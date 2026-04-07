AIツール「Claude Code」の実践講座をオンライン開催。プログラミング不要、3時間で業務自動化スキルを習得。申込者数1100人を突破【株式会社Uravation】

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、AI開発ツール「Claude Code」の実践スキルを3時間で習得できるオンライン講座を2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり開催いたします。

プログラミング経験不要で、ChatGPTやClaude.aiは使っているが「業務が変わるほどの効果を実感できていない」というビジネスパーソンを対象に、AIに仕事を丸ごと任せる実践的な手法を指導します。

開催背景

Claude Code 実践講座（初級編 4/18・発展編 4/19）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/23_1_e89ab66e9485b7dcc7d01cecd40ff036.jpg?v=202604070151 ]

Anthropic社が提供するAI開発ツール「Claude Code」は、ファイル操作・コード生成・業務自動化を自然言語の指示だけで実行できるツールとして、エンジニアだけでなくビジネスパーソンの間でも急速に利用が広がっています。

一方で、「インストールしたものの何から始めればいいか分からない」「ChatGPTとの違いが実感できない」という声も多く、実務で活用できるレベルに到達するためのガイダンスが求められています。

本講座では、累計4,000名以上へのAI研修実績を持つ講師が、プログラミング未経験者でも3時間で業務に活かせるスキルを習得できるプログラムを提供いたします。

初級編：プログラム（4月18日）

第1部（40分）：Claude Codeの世界を理解する

・ Claude / Claude Code / Claude for Workの違いと選び方

・ CLAUDE.md - AIに"仕事の地図"を渡す技術

・ セットアップ確認と基本操作

第2部（55分）：実践ワークショップ

・ フォルダ整理の自動化 - 散らかったPCをAIが一括で片付ける

・ ドキュメント自動生成 - 議事録から資料を一発で作る

・ ミニアプリ開発 - 「こんなツール欲しい」を30分で形にする

第3部（15分）：明日からの一歩

・ 自分の業務でのClaude Code活用方針を決定

・ 自分用CLAUDE.mdテンプレートを作成して持ち帰り

発展編：プログラム（4月19日）

初級編 プログラム詳細（3時間）

1. Skills活用（40分）：業務テンプレート化と自動化

2. MCP連携（35分）：Google、Notion、Slack等の外部ツール統合

3. Agent Teams & OpenClaw（45分）：複数AI並列処理と24時間稼働システム

4. 自動化とアプリ開発（40分）：Cronジョブ設定とWebアプリ構築

5. 運用・次のステップ（10分）

講座の特長

1. 「質問する」から「仕事を任せる」へ

ChatGPTのような「テキストが返ってくるAI」ではなく、「ファイルが完成して保存されるAI」の使い方を体系的に学びます。ブラウザAIとの決定的な違いを3時間で体感できます。

2. ハンズオン形式で「動くもの」を持ち帰る

講義を聞くだけでなく、実際に手を動かしてフォルダ整理・ドキュメント生成・ミニアプリ作成を体験します。講座終了時には自分の業務で使えるスキルが身についた状態になります。

3. 充実の参加特典

セットアップガイド動画、アーカイブ動画、投影資料PDF、CLAUDE.mdテンプレート5種、業務効率化プロンプト集を参加者全員に提供いたします。

参加特典

初級編に申し込む（4/18）(https://luma.com/wrcjtges)

Claude Code 活用講座｜初級編（4月18日 14:00-17:00）

発展編に申し込む（4/19）(https://luma.com/x3zcg8ai)

Claude Code 活用講座｜発展編（4月19日 14:00-17:00）

講師プロフィール

佐藤 傑（さとう すぐる） ― 株式会社Uravation 代表取締役

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ）は1.4万部を突破。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。自身もClaude Codeのヘビーユーザーであり、研修事業の管理・執筆・SNS運用・請求書発行まで業務の大部分をClaude Codeで自動化しています。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/23_2_e2a0db070c770206ec58d0fc1c1bfbb6.jpg?v=202604070151 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com