歩行衝撃を50%カット！専門医が認めたリカバリーサンダルから、ファッション性を追求したOSHMAN’S別注モデルが登場　TELIC「FLIPFLOP ULTRASOFT」

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

首都圏を中心に都市型スポーツ専門店を展開する株式会社オッシュマンズ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：田寺誠治）は、リカバリーフットウェアのパイオニアとして支持を集めるTELICとの、高いクッション性と足への負担を軽減する快適な履き心地はそのままに、“ファッションアイテムとしてのデザイン”を追求した別注モデル「FLIPFLOP ULTRASOFT」を4月10日（金）より発売開始いたします。

URL：https://www.oshmans.co.jp/shop/goods/search.aspx?fsbrand=TELIC

※4/10（金）AM10時公開予定

■【TELIC×オッシュマンズ別注】専門病院が認めた衝撃吸収力と、都市に馴染むデザインの融合

現代社会において、歩行は単なる移動手段ではなく、健康寿命を延ばすための重要なファクターとなっています。一方で、アスファルトなどの硬い路面を歩く現代人の足には、無意識のうちに過度な負担が蓄積されています。日々の疲労を翌日に持ち越さない「リカバリー」を日常に取り入れることは、現代人にとって必須のセルフケアと言えます。

本モデルは、数あるリカバリーサンダルの中でも、「美姿勢歩行（長く、健康に歩ける歩行）」を提唱する足と歩行の総合病院である下北沢病院監修による検証のもと、歩行時の衝撃を約50%軽減することが証明されたアイテムです。そこに、オッシュマンズ独自の視点で「日常のスタイリングに馴染むデザイン」を追求することで、洗練された“ファッションアイテム”へと再構築しました。今回の別注では、都会的で引き締まった表情の「GUN METALLIC×BLACK」や、足元にクールな存在感を与える「MARBLE×COOL GRAY」など、洗練されたモノトーンカラーを採用。リカバリーサンダルとしての機能はそのままにタウンユースにおける「新しい機能美」としての選択肢を提供します。

■商品概要

専門病院推奨×オッシュマンズ別注：医学が認めた衝撃吸収力とデザインの融合

厚く柔らかな独自形状のソールがクッションとなり、歩行時の着地衝撃をバランスよく分散・吸収する点が特徴です。この設計により、膝や足首といった関節への負担をやわらげるとともに、足裏全体で体重を支えることで特定の部位への負荷集中を防ぎ、疲れにくい歩行をサポートします。

また、厚底ながら驚くほど軽量で、かかとがブレない安定性を兼ね備えているため、長時間でもふらつかずに快適に歩き続けることができます。関節に不安を感じる方や立ち仕事が多い方へ向けて、日々の活動で生まれる心身の疲労を解きほぐし、明日へ向けて体を整える豊かな時間を提供します。

商品名：TELIC「 FLIPFLOP ULTRASOFT【オッシュマンズ別注】」

サイズ：S,M,ML,L,XL,XXL

カラー：GUN METALLIC×BLACK, PEARL WHITE×COOL GRAY, MARBLE×COOL GRAY

価格 ：8,690円（税込）

【GUN METALLIC×BLACK】

【PEARL WHITE×COOL GRAY】

【MARBLE×COOL GRAY】

■医療法人社団 青泉会 下北沢病院について

日本初の足病医療の総合病院。足を一つの臓器として考えて、

整形外科、形成外科、心臓血管外科、糖尿病内科、循環器内科、

内科、皮膚科など様々な角度から診察、治療を行っています。

また、足と歩行の人間ドック「足の見えるか検診」を実施し、

皆様の足の健康に対する意識向上に貢献しています。

■TELICについて

TELIC（テリック）は2012年、アメリカで誕生したリカバリーフットウエアブランド。まるで”雲の上を歩くような履き心地”が履く人の実感とともに広まり、国境を越えて支持を集めてきました。日本初の足病医療の総合病院である「下北沢病院」に唯一推奨されているリカバリーフットウェアブランドです。機能性だけにとどまらず、日常に寄り添いながら、スタイリッシュさを兼ね備えたプロダクトへと進化し続けています。アメリカで生まれ、日本で磨かれた機能美。TELICは、足元に快適さと洗練を届ける新たなスタンダードを発信しています。

■OSHMAN'Sについて

1932年アメリカ・テキサス州ヒューストンで誕生したOSHMAN‘Sと、1985年に業務提携をして原宿駅前に第1号店がOPEN。スポーツを通して人生を楽しむためのライフスタイルを提案するスポーツセレクトショップ。オッシュマンズでは、サーフィン／アウトドア／フィットネス／ランニング／ヨガ／スイム／トレーニングなどのアイテムを展開するとともに、体験会・スクールなどの参加型イベントも実施しております。

現在、原宿、新宿Flags、新宿ルミネ、池袋、吉祥寺、二子玉川、立川、武蔵小杉、ららぽーと横浜、たまプラーザ、ふじみ、所沢、名古屋、安城、仙台、西宮、甲子園、広島、博多、長崎、沖縄（浦添）、大阪（あべの）、沼津、の23店舗を展開。

※4月17日（金）マークイズみなとみらい店 OPEN

掲載店舗クレジット

OSHMAN’S新宿店（オッシュマンズ新宿店）

住所 ：〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-1 Flags６F

電話番号：03-3353-0584

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：不定休

URL ：www.oshmans.co.jp(https://www.oshmans.co.jp/shop/default.aspx)