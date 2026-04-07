会社の電話がどこでも使える時代へ 　全国の市外局番に対応した次世代クラウド回線サービス【MOT/0ABJ】を提供開始

株式会社バルテック

32,000社以上の導入実績を持つクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、開通工事・回線敷設不要、03番号をはじめとする全国の市外局番が利用できるクラウド回線サービス「MOT/0ABJ」(https://www.mot-net.com/mottel/start-plan)の提供を開始しました。これにより、場所や端末に縛られない柔軟な電話環境を実現し、リモートワークや拠点分散型のビジネスにおける業務効率化と顧客対応力の向上に貢献します。

■「MOT/0ABJ」とは？

IP化した電話通信網とクラウドPBXを活用して地域に応じた固定電話番号をクラウドに集約し、柔軟なデジタル連携を実現する次世代クラウド電話番号サービスです。対応する固定電話番号は、東京03や大阪06などの主要都市はもちろん、全国の津々浦々の市外局番を利用することができます。

インターネット環境を電話に活用するので、新たに電話だけのために回線を引き込む等の開通工事・回線敷設の手間を削減できます。

また、2025年1月から開始された双方向番号ポータビリティにも対応。お使いの固定電話番号を変更することなく利用でき、回線数や同時通話数の増減が柔軟で、繁忙期にも迅速に対応できます。さらにIP通信網を活用したクラウド上のデジタルサービスなので、サービス拠点に縛られず、さまざまなシステム連携でき、クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」や、お使いの既存ビジネスフォンと連携することでオフィス、リモートワーク、店舗といったあらゆるビジネスシーンに合わせて迅速な事業展開が可能となります。

クラウド電話回線【MOT/0ABJ】については

https://www.mot-net.com/mottel/start-plan(https://www.mot-net.com/mottel/start-plan)

■クラウド電話番号サービス【MOT/0ABJ】の導入メリット

回線工事が不要

従来の電話回線のように、電話線を引き込む立ち会い工事を待つ必要がありません。

今の番号もそのまま使える

今お使いの電話番号をクラウドへ。番号ポータビリティ（LNP）で、そのまま継続利用が可能です。

■【MOT/0ABJ】×クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」セット導入のメリット

専用機器も不要

回線工事も、専用機器の設置も不要。クラウド完結で、スムーズな開通を実現します。

災害時もビジネスを止めない

出社困難な状況でも、自宅や避難先から「03・06などの番号」でそのまま業務を継続できます。

導入・運用の窓口を一本化

回線・システムをワンストップ提供。窓口を一つに絞ることで、万が一のトラブル時も安心です。

■【MOT/0ABJ】×「MOT/TEL（モッテル）」想定利用シーン

【スタートアップ・中小企業の電話環境構築】

●課題

電話設備（PBX）の導入コストが高い

IT担当がいない

人数変動が多い

●活用イメージ

PCやスマホにアプリを入れるだけで内線・外線が使える

新入社員の番号追加も即対応

初期費用を抑えてスモールスタート

●メリット

工事不要・低コスト

拡張性が高い（人数増減に強い）

管理画面で一元管理

【リモートワーク体制の整備】

●課題

在宅だと会社の電話が取れない

個人携帯を使うと管理が難しい

通話履歴の共有ができない

●活用イメージ

自宅から会社番号で発着信

チームで着信を分担（同時着信・順番着信）

通話履歴や録音をクラウドで共有

●メリット

働く場所に依存しない

情報共有がスムーズ

セキュリティ・管理性向上

【拠点分散企業の代表番号統合 】

●課題

支店ごとに電話番号がバラバラ

顧客がどこにかければいいか分からない

拠点間連携が弱い

●活用イメージ

全国共通の代表番号を設置

着信を自動で最適な拠点へ振り分け

IVR（音声ガイダンス）で部署選択

●メリット

顧客体験の向上

対応漏れの防止

拠点をまたいだ効率的な運用

【営業・カスタマーサポートの効率化】

●課題

誰が対応したか分からない

対応品質にばらつき

引き継ぎが大変

●活用イメージ

通話録音で応対品質をチェック

CRMと連携して顧客情報を表示

通話内容のログを蓄積

●メリット

教育・改善がしやすい

顧客対応の質が均一化

データ活用による営業強化

■費用について

●初期費用

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/859_1_a202bfa1a40d51278560ad1e2bcc26e8.jpg?v=202604070351 ]

●月額費用

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/859_2_7b8c7be48a79a021a930dd68fda0c7b3.jpg?v=202604070351 ]

●通話料

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/859_3_e295ca1ce33811be12971eff9697e6b9.jpg?v=202604070351 ]

●オプション

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/859_4_172bc6ea65c1ed7c0a872565fecc33c0.jpg?v=202604070351 ]

■クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」について

「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンやPCで会社番号の受発信ができるクラウド型PBXです。累計導入実績32,000社を超え、官公庁や大手企業にも採用されています。専用アプリによる高品質な通話、ネットFAX、チャット、名刺管理などの豊富な機能を備え、企業のDX推進を支援します。

「MOT/TEL（モッテル）」 公式サイト：https://www.mot-net.com/mottel/(https://www.mot-net.com/mottel/)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ボディカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)