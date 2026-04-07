株式会社Helpful、Shopify向けアプリ「店舗在庫みえる」をリリース--実店舗の在庫状況をECサイトにリアルタイ ム表示

株式会社Helpful

株式会社Helpful（所在地：東京都目黒区、代表取締役：和田祐耶）は、Shopify向けアプリ「店舗在庫みえる」を2026年3月14日よりShopify App Storeにて提供開始しました。

■背景

実店舗とECを併用するオムニチャネル運営では、「この商品は〇〇店舗にありますか？」という在庫問い合わせが運用担当者の負担になるケースが多くあります。本アプリはこの課題を解消するために開発されました。

■「店舗在庫みえる」とは

商品ページに店舗ごとの在庫状況（在庫あり／残りわずか／なし）をリアルタイムで表示するShopifyアプリです。在庫の増減を自動で反映し、顧客が来店前に在庫を確認できるため、無駄足の防止と問い合わせ対応の削減につながります。

■Liquidでは実現できない在庫表示を可能に

ShopifyのテーマはLiquid（Shopify独自のテンプレート言語）で構築されていますが、Liquidからアクセスできるのはオンラインストア用のロケーションの在庫のみです。そのため、実店舗など複数ロケーションの在庫状況をテーマだけで表示することは仕様上できません。

「店舗在庫みえる」はAdmin APIを利用することで、この制限を回避。Liquidでは参照できない全ロケーションの在庫情報をリアルタイムで取得し、商品ページに表示します。

■主な特長

- 複数ロケーションの在庫をリアルタイム表示 - Liquidの制限を超え、すべての店舗在庫を商品ページに反映- ノーコードで導入・カスタマイズ可能 - 表示するロケーションの選択、ラベルやデザインの調整をすべて管理画面から設定- 手動更新不要 - 在庫の増減を自動で反映し、常に最新情報を表示

■料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179193/table/2_1_eec929bfd339dee87ab1febacb6977e8.jpg?v=202604070351 ]

■インストール

Shopify App Store より無料でインストールできます。

URL: https://apps.shopify.com/multi-stock-viewer

■アプリ詳細

詳細な機能・導入手順については、自社サイトをご覧ください。

URL: https://helpful-inc.com/apps/multi-stock-viewer

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179193/table/2_2_463cfb5abb0aa4f26c89ffb85a82fd27.jpg?v=202604070351 ]