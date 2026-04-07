株式会社V、『出張版！VRCくりえいてぃ部2』に出展！巨大ガチャや「リアルChill面談」を開催！

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、2026年4月12日（日）に池袋・サンシャインシティにて開催されるメタバースクリエイター向け展示即売会「出張版！VRCくりえいてぃ部2」に協賛いたします。当日はブース出展ならびに、コンテンツステージを提供します。

■出張版！VRCくりえいてぃ部2

本イベントは、VRChat内で活動するクリエイター集団「VRCくりえいてぃ部」が主催する、VRSNSオンリーイベントです。バーチャルのクリエイターへリアルな発表・交流の場を提供し、アバターや衣装、3Dモデルなどの展示・販売が行われます。

今回が2回目の開催となり、Vは「ぷらちな」枠での協賛となります。

■全高2.0mの「ぶいっとMIX！ガチャ」登場！ブース紹介

公式サイト :https://event.vrccreative.net/

株式会社Vの出展するブースの中でもひときわ目を引くコンテンツが、全高2.0mを誇る巨大ガチャ筐体「ぶいっとMIX！ガチャ」です。

無料でご参加いただける本企画では、VRChatライフを彩るデジタルアイテムから、手元に残る物理アイテムまで、多彩な景品をご用意しています。

さらに、ハズレなしで景品が必ず当たる仕様となっており、VRChatユーザーの皆さまにお楽しみいただける内容となっています。

参加方法の詳細は当日会場内にてご案内いたします。

※ガチャは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■V社員と未来を語る「リアルChill面談 in くりえいてぃ部出張所」

VR空間で働くことや、VRChatでの制作活動を仕事にすることに関心のあるクリエイターの方々のために、「リアルChill面談 in くりえいてぃ部出張所」を設置いたします。

1枠10分の個別形式で、キャリアに関するご相談やVR業界での働き方、制作活動に関する話題について、V社員とリラックスした雰囲気の中でお話しいただけます。事前予約は不要で、当日ブースにて受付を行います。

呼び出し通知ツールの導入も予定しており、受付後は待ち時間を活用しながら会場内を自由に回遊いただくことが可能となる予定です。採用に関して事前に知りたい場合は、公式サイトをご覧ください。

採用情報 :https://v-inc.jp/recruit■人気アバターのコスプレイヤーも登場

ブース内では、VRChatで人気のアバターをモチーフにしたコスプレイヤーが、バーチャルとリアルをつなぐ案内人となり登場いたします。当日は、記念撮影もお楽しみいただけます。

■Xリポストキャンペーンも実施中

V公式Xアカウントでは、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で50名様に無料招待券を進呈するキャンペーンを実施します。

応募方法などの詳細は、V公式Xアカウントにて順次お知らせします。

■コンテンツステージ Sponsored by 株式会社V

著名クリエイターによる技術トークや、VRChatにおけるイベント制作、協賛企業からの情報発信など、多彩なプログラムをお届けします。

ステージ詳細：https://event.vrccreative.net/stage

■開催概要

イベント名：出張版！VRCくりえいてぃ部2

開催日時：2026年4月12日（日）

開催場所：池袋・サンシャインシティ 展示ホールB

入場料：全エリア入場チケット: 1,000円(入場特典付き)

公式サイト：https://event.vrccreative.net/

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営をおこない、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp



