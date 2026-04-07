株式会社建築家コミュニティ（本社：千葉県浦安市、代表取締役：中塚佳寿紀）は、公式LINEアカウントにおいて生成AIを活用したAI営業担当「Lシンク」を正式に採用いたしました。複雑なライセンス体系を持つ3DモデリングソフトRhinoceros（ライノセラス）の導入検討者に対し、24時間リアルタイムでのナビゲーションを提供します。また、採用を記念して期間限定3,000円OFFクーポンを配布いたします。

AI営業担当「Lシンク」とは

Lシンクは、株式会社ライトアップ（東証グロース証券コード6580）が開発したLINE公式アカウント上で動作する、生成AIを活用した営業支援システムです。従来型のシナリオ型LINEツールと異なり、顧客側の想定外の質問に対しても生成AIが自動対応することが可能です。顧客との対話履歴を蓄積するため、自動的に個別最適化した応答をすることができます。

本取り組みの背景と狙い

生成AIがもたらす利便性：リアルタイム対応と検索性向上

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日々の業務に邁進する設計者や、課題制作に打ち込む学生は、夜間や休日にソフトウェアの選定・導入を検討するケースが少なくありません。本AI営業担当の導入により、深夜帯や弊社休業日であっても、ライセンスに関する疑問を即座に解消できる体制を構築いたしました。ユーザーの活動サイクルに寄り添い、検討段階での「待ち時間」をゼロにすることで利便性の最大化を図ります。また、「Webサイトのどこに必要な情報があるか分からない」といった、専門性の高いBtoB製品特有の情報検索におけるストレスを解消します。普段から最前線で顧客対応を行っている代表自らがLシンクを構築することで、情報の精度を維持。ユーザーが求める答えに最短距離でたどり着ける「スマートな案内役」としての環境を実現しました。

将来的な展望：独立起業した建築設計者の「営業課題」をテクノロジーで解決

将来的には、本取り組みを通じて蓄積した知見を活かし、独立起業した建築設計者が直面する「営業リソースの不足」という課題解決に寄与したいと考えています。特に個人事務所においては、「案件が集中しすぎて対応しきれない」「繁忙期を過ぎると案件が途切れてしまう」といった、受注とリソースの調整が経営上の大きな負担となっています。こうした波を、24時間稼働する生成AIがフロント（窓口）を担うことで平準化し、商機の損失を防ぐことができるのか。その可能性を自社での実践を通じて探り、個人の建築設計事務所が持続的に成長できる新たな営業モデルを提案してまいります。

Lシンク導入記念キャンペーン

Lシンク導入記念として、公式LINE友だち登録をされた方に限定で割引クーポンを差し上げるキャンペーンを行います。この機会に是非、株式会社建築家コミュニティの公式LINE友だちになってください。特典内容： ECサイト「建築家コミュニティのお店」の3,000円OFFクーポン対象商品： Rhino8 商用版 / Rhino8 アップグレード商用版受取方法： 公式LINE登録時の初回メッセージにて自動配布有効期限： 2026年5月末日まで

■ 株式会社建築家コミュニティについて

主に建築設計者様をお客様として、3Dモデリングソフト｜Rhinoを軸としたスマートな業務プロセスをご提案しています。また、Lシンク導入についても、ご要望があれば商談を承ります。問い合わせフォームよりお問合せください。■株式会社建築家コミュニティhttps://www.kenchikuka-community.com■ECサイト｜建築家コミュニティのお店https://kenchikuka.official.ec■Lシンクのご紹介https://www.kenchikuka-community.com/?page_id=6118■お問合せフォームhttps://www.kenchikuka-community.com/?page_id=98