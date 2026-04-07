世界中のクルマ好きに特化したソーシャルメディア「CarVibes(R)」新機能2機能をリリース

T&Fアセットマネジメント株式会社

この度T&Fアセットマネジメント株式会社 (神奈川県横浜市 代表取締役兼CEO：大越隆行)は、世界中のすべてのクルマ好きに向けたSNS「CarVibes(R)（カーバイヴス）」が、「自分の投稿を他SNSへ自動転載できる機能」と愛車登録台数を最大10台まで登録できる「愛車登録機能」の２機能をリリースした事をお知らせ致します。

(1)CarVibes(R)で投稿した内容を他SNSへ転載できる自動転載機能（新機能1）

自身の投稿を他のサービスにも転載させたいという際に、転載先を選択するだけで他サービスのSNSに簡単に自動転載が可能になりました。何よりも投稿するユーザーの負荷軽減、ユーザーエクスペリエンスを向上し、ユーザーにとっての「投稿の手間」を極力排除しながらも、より自由な表現を1人1人が目指せるサービスを探究し、今回実装しました。対応ソーシャルメディアはもちろん、AIサービス、ビジネスチャットツールなど幅広く対応します。

【対応Social Media】Instagram、X、Threads、Facebook、Messenger、LINE

【対応ビジネスツール】Slack、Teams

【対応AIツール】ChatGPT



【実際の画面/スマホ画面：下記】

(2)愛車一覧、最大10台まで登録可能な複数台登録可能な愛車登録機能（新機能2）

従来、CarVibes(R)では自分の愛車は1台までしか登録できませんでした。こうした問題を今回の新機能実装によって、課題を解消させ、複数台持ちのユーザーが自身の愛する愛車の画像、年式、メーカー、走行距離などを各種入力・登録して自分のマイページで10台まで管理できるようになりました。

また、気分によってメイン画像で使いたい愛車をその時の気分で選択して使い分けて表示させられるようになりました。これも、こよなく愛車を愛するユーザーならではの機能となります。

【CarVibes(R)ページ】https://carvibes.jp/(https://carvibes.jp/login)

【ログイン画面・投稿一覧ページ】



クルマ好きな世界中のすべての人へ（創設者兼CEO 大越より）

代表者である大越自らが、こよなくクルマを愛するということもあり「もっと世界中のクルマ好きの人たちが、自分の愛車を投稿出来る場所を提供し、世界中の人と繋がれる場所を創りたい」

そんな想いから生まれたプロダクトが、CarVibes(R)︎でした。

自分が乗ってる「車種繋がり」で様々な人と繋がったり、メンテナンスの時の「こういう時ってみんなどうしてるんだろう？」という悩み・相談から、「ディーラー選び」、タイヤやホイール、その他のカスタマイズ・チューニング、また「どうでも良いつぶやき」に至るまで、ありとあらゆるクルマにまつわる全てを、このCarVibes(R)で表現したい、そんな壮大なテーマから始まり、日常的に多くのユーザーが感じている課題解決に繋がる糸口としても、役立ててもらえるようにしたい。そして何よりクルマがある生活、クルマを通じて、「楽しさ」や「その魅力」を表現するために、本サービスを9ヶ国言語対応の世界展開をするサービスとして、ローンチするに至りました。

クルマを愛する世界中のすべての人へ。クルマ好きから役立てられることを期待し、1人でも多くの方に愛車との思い出や、日々の相棒との記録をCarVibes(R)︎へ記して頂けたら幸いです。

IP・知的財産権について

※日本国及び、EU・UK(英国)において、CarVibes(R)は商標登録されており、商標権を有します。

(日本) 商標登録証: 登録第 6765069号

(EU/UK) 国際登録番号: 1782830号

会社概要

・会社名 T&Fアセットマネジメント株式会社

・代表者 代表取締役兼CEO 大越 隆行

・資本金 \10,000-

・事業内容 CarVibes(R)事業の企画・運営・開発、経営コンサルティング事業、その他

・各種問合せURL

運営会社サイト）https://www.tandf-asset-management.jp/

CarVibesサイト）https://carvibes.jp/login

※本プレスリリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先（詳細はお問い合わせください）

※詳細なお問合せは、各種運営会社 T&Fアセットマネジメント株式会社の公式サイト及びCarVibesサイトをご確認ください。