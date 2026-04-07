混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”シリーズ第二弾！カラフルな見た目とシュガーパールの食感が楽しい！待望の原宿系動画クリエイターしなこさん監修「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、“SUSHIRO Cafe”からの新提案、混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”シリーズの第二弾として、原宿系動画クリエイターしなこさん監修の「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」を4月8日（水）より全国のスシローにて販売いたします。

“SUSHIRO Cafe”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、お客さまへとお届けしています。

この度、季節に合わせた味わいをお客さまご自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツをお客さまにご提供したい、という想いから“フラッペ”を開発し、3月18日（水）には第一弾として、ストロベリーとバニラの2種類を販売いたしました。

今回は第二弾として、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任いただいた、原宿系動画クリエイターしなこさん監修の商品を販売いたします。4月8日（水）より販売する「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」は、しなこさん監修のもと、味はもちろんのこと食感や色味にもこだわりました。フラッペベースはしなこさんのご意見をもとにピンク色に調整し、トッピングのカラフルな“シュガーパール”は10種類以上の候補の中から選んでいただきました。“SUSHIRO Cafe”のパティシエが全体のバランスの調整を行い、カラフルな見た目と食べてもおいしい、なめらかな口どけのひんやりスイーツが完成しました。ブルーベリーのフルーティーな味わいとヨーグルトの爽やかさがにぴったりです。

スシローの“フラッペ”は、お客さまご自身でよく混ぜて完成させるからこそ、出来立てを味わえるのが特長です。自分で混ぜるからこそ生まれる「絶妙なムラ」もぜひお楽しみください。さらに、しなこさん監修フラッペの販売を記念して、『しなこコラボ限定すし皿2種セット』と『スシローで使えるお食事券5,000円分』が当たるキャンペーンも実施いたします。

この機会にしなこさんと“SUSHIRO Cafe”のパティシエがタッグを組んで生まれた“飲むブルーベリーヨーグルトッペ”を全国のスシローでお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品概要

■商品名：飲むブルーベリーヨーグルトッペ

■価 格：税込380円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～販売予定総数40万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※トッピングのシュガーパールが硬いため、ご注意ください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

フォロー＆リポストキャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年4月8日（水）AM7時30分以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で40名さまに、しなこさんがデザインした『しなこコラボ限定すし皿2種セット』と『スシローで使えるお食事券5,000円分』が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年4月8日（水）～5月10日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式Xアカウントをフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをいいね＆リポスト

※初回は2026年4月8日（水）AM7時30分以降に投稿予定

■賞品・当選人数：『しなこコラボ限定すし皿2種セット』・『スシローで使えるお食事券5,000円分』×40名さま

【しなこコラボ限定すし皿2種セット】

※写真はイメージです。

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。2026年3月にロゴを新しくいたしました。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。

“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長 しなこさんについて

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。