東海オンエア りょう運営のR-LAB.高島屋新宿店「美味コレクション・グルメフェス」期間限定出店

株式会社R-LAB.

株式会社R-LAB.（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：福尾 亮）は、2026年4月16日（木）から4月22日（水）までの7日間、高島屋新宿店にて開催される「美味コレクション・グルメフェス」に出店いたします。昨年の出店に引き続き、今年もコーヒーブランド「R COFFEE STAND」とスイーツブランド「La Maison du R」の2ブランドが共演。「美味コレクション・グルメフェス」限定の特別なメニューをお届けします。



催事出店の背景

オーナーの想いとして、R COFFEE STANDのコーヒーやLa Maison du Rのスイーツをできるだけ多くの方に直接届けたいという気持ちがあります。普段は愛知県岡崎市の店舗やオンラインストアを中心に活動しておりますが、こうした催事の場は、私たちが大切にしている味わいや世界観を、お客様と対面しながら直接お伝えできる貴重な機会であると考えております。高島屋新宿店という特別な場所で、皆様の日常を彩る「＋α」のひとときを提供できることを、スタッフ一同楽しみにしております。ぜひ会場へ足をお運びいただき、こだわりの一杯と一皿をお楽しみください。

展開商品について

【R COFFEE STAND】

パキッとコーヒーモカ

パキッとコーヒーモカ

価格：1,250円（税込）

カップの内側をチョコレートでコーティングした、遊び心あふれる体験型ドリンクです。

カップを外側から押すと、チョコが“パキッパキッ”と心地よく砕け、ドリンクとの一体感を楽しめます。 ベースには、いちごのような華やかな香りが特徴の希少なコーヒー豆「Colombia Strawberry Natural」を使用。ふわっと鼻に抜けるベリーの風味と、濃厚なチョコレートのハーモニーをご堪能ください。

【La Maison du R】

２種のバスクチーズケーキ

抹茶とルージュベリーのバスクチーズケーキ

価格：980円（税込）

濃厚で奥行きのある抹茶のバスクチーズケーキにバニラアイスを合わせ、苺とラズベリーを贅沢に使った「ルージュソース」を添えました。抹茶のほろ苦さと、ベリーの華やかな酸味が絶妙にマッチした、後味軽やかな大人のスイーツです。



とろけるキャラメルのバスクチーズケーキ

価格：980円（税込）

なめらかな口溶けのバスクチーズケーキに、冷たいバニラアイスをオン。その上から温かいキャラメルソースをたっぷりと回しかけて提供します。やさしい甘さに、ほろ苦いキャラメルが溶け合う、甘さとコクの黄金バランスが魅力の一皿です。





【R BRAND】

「LEGARE」クロップ T-shirt / 「LEGARE」T-shirt（Ｍ・Ｌ・ＸＬ）

価格：5,800円（税込）

今回の催事テーマは「LEGARE」。創業日である6月1日の誕生花・マトリカリアをモチーフにしたTシャツを、高島屋新宿店にて発売します。小さな花が集まり咲くマトリカリアのように、人と人とのつながりを大切にしたい――そんな想いを込めました。

「結ぶ・繋ぐ」を意味するLEGAREの名の通り、2つのブランドが紡いできたご縁と、日々支えてくださる皆さまへの感謝を表現した一枚です。

Tシャツをご購入いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※左写真 （女性）：「LEGARE」クロップ T-shirt / （男性）：「LEGARE」T-shirt※右画像：Tシャツ購入者プレゼントステッカー

その他、各ブランドのコーヒー・スイーツ・グッズを豊富に取り揃え、皆さまのご来場をお待ちしております。

出店概要

催事名： 高島屋新宿店 美味コレクション・グルメフェス

開催期間： 2026年4月16日（木）～ 4月22日（水）

開催時間： 10時30分～19時30分（最終日の4月22日（水）は、18時までの営業）

※営業時間は変更になる場合がございます。

開催会場： 高島屋新宿店 催会場 11階



［りょう プロフィール］



1993年6月11日生まれ。愛知県出身。愛知県岡崎市を拠点に活動する動画クリエイターの東海オンエアのメンバー。コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。自身の個人チャンネルである「ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル」では自身が手がけるブランドの「R COFFEE STAND・La Maison du R」 に関する発信や日常的な動画などを投稿している。大の海外サッカー好きであり、有名海外サッカー選手とのコラボレーションや多数のメディアにも出演経験をするなど幅広く活動している。

株式会社R-LAB. について

「+α」を届けることを大切にしながら、コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。オーナー・りょうの「好きなものをたくさんの人に届けたい」という想いのもと、日常に寄り添いながら、少し心が動く体験を創造し続けています。

・コーヒーブランド「R COFFEE STAND」WEBサイト:https://www.rcoffeestand.com/

・スイーツブランド「La Maison du R」WEBサイト: https://www.lamaisondur.jp/

【会社概要】

・所在地：愛知県岡崎市日名南町5番地5

・代表者：福尾 亮

・創 業：2021年6月1日

・事業内容：R COFFEE STAND・La Maison du R・オンラインストア運営

