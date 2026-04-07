期間中いつでも何度でも半額！？にぎりの徳兵衛・海鮮アトムの“キッズパスポート”で対象のお子様メニューが半額になる！～2026年４月7日(火)より各店にて配布開始～

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年4月7日(火)から8月31日(月)の期間、小学生以下のお客様へ「キッズパスポート」を進呈する企画を開始します。

■ キッズパスポートとは

「キッズパスポート」は、取得した翌日から 2027年3月31日まで の期間中、対象商品が“いつでも半額”で楽しめる小学生以下のお子様だけの特別なパスポートです。

■ 企画の背景

物価高騰が続き、家族での外食機会が減少する中でも、

・お寿司デビューをしたばかりの小さなお子様

・食べ盛りの小学生のお子様

に、美味しいお寿司をお腹いっぱい楽しんでほしいという思いから、本企画が実現しました。

当社は今回のキッズパスポート企画を通じ、ご家族の外食体験を応援し、地域のお客様に喜んでいただける取り組みを目指します。

キッズパスポート 概要

■配布期間： 2026年4月7日(火)～8月31日(月)

■有効期間：取得翌日～2027年3月31日(水)

■実施店舗：回転寿司業態 にぎりの徳兵衛36店舗、海鮮アトム9店舗 計45店舗

※【にぎりの徳兵衛】富田店、天王店、扶桑店 、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店では実施いたしません。

■対象者：小学生以下のお子様

■取得方法：対象商品いずれかをタッチパネルでご注文ください。商品ご提供時に年齢確認をさせていただいた上で、その場でキッズパスポートを進呈させていただきます。

※キッズパスポートのご利用は次回以降のご来店からご利用いただけます。

■特典内容：キッズパスポートご提示で、対象商品が半額

※ご注文はタッチパネルで注文せず、スタッフを呼出し、キッズパスポートをご提示ください。

※キッズパスポート1枚につき1名様、1対象商品にて期間中何度でもご利用いただけます。

※他券・他サービスとの併用は可能です。※予告なく内容を変更する場合がございます。

※店内ご飲食のみです。※譲渡・転売する行為は禁止いたします。

※内容は急遽変更・中止する場合がございます。

■対象商品：

・海徳丸（かいとくまる） 1,298円 →キッズパスポートご提示で649円

・お寿司に挑戦！五貫盛り 979円 →キッズパスポートご提示で489円

・お子様プレート 649円 →キッズパスポートご提示で324円

・お子様手巻き寿司プレート 759円 →キッズパスポートご提示で379円

※海徳丸とお寿司に挑戦！五貫盛りは、4月7日(火)より販売開始します。

※上記価格は4月7日(火)時点での価格です。※上記価格は税込です。

新登場のお子様メニュー2品をご紹介！

今回、キッズパスポート企画の開始に際し、食べ盛りの小学生に向けたお子様メニュー2品を新たに開発しました。今まで販売していたお子様メニューは未就学児～小学低学年のお子様向けの内容となっていたため、今回は、従来のお子様メニューよりもボリューム感をアップし、「お寿司に挑戦！五貫盛り」は自分でお寿司を作るという体験を通じて、食育にもつながる商品となっております。

・海徳丸（かいとくまる）

にぎりの徳兵衛の「徳」と、海鮮アトムの「海」から名付けた、その名も「海徳丸（かいとくまる）」は、大海原に出航する船の形をした器を使用。お子様に人気の寿司ネタと鶏の唐揚げ、エビフライ、ポテトフライなど人気の揚げ物などを盛り合わせました。

海徳丸（かいとくまる）

・お寿司に挑戦！五貫盛り

お子様が自分で“にぎり”と“軍艦”のお寿司づくりを体験いたける「お寿司に挑戦！五貫盛り」。付属の紙帽子をかぶれば、本物の寿司職人になった気分で楽しめる体験型メニューです。ご家族で楽しみながら食育にもつながります。

お寿司に挑戦！五貫盛り

※写真はイメージです。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram

https://www.instagram.com/tokubei1971/

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram

https://www.instagram.com/kaisenatom/

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

インストールはこちらから :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop