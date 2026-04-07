新サービス「DiDi かんたん配車」を開始

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔）は、2026年4月7日（火）より、新サービス「DiDi かんたん配車」を全国のDiDiサービスエリアにて提供開始します。

本サービスは、ホテルや飲食店などの施設において、お客様のタクシー手配を簡単におこなえる配車サービスです。電話対応を介さずスムーズに配車依頼が可能となり、フロントや店舗スタッフの業務負担軽減と顧客満足度の向上に貢献します。すでに沖縄では100施設以上でテスト導入されており、現場のフィードバックをもとに機能改善を重ねてきました。このたび、その実績を踏まえ、DiDiの全てのサービス提供エリアにて本格展開を開始します。

■背景と目的

訪日外国人観光客の増加や国内旅行需要の回復に伴い、ホテルや飲食店におけるタクシー手配ニーズは高まっています。一方で、電話による配車依頼はスタッフの業務負担となり、繁忙時間帯には対応が困難になるといった課題がありました。

こうした課題に対応するため、DiDiは現場のオペレーションに即した配車サービスとして「DiDi かんたん配車」の提供を開始しました。簡単な操作でタクシー手配が可能となり、スタッフの負担軽減と円滑な顧客対応を実現します。

■沖縄での先行導入実績

本サービスは沖縄において100施設以上のホテル・飲食店に導入され、以下のような効果が確認されています。

宿泊施設A様：【 ピーク時も安心、配車成功率が劇的に改善】

「以前は無線配車の成功率が約50%にとどまっていましたが、DiDiかんたん配車の導入後、配車成功率が大幅に改善しました。ピーク時でも安定して配車依頼ができるようになり、非常に助かっています。」



宿泊施設B様：【通信費もスペースも、QRコード1枚で解決】

「以前は、お客様の配車ニーズに対応するため、入口に専用テーブルを設置し、固定電話とタクシー会社の配車連絡先を常備していました。通信費がかかるうえ、スペースも占有していましたが、現在はQRコードを設置するだけで対応が完結しています。お客様からの反応も非常に良好です。」

宿泊施設C様： 【10分かかっていた配車対応が、たった2分へ】

「以前は1件の配車対応におよそ10分を要し、2～3回電話をかけ直すことも珍しくありませんでした。現在は、お客様がQRコードを読み取って配車を依頼し、車両が手配できた後に車両ナンバー等の情報をお伝えするだけで完了します。対応時間は約2分に短縮され、配車効率は80%に向上しました。」

これらの現場の声や成果をもとに機能改善を重ね、このたび全国のホテル・飲食店への本格提供を開始します。

DiDiは今後も、より便利で快適な移動体験の提供を目指してまいります。

■「DiDi かんたん配車」について

「DiDi かんたん配車」は、アプリのダウンロード不要で、スマートフォンでQRコードを読み取る、またはパソコンで専用リンクを開くだけでタクシーの配車が可能なサービスです。

施設スタッフが代わりに配車する「代理配車」と、お客様ご自身が操作する「自主配車」の2つのモードを用途に応じて使い分けることができます。代理配車では最大10台まで同時に手配が可能です。

また、英語・中国語・韓国語に対応しており、訪日外国人観光客にも安心してご利用いただけます。

サービス詳細はこちら： https://didimobility.co.jp/kantan-haisha/(https://didimobility.co.jp/kantan-haisha/)

お申込みはこちら :https://page.didiglobal.com/ibt/shop-register/index.html#/

■累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国33都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。DiDiは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

アプリのダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2025年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。