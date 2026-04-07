ワイヤレス充電は「25W」の領域へ。最新規格Qi2.2認証、世界最小級3-in-1充電器「P1 mini」が国内先行予約で目標金額を即達成！

REDBEAN CorporationRedbean P1 mini for Apple Watch

韓国発ガジェットブランド「Redbean（レッドビーン）」は、2026年3月20日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、次世代ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応した3-in-1急速充電器『P1 mini』の先行予約販売を開始いたしました。開始直後から多くの反響を呼び、目標金額を即座に達成。現在、ゴールデンウィークの旅行や出張に間に合う「早期発送リターン」の受付を期間限定で実施しております。

Redbean P1 mini for Apple Watchワイヤレス充電を「有線級」のスピードへ。最新規格「Qi2.2」をいち早く搭載

『P1 mini』の最大の特徴は、最新の充電規格「Qi2.2」に完全対応している点です。従来の一般的なワイヤレス充電器（7.5W～15W）に比べ、iPhone 16シリーズ以降において最大25Wという超高速充電を実現。わずか26分で50%までのリカバリーを可能にし、「ワイヤレスは時間がかかる」というこれまでの妥協を過去のものにします。

精密なCNCアルミ削り出し。iPhoneより軽い「177g」の美学

機能性だけでなく、所有欲を満たすデザインにも徹底してこだわりました。筐体には高級感あふれるCNCアルミ削り出しを採用。メタリックな質感と耐久性を確保しながら、重量は驚異の177gに抑えました。前作より体積を27%削減した折りたたみ式のボディは、手のひらサイズでどこへでも持ち運べます。

Redbean P1 mini for Apple WatchRedbean P1 mini for Apple Watchデスクセットアップをこれ1台で完結。3つのデバイスをスマートに集約

iPhone、Apple Watch、AirPods。これら3つのデバイスを同時に、かつ最もスマートに充電します。

■強力マグネット吸着：0.5mmの誤差もない精密設計により、ピタッと吸い付く完璧な結合を実現。

■スタンバイモード対応：横向きにセットすれば、デスクやベッドサイドで最も美しい置き時計として機能します。

市場の反響と配送体制の強化

iPhoneスタンバイモード折りたたんだ厚さはおおよそ2cm1万回以上の折りたたみテストに合格

先行予約開始から現在まで、予想を上回るペースで支援が拡大しています。特に、来たる大型連休（ゴールデンウィーク）を前に「旅行先で使いたい」というニーズが非常に高く、当初の予定を上回る数の早期配送リターン（4月30日までにお届け）を確保いたしました。 ※早期配送を伴う先行予約リターンは、現在「GREEN FUNDING」にて受付中です。

簡単フリップ&ホールド出張や旅行に最適なポーチとのセットも販売中

【プロジェクト概要】

製品名：Redbean P1 mini for Apple Watch

実施サイト：GREEN FUNDING

URL：https://greenfunding.jp/redbean/projects/9298

先行販売価格：最大48%OFF～

【配送スケジュール】

■最速お届け（早期配送割）：2026年4月30日までに順次発送

・ゴールデンウイークに間に合う、最優先の配送枠です。

・締切：2026年4月19日(日) 23:59まで

■通常お届け：2026年6月30日までに順次発送

・対象プラン：超超早割、超早割、セット割など（早期配送割以外の全プラン）

Redbean（レッドビーン）について

“No Extra, Just Re’d.” Rediscovered. Redefined. Redesigned.

Redbeanは、韓国・ソウルを拠点とするプロダクトデザイン集団です。私たちは、価格やスペック数値の競争ではなく、「設計思想」で選ばれるブランドを目指しています。

余計なものは足さない。本当に必要なものを再発見し、その価値を再定義し、最も美しい形へ再設計する。

日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、ユーザー体験を最優先した独自の機能設計を組み合わせ、使うたびに納得できる上質なライフスタイルを提案し続けています。

会社概要

会社名：株式会社Redbean

所在地：韓国ソウル

代表者：代表取締役 パク・ソンミン

設立：2017年6月

事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売

Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/?redirect=no)

Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@REDBEAN_Japan)

Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean_japan/)

お問い合わせ先

株式会社Redbean 広報担当 福田

Email：sales@rdbcorp.com