CS放送「衛星劇場」では、「ＯＳＫ日本歌劇団 翼和希バースデーSP」と題し、翼和希の出演作を4月12日(日)と19日(日)に一挙放送します。

1922年に松竹楽劇部として結成されたOSK日本歌劇団。2024年9月にOSK日本歌劇団のトップスターに就任し、新たな歴史の扉を開いた翼和希は、朝ドラ『ブギウギ』への出演が話題を集めた今最も輝くスターのひとりです。衛星劇場では翼和希の誕生日(4月15日)を祝し、「OSK日本歌劇団 翼和希バースデーSP」として、4月12日(日)＆19日(日)の2週にわたり、バースデー記念の特別編成をお届け！テレビ初放送となる「トップスター翼和希 REVUE SHOW！」を含む7作品をお送りします。ぜひご覧ください。

トップスター翼和希 REVUE SHOW！

★CS衛星劇場にて、4月19日(日)午後8:30～ テレビ初放送！

2025年11月/大阪・ナレッジシアター[出演]翼和希、千咲えみ、華月奏、羽那舞、紫咲心那、有絢まこ、空良玲澄、梅名希歩、柊湖春OSK日本歌劇団のトップスター、翼和希によるREVUE SHOW！ジャンルを超えて愛されてきた名曲の数々をちりばめ、レビューならではの華やかな演出とともに多彩な魅力を凝縮したステージ！リズミカルなビートに乗せた力強い歌声とダイナミックなダンスで幕を開け、情熱的なラテンナンバーが彩るフィナーレへと駆け抜ける、躍動感あふれるノンストップのレビューショーをお楽しみください。

ＯＳＫ日本歌劇団 翼和希バースデーSP

4月12日(日)午後4:15～**へぼ侍～西南戦争物語～**2024年1月19日 大阪・扇町ミュージアムキューブ・CUBE01[出演]翼和希、天輝レオ、壱弥ゆう、唯城ありす 他

4月12日(日)午後6:45～**第42回「たけふレビュー～The Diamond Quality～」**2022年 福井県・越前市文化センター 大ホール[出演]翼和希、舞美りら、千咲えみ、穂香めぐみ 他

4月12日(日)午後8:00～**2025年 レビュー 春のおどり**2025年6月16日 大阪松竹座[出演]翼和希、千咲えみ、白藤麗華、華月奏 他

4月19日(日)午後2:00～**ミュージカル「三銃士 THE THREE MUSKETEERS」**2025年2月7日/大阪・ナレッジシアター[出演]翼和希、千咲えみ、華月奏、登堂結斗 他

4月19日(日)午後4:45～**翼和希トップスター就任記念「Revue in Kyoto レゼル～Les Ailes～南座バージョン」**2025年4月/京都・南座[出演]翼和希、千咲えみ、華月奏、椿りょう 他

4月19日(日)午後6:15～**2025年 レビュー 夏のおどり**2025年8月/東京・新橋演舞場[出演]翼和希、千咲えみ、白藤麗華、華月奏 他

4月19日(日)午後8:30～ テレビ初放送！**トップスター翼和希 REVUE SHOW！**

★「ＯＳＫ日本歌劇団 翼和希バースデーSP」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/OSK

★「ＯＳＫ日本歌劇団 翼和希バースデーSP」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=OE28O1mNUaQ

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