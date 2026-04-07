株式会社エス・ワイ・エス、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345114/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社エス・ワイ・エス（東京都港区 代表取締役 梶原大樹、以下エス・ワイ・エス）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
エス・ワイ・エス は、宿泊施設向けの直販予約システム「OPTIMA BOOKING」や法人・団体向け予約管理などのソリューションを開発・運営するIT企業です。直販予約の最適化を通じて収益向上や顧客体験の向上を支援するほか、関連システムやメディア連携サービスも展開しています。
同社では、ZACに工数や進捗データを蓄積し、正確な原価/収支の把握・管理のためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては、上記の実現とともに、ZACに蓄積したデータを経営判断に活かせる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社エス・ワイ・エス（東京都港区 代表取締役 梶原大樹、以下エス・ワイ・エス）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
エス・ワイ・エス は、宿泊施設向けの直販予約システム「OPTIMA BOOKING」や法人・団体向け予約管理などのソリューションを開発・運営するIT企業です。直販予約の最適化を通じて収益向上や顧客体験の向上を支援するほか、関連システムやメディア連携サービスも展開しています。
同社では、ZACに工数や進捗データを蓄積し、正確な原価/収支の把握・管理のためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては、上記の実現とともに、ZACに蓄積したデータを経営判断に活かせる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ