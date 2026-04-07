カフェの味を、旅先でも。ポータブルエスプレッソマシン「E-Coffee」が日本初上陸、4/7(火)より先行販売開始！

株式会社Reen

株式会社Reen（本社：東京都世田谷区、代表：市川貴史）は、本格エスプレッソがどこでも飲めるポータブルエスプレッソマシン「E-Coffee」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて本日4月7日（火）12時から先行販売を開始いたします。

■Nuttii（ナッティ）について

株式会社Reenは、中国深圳にあるコーヒーメーカーブランド「Nuttii（ナッティ）」の日本正規代理店（Nuttii Japan）として販売・運営をしております。

Nuttiiは常に、コーヒーの抽出方法の限界を打ち破ることに取り組んできました。

キッチンやカフェといった屋内空間からスペシャルティコーヒーの抽出を解放し、さまざまな大型マシンから抽出器具を自由にすることを目指しています。コーヒー愛好家が屋外でもいつでもどこでも、手軽に新鮮で美味しいコーヒーを淹れられるようにし、アウトドアの旅に喜びを加えたいと考えています。

TIMEMOREとのコラボレーションの歩み

TIMEMOREはスペシャルティコーヒー業界において著名なブランドであり、コーヒーグラインダーおよびドリップ器具の研究・開発に長年取り組んできました。

NuttiiとTIMEMOREは異なるルーツを持ち、異なるセグメントに注力していますが、「コーヒー体験を継続的に高める」という共通の目標を持っています。2022年、互いの情熱と将来への共有ビジョンに触発され、両チームは強みを結集し、製品開発における緊密なコラボレーションを始めることを決意しました。

■クオリティとスタイリッシュさを兼ね備えたコーヒー器具の新定番「E-Coffee」

これまでエスプレッソは「カフェでしか飲めない」「高い機械を買わないといけない」そんな常識がありました。E-Coffeeはそんな常識を壊す、画期的なコーヒー器具です。

本格的なエスプレッソを3万円台で実現し、家やカフェに縛られずどこでも飲む事が出来ます。

☑︎ 最大20気圧で安定した抽出

☑︎ 水から2分半でトロトロのエスプレッソに。

☑︎ お湯を使えば1度の充電で100杯以上抽出。

☑︎ ゴールデンカップ基準の安定した美味しさ

☑︎ コーヒー粉とカプセル両対応

時間をかけたい時はコーヒー豆から挽き、時間がない時はカプセルでエスプレッソを楽しめます。

時間や場所で使い分ける2WAY仕様。

以下、メーカー代表コメント

"E-Coffeeはプロフェッショナルクオリティと、スタイリッシュで旅に適したデザインを兼ね備えています。初めてのポータブルコーヒーメーカーではありませんが、TIMEMOREと共同制作した真摯な傑作です。私たちの深いコーヒーの知識をもとに磨き上げ、多くのベテランコーヒーエキスパートやチャンピオンとともに繰り返しテストを重ねました。"

■ エスプレッソに場所と時間が関係無くなりました。

充電式で持ち運び可能のため、いつでもエスプレッソを楽しめます。

水からでも2分半で92°のエスプレッソに。

■インフルエンサー様の動画

・Metel珈琲 木下様

https://www.youtube.com/watch?v=sdJK3Z3ZwxI&(https://www.youtube.com/watch?v=sdJK3Z3ZwxI&)

「ポータブルエスプレッソマシンはこれまでも色々使ってきましたが、 今回のE-Coffeeは付属品や構造が少し違っていて、 「美味しいエスプレッソを淹れること」にかなり特化している印象でした。 エスプレッソがまだよく分からないと言いながらも、 実際に使ってみると、とても滑らかで驚きました。 これから使いながら、もう少し理解を深めていきたいと思います 」

・A k i | コーヒーのある暮らし 様

https://www.instagram.com/p/DV9hbp6k-1r/

「使ってみると...手間が少なく、簡単に抽出ができました♪湯沸かし機能付きなので、これからの時期は外でエスプレッソを楽しむのも良いかもです～◎」

・ほっと ️コーヒー推しの暮らし 様

https://www.instagram.com/p/DWD5mqIE_7Y/

「20気圧の抽出なので、動画で見たようにめちゃくちゃトロトロのクレマたっぷりに抽出できます！まだやってないですが、ラテアートも余裕で出来そう」

・Rei 様

https://www.instagram.com/p/DV-oIZSkup4/(https://www.instagram.com/p/DWD5mqIE_7Y/)

「実際に使ってみると思ったより手軽でびっくり。エスプレッソがこんなに簡単に作れるなんて…」

■先行販売情報

GREEN FUNDINGにて4月7日12:00より発売開始です。

最大40%OFFでご購入可能。全員が6,000円以上お得にご購入出来るチャンスです。

・ご購入はこちら

https://greenfunding.jp/lab/projects/9322

・期間：2026年4月7日（火）- 2026年4月30日（木）

■製品情報

製品名：ポータブルエスプレッソマシン E-Coffee（イーコーヒー）

価格：33,000円(税込) *2026年7月より通常販売開始予定

抽出方式：電動

最大圧力：20気圧

対応コーヒー：コーヒー粉 / ネスプレッソ対応カプセル

抽出時間：冷水 2分30秒 / 沸騰水30秒

電源：内蔵バッテリー

充電方式：タイプC

重量：約800g

サイズ：約217 × 74 × 74mm

素材：アルミニウム合金 / 食品グレードABS / ステンレス鋼

■会社情報

会社名：株式会社Reen

所在地：〒154‐0017 東京都世田谷区世田谷4丁目8-7 WORK LABEL407

設立：2022年5月10日

代表者：市川貴史

事業内容：コーヒー器具の通信販売

会社HP：https://www.reen.co.jp/

＜以下、メディアの方向けの情報になります＞

▼本リリースに関連する画像素材は下記よりダウンロードできます

https://drive.google.com/drive/folders/1aqKpvYVuSVZahKHqelRS2TnVKfbQE5wb?usp=sharing

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Reen（代表：市川）

メールアドレス：company@reen.co.jp

株式会社ReenはNuttii（ナッティ）の日本正規代理店として活動しております。E-CoffeeはNuttiiの「家と外のコーヒーの境界線を無くす」という理念を体現した商品です。カフェでしか飲めない、高い機械を買わなければ飲めなかったと思っていたエスプレッソを、自由にどこでにでも持ち運んで楽しんで下さい。