楽しみ方は無限大！「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」 原宿クエスト店 “選べる楽しさ”を追求した 「フージンツリー 原宿コース」

株式会社WDI JAPAN

販売開始 ： 2026年4月10日（金）

洗練された台湾料理をシャンパンと一緒に楽しめるレストラン「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」原宿クエスト店では、大皿をシェアしてお楽しみいただく、プリフィクススタイルの3名様以上のグループ限定コース「フージンツリー 原宿コース」を、4月10日（金）より販売します。



当コースではデザートとして、台湾の伝統的な人気スイーツである豆花（トウファ）をヘルシーで味わい深く仕上げた「富錦樹トウファ」を用意、20種類からお好きなトッピングアイテムをお選びいただき、自分好みのトウファをお楽しみいただけます。なお、このトッピングが楽しめるのは当コースのみとなっています。

「フージンツリー 原宿コース」では、「富錦樹台菜香檳」人気のメニューを多彩に盛り込み、大皿をシェアして楽しんでいただきます。用途やシチュエーション、メンバーの好みによってメニューを選べるプリフィクススタイルとなっており、様々なテイストをチョイスしながら、グループならではの「富錦樹台菜香檳」の世界観、構成をお楽しみいただけます。



いずれの料理も“新鮮な野菜をふんだんに取り入れ、しっかり味付けされながらも油を控えたヘルシーでやさしい味わい”というテーマのもと、本店同様のレシピで調理。その味わいは「ミシュランガイド」台北・台中版で2021年から5年連続して1つ星を獲得するほどの評価を受けており、そのクォリティと美味しさを証明しています。その卓越したテイストをぜひご堪能ください。

ヘルシーも美味しさも、楽しさも全部獲り！あなただけの「マイ・オリジナル富錦樹トウファ」を。

豆花（トウファ）とは、豆乳をやわらかく固めた、台湾などで親しまれている伝統的なデザートです。当コースの締めとして提供する「富錦樹トウファ」は、大豆の風味を感じられるなめらかでやさしい口当たりの豆花に、素材の味を活かしたシンプルで上品な味わいに加え、かき氷状にしたシロップのやさしい甘さと口どけも楽しめる一品。これに20品ものトッピングアイテムを用意しました。定番の花生（ピーナッツ）のほか、ハトムギや白キクラゲ、棗（なつめ）などの薬膳アイテム、サツマイモや紫芋でつくった芋圓（だんご）など、風味、食感、ヘルシー…あらゆる要素をラインナップに取り込んでいます。その日の気分、体調で楽しむ「マイ・オリジナル富錦樹トウファ」をお楽しみ下さい。

富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店 「フージンツリー 原宿コース」 販売概要

◇ 販売開始：

2026年4月10日（金）

◇ 提供時間：

終日 11:00～22:30（LO 21:30）

◇ コース名：

フージンツリー 原宿コース

◇ 価格：

お一人様 4,980円

※価格は税込、3名様より承ります。

◇ 内容：

１. 水蓮菜と木の実の炒め

２. 台湾揚げ出し豆腐

３. 下記より一品お選びください

・ イカとバジルの三杯ソース炒め

・ カキと揚げパンのニンニクソース

４. 下記より一品お選びください

・ 和牛赤身肉の麻辣醤炒め

・ 豚バラ肉の角煮 ナツメとハイビスカスソース（＋お一人様 600円）

５. 台湾まぜそば

※「花ニラとピータン豚挽肉のピリ辛炒め」も追加可能 （＋お一人様 500円）

６. 下記より一品お選びください

・ ズワイガニと雲丹のマーボドウフ

・ 蟹肉と海鮮の土鍋煮込み（＋お一人様 800円）

７. 富錦樹トウファ

トッピング全20種より、お好きな５種のトッピングを無料でお選びいただけます。

さらにお好みに応じて合計12種までオーダー可能です。（トッピング１種追加+\80）

＜トッピング＞

金木犀ゼリー／黒糖粉粿／黒糖粉角／ハイビスカス白玉／チアシード／サツマイモ芋圓（だんご）／紫芋芋圓（だんご）／ハトムギ／小豆／蓮子（はすの実）／紫米／白キクラゲ／花生（ピーナッツ）／サツマイモ蜜煮／紅棗蜜煮（ナツメ蜜煮）／花生糖（ピーナッツ飴）／イチゴ／パイナップル蜜煮／マンゴー／ドラゴンフルーツ

◇ 店舗：

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）原宿クエスト店

東京都渋谷区神宮前1丁目13-14 原宿クエスト5階／TEL 03-6434-7238

◇ 公式HP：

https://fujintree.jp

「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」とは

店内店内豚バラ肉の角煮 ナツメとハイビスカスソース富錦樹トウファ水蓮菜と木の実の炒め蟹肉と海鮮の土鍋煮込み

台北の松山空港の近くにある緑豊かなおしゃれエリア、富錦街（フージンジェ）でセレクトショップやカフェなどのライフスタイルショップを数々展開する富錦樹（フージンツリー）グループ創立者Jay Wu（ジェイ・ウー）によって、“洗練された台湾料理をシャンパン共にスタイリッシュに楽しめる店”として2014年台北にオープン。以来、台湾や日本のグルメ層や著名人などから人気を集め、2014年「世界の観光スポット50選」や、2018年に台湾政府が勧める「必ず食べるべきグルメ10選」に選出、2021年から2025年まで台湾本店（敦北店）が5年連続でミシュラン一つ星を獲得しました。今では台湾を代表するレストランとして世界各国からゲストを迎えています。



ここ日本においては、日本初上陸店としてCOREDO室町テラス店が2019年、東京・日本橋室町の複合商業施設「コレド室町テラス」にオープン。テラス40席を含め116席の広々としたスペースに、台北本店同様、大ぶりなガラス製ペンダントライトと、大きなボタニカルアート（植物を取り入れたアート作品）を配したクリエイティブ感とリラックスした雰囲気がブレンドされた居心地のよい空間で、日本向けにアレンジすることなく、厳選した台湾の食材や調味料を使用し、台北本店そのままの調理法で仕上げた本場の味をお楽しみいただいています。 また、2025年11月には、日本2号店として複合商業施設「原宿クエスト」の5階に原宿クエスト店がオープン、原宿に訪れる方々に新しい発見と、台湾の豊かな食文化をお届けしています。

～国内店舗～富錦樹台菜香檳 COREDO室町テラス店

※日本1号店

所在地 ： 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F

営業時間： 11:00～22:00（LO 21:00）

電話番号： 03-6262-5611

原宿クエスト店

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前1丁目13-14 原宿クエスト5階

営業時間： 11:00～22:30（LO 21:30）

電話番号： 03-6434-7238