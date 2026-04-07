オンラインセミナー『損益分岐点売上高引き下げ（＝利益拡大）セミナー』2026年6月1日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『実践！損益分岐点売上高引き下げ（＝利益拡大）セミナー』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
本セミナーでは、企業の安定経営に不可欠な「損益分岐点売上高とその引き下げ方法」を徹底解説します。
損益分岐点売上高は、利益を確保するために達成しなければならない売上高であり、利益確保の合格ラインとも言えます。合格ラインを引き下げ、実際の売上高を維持や増加させることができれば利益は拡大します。
セミナーの前半では、損益分岐点分析の基本やその引き下げ方法を解説します。セミナーの後半では、トヨタグループなど大手企業も採用している、すぐに実践できる固定費削減の具体策をご紹介します。
損益分岐点売上高を引き下げて利益体質を強化し、不確実な時代を乗り越える経営力を養うこの機会をぜひご活用ください。
【セミナー内容】
１．今日の目的
損益分岐点売上高を引き下げる方法を知り、経営の安全性を高める
２．損益分岐点分析とは？（前半）
（１）損益分岐点売上高の意義
（２）損益分岐点の活用の準備
（３）経営安全率とは？
（４）経営安全率を高めるには？
３．固定費削減の具体的メニューの紹介と売上高アップの手法とは？（後半）
（１）７つのメニューの紹介
紹介例の一部
・エレベーターの保守点検・リニューアル工事で40％削減
・エアコンの消費電力とガス代の削減方法
（２）利益を確保するために、売上高そのものを上げるとしたら？
【準備物】
電卓
【開催日】
2026/6/1（月）13：00～14：00
【講 師】
株式会社アタックス
次世代リーダーズ支援室 経営支援責任者 税理士 入駒 慶吾
株式会社アタックス
次世代リーダーズ支援室 産業カウンセラー 諸戸 和晃
【受講料】
無料
【対 象】
・損益計算書を見ている方
・経営の安全性を高めたい方
・利益を拡大したいと思うが、何から手を付けていいか分からない方
・コスト削減の具体的な方法を知りたい方
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2293
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
本セミナーでは、企業の安定経営に不可欠な「損益分岐点売上高とその引き下げ方法」を徹底解説します。
損益分岐点売上高は、利益を確保するために達成しなければならない売上高であり、利益確保の合格ラインとも言えます。合格ラインを引き下げ、実際の売上高を維持や増加させることができれば利益は拡大します。
セミナーの前半では、損益分岐点分析の基本やその引き下げ方法を解説します。セミナーの後半では、トヨタグループなど大手企業も採用している、すぐに実践できる固定費削減の具体策をご紹介します。
損益分岐点売上高を引き下げて利益体質を強化し、不確実な時代を乗り越える経営力を養うこの機会をぜひご活用ください。
【セミナー内容】
１．今日の目的
損益分岐点売上高を引き下げる方法を知り、経営の安全性を高める
２．損益分岐点分析とは？（前半）
（１）損益分岐点売上高の意義
（２）損益分岐点の活用の準備
（３）経営安全率とは？
（４）経営安全率を高めるには？
３．固定費削減の具体的メニューの紹介と売上高アップの手法とは？（後半）
（１）７つのメニューの紹介
紹介例の一部
・エレベーターの保守点検・リニューアル工事で40％削減
・エアコンの消費電力とガス代の削減方法
（２）利益を確保するために、売上高そのものを上げるとしたら？
【準備物】
電卓
【開催日】
2026/6/1（月）13：00～14：00
【講 師】
株式会社アタックス
次世代リーダーズ支援室 経営支援責任者 税理士 入駒 慶吾
株式会社アタックス
次世代リーダーズ支援室 産業カウンセラー 諸戸 和晃
【受講料】
無料
【対 象】
・損益計算書を見ている方
・経営の安全性を高めたい方
・利益を拡大したいと思うが、何から手を付けていいか分からない方
・コスト削減の具体的な方法を知りたい方
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2293
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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