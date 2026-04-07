春の展示会・イベント需要に対応、販促ノベルティを5%OFFで提供「2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン」を開始|販促花子ノベルティ

チャンスメーカー株式会社

チャンスメーカー株式会社(https://www.ch-mk.jp/)（ https://www.ch-mk.jp/ ）（代表取締役CEO：平林 満、本社：福井県坂井市）が運営するノベルティ専門サイト「販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)（ https://hi-ad.jp/ ）」は、春から夏にかけて増加する展示会・イベント需要に対応し、販促ノベルティを特別価格で提供する「2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts)」を開始いたしました。

販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)が「2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts)」を実施。

本キャンペーンでは、来場者への配布に適した人気ノベルティを期間限定で5%OFFにて提供し、企業の販促活動を支援します。期間中は何度でも利用可能です。

■キャンペーン概要

■背景

- キャンペーン名：2026年 春 展示会・イベント割キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts)- セール会場URL：https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts- 内容：対象商品5%OFF- 期間：2026年5月12日（火）まで- 利用条件：期間中は何度でも利用可能- 適用方法：対象商品を注文時に、キャンペーンページ(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_discounts)に記載がある専用のキャンペーンクーポンを入力することで割引が適用されます

春から初夏にかけては、展示会・商談会・イベントの開催が増加し、来場者への配布物の重要性が高まる時期です。

限られた時間の中で来場者との接点を創出するためには、受け取ってもらいやすく、印象に残るノベルティの選定が重要となっています。

本キャンペーンは、こうしたニーズに応え、コストを抑えながら効果的な販促活動を実現することを目的としています。

■対象商品の特徴

キャンペーンの対象商品は、定番の文房具をはじめ、展示会の来場者に受け取ってもらいやすいお菓子ノベルティ、衛生グッズ、バッグなど、幅広いラインナップを取りそろえています。

低単価から導入できる商品も多く、コストを抑えながら効果的な販促活動を実現できます。

■主な対象カテゴリ

・定番文房具（ふせん、ボールペン、ノートなど）

・チラシを同封するばらまきお菓子（チョコレート、スナック、健康食品など）

・衛生・リフレッシュグッズ（ウェットティッシュ、アイマスクなど）

・バッグ・エコグッズ

・その他ノベルティ雑貨

■今後の展開

販促花子では今後も、展示会やイベントにおける販促効果を最大化するため、用途に応じたノベルティ提案およびサービスの拡充を進めてまいります。

なお、「2026年 GW前 短納期ノベルティ割引キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp)」も同時開催しており、納期や用途に応じた柔軟なノベルティ選定が可能です。

【販促花子について】

名入れノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作を行う販促花子ノベルティ

販促花子は、企業・団体向けにノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作・販売を行うノベルティ専門サイトです。

ボールペンやふせん、クリアファイル、エコバッグなどの定番アイテムをはじめ、用途や予算に応じた多彩な商品を取りそろえ、名入れ・ロゴ入れやオリジナルグッズ制作に対応しています。

展示会やキャンペーン、新年度のご挨拶など、累計20万社以上のさまざまなビジネスシーンにおける販促活動を20年間にわたり支援してきました。

【関連リンク】

展示会ノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_sp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/exhibition_sp

2026年 GW前 短納期ノベルティ割引キャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/gw-speed_cp

文房具ノベルティ(https://hi-ad.jp/category/431) ： https://hi-ad.jp/category/431

ばらまきノベルティ(https://hi-ad.jp/category/444) ： https://hi-ad.jp/category/444

オリジナルお菓子ノベルティ(https://hi-ad.jp/category/434) ： https://hi-ad.jp/category/434

センスのいいノベルティ(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense

もらって嬉しいノベルティ(https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

セールスプロモーション支援サービスを展開するチャンスメーカー株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/58303/table/27_1_addb6f15a249cf184d64273d3df41fa0.jpg?v=202604071251 ]

チャンスメーカー株式会社

人事総務部 佐々木 恵理子

TEL：0776-67-2077

担当部署E-mail：pr@ch-mk.jp