式会社(https://www.ch-mk.jp/)（ https://www.ch-mk.jp/ ）（代表取締役CEO：平林 満、本社：福井県坂井市）が運営するノベルティ専門サイト「販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)（ https://hi-ad.jp/ ）」は、ゴールデンウィーク前のイベント需要に対応し、短納期で制作可能なノベルティ商品を対象とした「2026年 GW前 短納期ノベルティ割引キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp)」を開始いたしました。

販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)が開始した「2026年 GW前 短納期ノベルティ割引キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp)」

本キャンペーンでは、短納期対応の商品を期間限定で5%OFFにて提供し、急ぎの販促ニーズに応えます。期間中は何度でも利用可能で、展示会やオープンキャンパス、店舗キャンペーンなど、GW前の各種イベントに向けた準備をサポートします。

■キャンペーン概要

■背景

- キャンペーン名：2026年 GW前 短納期ノベルティ割引キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp)- セール会場URL：https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp- 内容：対象商品5%OFF- 期間：2026年4月21日（火）まで- 利用条件：期間中は何度でも利用可能- 適用方法：対象商品を注文時に、キャンペーンページ(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp)に記載がある専用のキャンペーンクーポンを入力することで割引が適用されます

ゴールデンウィーク前は販促活動が活発化する一方で、「納期が間に合わない」「急ぎ対応の商品が限られる」といった課題が発生しやすい時期です。

本キャンペーンは、こうした課題を解消し、短納期かつコストを抑えたノベルティ制作を実現することを目的としています。

■対象商品の特徴

■主な対象商品カテゴリ

- 最短1～4営業日出荷に対応- 最小ロット30個から注文可能- フルカラー印刷・1色印刷に対応- 付箋、文具（kohanaシリーズ、各種ふせん）- クリアファイル- ステッカー- バッグ・ポーチ- ボトル・タンブラー- マイクロファイバークロス- 衛生グッズ（除菌ウェットティッシュ）- その他ノベルティ雑貨

中でも、デザイン性の高い当社プライベートブランドの「kohanaシリーズ(https://hi-ad.jp/category/435)」や低コストで配布しやすいクリアファイル・ステッカーなどは、短納期案件でも人気の高い商品です。

■今後の展開

販促花子では今後も、企業の販促活動を支援するため、短納期・低コスト・高品質を両立した商品およびサービスの提供を強化してまいります。

なお、同日より「2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts)」も同時開催しており、用途やシーンに応じたノベルティ提案を行っています。

【販促花子について】

名入れノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作を行う販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)

販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)は、企業・団体向けにノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作・販売を行うノベルティ専門サイトです。

ボールペンやふせん、クリアファイル、エコバッグなどの定番アイテムをはじめ、用途や予算に応じた多彩な商品を取りそろえ、名入れ・ロゴ入れやオリジナルグッズ制作に対応しています。

展示会やキャンペーン、新年度のご挨拶など、累計20万社以上のさまざまなビジネスシーンにおける販促活動を20年間にわたり支援してきました。

【関連リンク】

短納期ノベルティカテゴリ(https://hi-ad.jp/category/426) ： https://hi-ad.jp/category/426

2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts

プニプニふせん特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp

小ロットノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/small-lot) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/small-lot

激安ノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/super-cheap_sp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/super-cheap_sp

センスのいいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense

もらって嬉しいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased

【会社概要】

セールスプロモーション支援サービスを展開するチャンスメーカー株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/58303/table/26_1_23d304560974245a7548544942c23066.jpg?v=202604071251 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

チャンスメーカー株式会社

人事総務部 佐々木 恵理子

TEL：0776-67-2077

担当部署E-mail：pr@ch-mk.jp