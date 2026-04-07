AI音声認識で猫忍者を育てる育成 x タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』が4月27日よりSteamにて早期アクセスを開始
インディーゲームスタジオ Pit-Stepは、育成シミュレーション × タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』 のSteam早期アクセス（Early Access）を、4月27日より開始することを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage1】
『ピカチュウげんきでちゅう』などの音声認識ゲームにインスピレーションを得た本作は、プレイヤーがマイクを通じて“猫忍者”に話しかけ、声で育成できる新感覚のゲームです。見た目も性格も異なる個性豊かな16体の猫忍者は、AI（Google社のGemini）による音声認識と感情生成によってプレイヤーの言葉にリアルタイムで反応するため、彼らとのコミュニケーションを楽しみつつより愛情を注いで育てることができます。
本作の魅力
『NINJA CATS: Tactics』は、マイクでの「音声入力」による育成と、クラシックなターン制バトルを融合した、”新感覚”のゲームです。16タイプの性格診断をベースにした個性豊かな猫忍者たちは、プレイヤーの発言を認識し、パラメータが変化します。可愛がったり、叱ったりと自由な声かけを重ねることで、バトルでの強さや信頼関係が高まります。勝敗を決めるのは戦略だけでなく、あなたの言葉と築いた絆。AI駆動のキャラクターと心を通わせ、猫たちを成長に導く体験が、未来のゲーム体験を実現します。
また、本作には、のりプロ、すぺしゃりて、Vlash、ゆにれいど！、ホロスターズの5つのVTuber事務所／グループから26名の声優を起用したことでも、大きな話題を呼びました。公式ホームページ（ https://ninja-cats-tactics.jp/ ）にて、10人の人間キャラクターのサンプルボイスを公開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage2】
早期アクセスの概要
早期アクセスでは、以下の要素をプレイ可能となります。早期アクセス開始後、適宜アップデートにて機能追加や更新を行う予定です。
・16体の猫忍者キャラクターとの音声による会話・育成
（性格やスキルなどがそれぞれ異なり、全キャラクター分の収録ボイスを反映）
・タクティカルバトル（シングルプレイ：NPCとの対戦）
・ストーリーモード（全22話・日本語フルボイス）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage3】
本作品の基本情報
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成シミュレーション × タクティカルバトル
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvPあり）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー： https://youtu.be/rStR25rLZ7E
・公式サイト： https://ninja-cats-tactics.jp/
今後さらに情報公開がある場合は、弊社プレスリリースおよび、公式サイトおよび公式Xアカウント（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にてお知らせいたします。
配信元企業：株式会社Pit-Step
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage1】
『ピカチュウげんきでちゅう』などの音声認識ゲームにインスピレーションを得た本作は、プレイヤーがマイクを通じて“猫忍者”に話しかけ、声で育成できる新感覚のゲームです。見た目も性格も異なる個性豊かな16体の猫忍者は、AI（Google社のGemini）による音声認識と感情生成によってプレイヤーの言葉にリアルタイムで反応するため、彼らとのコミュニケーションを楽しみつつより愛情を注いで育てることができます。
本作の魅力
『NINJA CATS: Tactics』は、マイクでの「音声入力」による育成と、クラシックなターン制バトルを融合した、”新感覚”のゲームです。16タイプの性格診断をベースにした個性豊かな猫忍者たちは、プレイヤーの発言を認識し、パラメータが変化します。可愛がったり、叱ったりと自由な声かけを重ねることで、バトルでの強さや信頼関係が高まります。勝敗を決めるのは戦略だけでなく、あなたの言葉と築いた絆。AI駆動のキャラクターと心を通わせ、猫たちを成長に導く体験が、未来のゲーム体験を実現します。
また、本作には、のりプロ、すぺしゃりて、Vlash、ゆにれいど！、ホロスターズの5つのVTuber事務所／グループから26名の声優を起用したことでも、大きな話題を呼びました。公式ホームページ（ https://ninja-cats-tactics.jp/ ）にて、10人の人間キャラクターのサンプルボイスを公開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage2】
早期アクセスの概要
早期アクセスでは、以下の要素をプレイ可能となります。早期アクセス開始後、適宜アップデートにて機能追加や更新を行う予定です。
・16体の猫忍者キャラクターとの音声による会話・育成
（性格やスキルなどがそれぞれ異なり、全キャラクター分の収録ボイスを反映）
・タクティカルバトル（シングルプレイ：NPCとの対戦）
・ストーリーモード（全22話・日本語フルボイス）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346194/images/bodyimage3】
本作品の基本情報
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成シミュレーション × タクティカルバトル
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvPあり）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー： https://youtu.be/rStR25rLZ7E
・公式サイト： https://ninja-cats-tactics.jp/
今後さらに情報公開がある場合は、弊社プレスリリースおよび、公式サイトおよび公式Xアカウント（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にてお知らせいたします。
配信元企業：株式会社Pit-Step
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