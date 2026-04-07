ルーターなどの熱溜まり対策に2個のファンで放熱できる小型クーラー

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売しました。

コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートします。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現します。

【掲載ページ】

品名：小型クーラー

品番：TK-CLN32U 標準価格：4,400円（税抜き 4,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TK-CLN32U

24時間稼動するルーターなどの発熱対策に

ルーター・ネットワーク機器や、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートする小型クーラーです。

2個の大型ファンで熱溜まりを防止

静音ファンを2個搭載しているので、1台の機器はもちろん、2台の小型機器も同時に放熱できます。

24時間、静かに稼働し継続的に放熱します。低消費電力で、常時使用でも経済的です。

周りを気にせず使える静音設計

24時間動作させていても気にならない静音設計です。

オフィスや寝室など音が気になる場所でも快適に使用できます。

小型で省スペースだから設置しやすい

限られたスペースやケーブルボックスの中にも設置しやすい小型サイズです。

スタンド付きで2段重ねにも対応

高さを調整できるスタンドが付属しており、2段重ねにも対応します。一番下の段には機器を収納することもできます。

USB A給電でコンセント不要

USBポートを搭載したWi-Fiルーターなどの機器から、付属のUSBケーブルで接続するだけで動作します。

2台連結しての使用も可能

USBポートが2つついており、本製品を2台連結させて使用することもできます。

低消費電力設計

24時間の使用に便利。長時間の使用でも電力を抑えた経済的な運用が可能です。

熱を逃がしやすいスリット付き天板

スリット付きで、フラットな天板より放熱性に優れています。

電源ケーブル付属

電源ケーブルが付属しており、すぐに使用できます。

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【関連ページ】

ノートクーラー

https://www.sanwa.co.jp/product/dosvparts/notecooler/index.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TK-CLN32U

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