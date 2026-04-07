4月25日(土)より【TVアニメ『氷の城壁』 POP UP SHOP in ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年4月25日(土)より【TVアニメ『氷の城壁』 POP UP SHOP in ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店】を開催致します。
「ウッぴー」のバウンドコーデで着飾った小雪たちの、描き下ろしイラストを使用した新商品が登場します。
■イベント概要
【会期】2026年4月25日(土)～5月6日(水・祝)
【場所】ブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店
所在地：東京都千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原ANNEX 5F
■商品情報
TVアニメ『氷の城壁』 アクリルスタンド ウッぴーバウンドver.
価格：各1,760円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 SNS風アクリルキーホルダー ウッぴーバウンドver.
価格：各1,100円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 トレーディングチケット風カード ウッぴーバウンドver.
価格：550円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 トレーディング缶バッジ
価格：550円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 ジオラマアクリルスタンド
価格：各1,100円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 クリアフラットポーチ
価格：2,200円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 ミニタオル
価格：各660円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 小雪の喜怒哀照Tシャツ
価格：3,850円（税込）
TVアニメ『氷の城壁』 前髪クリップセット
価格：各1,540円（税込）
■お買い上げ特典
【特典】ホログラムシート（全4種）
期間中、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【ホログラムシート（全4種）】をランダムで1枚差し上げます。
※なくなり次第終了致します
■TVアニメ『氷の城壁』放送・配信情報
・2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分～TBS系28局にて全国同時放送
・4月3日からNetflixにて先行配信開始 他各配信サイトでも順次配信
■最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/97796/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
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・ブシロードクリエイティブ公式X
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・ブシロードクリエイティブストア公式X
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(C)阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会